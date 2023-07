La chronique de Philippe Lallement

Vulgarisation n° 26 : Osons changer de logiciel

C’est clair. Pour continuer à profiter de la soupe républicaine, le pays légal fait déconstruire notre société par la Technocrature, les « petits hommes gris ». En revanche la démocratie se déchire entre euro-progressistes et wokistes, dont la victoire menace la France de soumission civilisationnelle. C’est pourquoi l’Action française soutient la résistance du pays réel atomisé, face aux dé constructeurs de la nation et de la famille, mais en plus propose une espérance.

Aux abus du pays légal, l’Action française oppose l’alternative de la solution institutionnelle monarchique. Un véritable changement de logiciel politique.

Une monarchie a-démocratique car antiparlementaire mais profondément démophile car décentralisatrice. Puisque qu’elle est traditionnelle et héréditaire, par elle les Français peuvent retrouver la fierté de leur héritage millénaire et l’espoir du retour à une France forte, libre et sure d’elle-même.

Cette solution éprouvée repose sur une architectonique sociale de subsidiarité fédéraliste qui comble l’espace entre la nation en haut et la famille en bas. Le projet monarchique implique donc une reconstruction néo-corporatiste du pays réel, libérant l’État-providence de son asphyxie.

Oui, disons-le, c’est un projet réactionnaire car Il regarde vers le passé des grands siècles de Louis XIV et Saint Louis. En revanche c’est moins un retour à l’Ancien-Régime que l’instauration d’un ordre conforme à la nature de la nation française et aux règles de la raison universelle.

La solution monarchique ne change pas tout mais permet de tout changer.

Elle permet le projet de re-civilisation des mœurs auquel oblige la rupture civilisationnelle, avec ses métastases sociaux, sociétaux, écologiques et identitaires.

Ce projet part du peu qui reste, familles et nation, pour aboutir à une civilisation latine comme alternative à la mondialisation, avec une anthropologie de l’inégalité protectrice, une écologie libérée du cosmopolitisme pour s’assumer conservatrice car la qualité l’emporte sur la quantité et l’être sur l’avoir.

Enfin, appuyé sur l’universalisme classique, il offre aux musulmans non-remigrables, la laïcité apaisée d’une Maison de France historiquement catholique, compatible d’une citoyenneté différenciée.

Pour résumer ce rapide et très simplificateur tour de la dynamique idéologique royaliste, disons que les profiteurs de la république se défendent bien grâce à la technocrature mais leur démocratie est en crise interne profonde et la seule espérance civilisationnelle passe par une coalition des résistances aboutissant au seul véritable « changement de logiciel ». C’est dit !

Osons changer de logiciel, c’est redit !

Pour retrouver les rubriques de vulgarisation de Philippe Lallement, cliquer sur le lien…

1 – L’avenir est monarchique

2 – A l’origine de la stratégie royaliste

3 – Dictature et V° République

4 – Préparer la relève

5 – Changer les mentalités

6 – L’homme providentiel

7 – Les stratégies politique écartées

8 – Les divergences stratégiques phantasmées avec la Maison de France

9 – Les divergences stratégiques réelles avec la Maison de France

10 – La guerre comme cause de changements de Régime

11 – Mission de l’Action française et politique d’abord

12 – Et la métapolitique ?

13 – Fausse révolution mais vrai déclin démocratique ?

14 – La contestation de la rue confirme le Politique d’abord

15 – Qui dispose d’une doctrine politique ?

16 – vidéo initiation cercle IV : La monarchie est-elle d’actualité ?

17 – Clarifions le Pays légal

18 – Le combat royaliste est (aussi) symbolique

19 – Un compromis patriotique pour résister

20 – Renouer avec la démarche stratégique d’Action française.

21- De l’importance de la dynamisue idéologique.

22- Les trois tendances lourdes de la société française.

23 – Les profiteurs de la république se défendent bien.

24 – Pourtant la démocratie est en crise interne.

25 – Organisons la résistance.