La rubrique hebdomadaire de Philippe Lallement

Sensibilisation à la stratégie d’Action Française

N°1 L’avenir est monarchique

Voici une nouvelle rubrique de sensibilisation à la Stratégie d’Action française. Elle s’adresse plus particulièrement aux militants et cadres nationalistes qui s’interrogent sur la possibilité d’une restauration monarchique en France.



L’idée n’est pas saugrenue dans une Europe comptant déjà une bonne dizaine de constitutions monarchiques. Et encore pourrait-on s’interroger sur le cas d’une Russie ou Vladimir Poutine joue au Tsar.



L’idée n’est pas saugrenue dans cette Europe tourmentée des technocrates dans laquelle les monarchies ne sont plus vues comme des reliques du passé mais plutôt ancrées dans l’histoire et la culture. Elles représentent indiscutablement des symboles d’unité et d’équilibre. La preuve par les obsèques aussi grandioses que populaires de la Reine Élisabeth II.



L’idée d’une restauration monarchique n’est pas saugrenue dans un monde pour lequel la démocratie n’est plus considérée par tous comme l’unique avenir politique possible. La preuve par les régimes dits « libéraux » du groupe des quatre pays dits de Visegrád 4.



L’idée n’est pas saugrenue dans un monde ou la notion de Progrès des idéologues des « Lumières » est de plus en plus associée à celle de désastre écologique.



L’idée n’est pas saugrenue au moment où en France la légitimité d’une Ve République, d’apparence si solide, est largement remise en question ? D’abord par la prise de conscience de la domination de l’élite politico-médiatique mais aussi de la démocratie représentative comme tromperie.



La question pour les royalistes français ; la seule question qui vaille est : Ce processus de déclin de la Ve République, déjà bien entamé, va-t-il dans un avenir plus ou moins proche offrir une opportunité de recours au Prince chrétien ? Au vu de la rapidité avec laquelle les crises s’enchaînent les unes aux autres, de sociétale en crise sociale tout laisse penser que oui !



Dans ce cas, les monarchistes « politiques » doivent s’impliquer dans la compréhension de la stratégie que l’Action française déploie pour se préparer à ne pas laisser passer la verte fortune ? Le voilà l’objet de cette rubrique hebdomadaire de sensibilisation.