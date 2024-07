Guy Adain

Le Président a beau être performant, sembler compétent et diriger le pays en conducteur des travaux… il lui manque l’affection, l’humilité et l’amour ! Il gère des citoyens, alors que le roi a charge d’âmes. Eh oui, les gens de France sont comptés en âmes et non en électeurs !

Le roi, aidé de son Conseiller, anime le Royaume, pendant que le président de la République nomme et charge son Premier ministre de la conduite du gouvernement. Aussi le choix du Premier ministre est-il délicat… qui nommer pour cette tâche ardue de mener les affaires de l’État ?

L’actuel président cherche la perle rare… Il a bien des exemples en tête, mais où trouver l’équivalent des Sire de Joinville, Richelieu, Colbert, Mazarin ? D’autant que, par ailleurs, il se dit : l’État, c’est moi !

Alors, il prend le temps et puisque rien ne presse, il assume ! Qui mieux que LUI pour conduire la République ? Du Pain et des Jeux ! Le peuple est comblé… Et… pour le moment, pas de précipitation… L’État, c’est Moi !