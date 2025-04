La fin de la société de consommation et le retour du politique

Puisque le consumérisme nous a menés à notre perte, les peuples n’en veulent plus. L’ordre libéral a vécu et voici que le politique va reprendre ses droits sur l’économique, au nom d’une véritable écologie… À retrouver aussi dans Politique magazine (n°244) avec de nombreux autres articles.

Par Yves Morel

L’actuelle pandémie nous a obligés à renoncer à la liberté insolente héritée des sixties et des seventies, au « jouir sans entraves » (déjà sérieusement mis à mal par le SIDA), au « je fais ce qui me plaît », au « ça me regarde », aux grandes festivités collectives, au tourisme de masse, et au reste. La crise écologique, elle, signe la fin de la prétention des hommes à dominer les éléments naturels dans un élan de « dépassement de soi » relevant d’un nietzschéisme de pacotille si bien pointé du doigt par Léonore Moncond’huy, maire EELV de Poitiers, qui a décidé de ne plus subventionner les aéroclubs de sa cité, dévoreurs d’énergies épuisables et pollueurs, et a appelé à se porter sur d’autres rêves que ceux de conquête, toujours coûteux et nocifs pour l’environnement.

On ne regrettera pas ce monde, eu égard à ce qu’il nous a valu : pollution majeure et irréversible, réchauffement climatique, crises sanitaires, marchandisation des hommes et des femmes, des esprits et des cœurs, aliénation et avilissement sans précédent de notre espèce.

Le procès du libéralisme économique : de la prévision alarmiste à l’urgence

Le procès du libéralisme a été fait durant des décennies par de nombreux intellectuels et les organisations les plus diverses, qui ont multiplié les manifestations, colloques, émissions, livres, articles et documentaires, pour l’instruire à charge. Mais si les condamnations théoriques n’ont pas manqué, elles n’ont en rien affecté notre système libéral et consumériste, lequel s’est imposé partout comme le modèle de société incontournable, balayant les oppositions, triomphant du communisme, soumettant socialistes et gauchistes libertaires, réduisant les pouvoirs politiques à la gestion des grands équilibres, des balances commerciales, des PIB, à l’élaboration de budgets, à la résorption de la dette publique, et au maintien de la sacro-sainte croissance.

Or, cette croissance est remise présentement en cause, comme elle ne le fut jamais, et cette fois, de manière impérieuse. Le 9 février 1972, Sicco Mansholt, alors inamovible ministre néerlandais de l’Agriculture, adressait une lettre au président de la Commission européenne recommandant un net ralentissement de la croissance et une politique environnementale sérieuse. Cette démarche suscita les vives critiques de la classe politique, toutes tendances confondues, dans tous les pays. Arrêter, ou simplement ralentir, la croissance semblait impensable, insensé, aberrant ; et la protection de l’environnement apparaissait comme un luxe superfétatoire. Aujourd’hui, cette dernière est considérée par le gros de la population comme une nécessité absolue et une priorité politique. Le ralentissement de la croissance l’est moins en raison de la peur de la récession économique et du chômage, mais elle l’est malgré tout plus que par le passé.

Les hommes et femmes de notre temps savent ce que l’indispensable lutte contre la pollution et le réchauffement climatique impose en matière de sacrifices économiques et financiers, et de restriction des libertés. Mais ils sont prêts à y consentir, comme l’a montré la grande consultation organisée dans le cadre de la Convention citoyenne sur le climat, en 2019-2020. Ils savent qu’après le temps des libertés sans frein, va venir celui des interdictions, des contraintes, des réglementations tatillonnes, des contrôles et des laissez-passer, et que cela, si désagréable paraisse-t-il, sera nécessaire.

Cependant, ils ne semblent pas encore conscients du tournant qui en résulte pour notre civilisation. Ils s’accrochent encore à l’espoir d’un retour à la société de consommation, lors même qu’ils perçoivent intuitivement la vanité de cet espoir.

La fin de la société de consommation et de ses fausses valeurs

Or, cette société est révolue. La société libérale, individualiste et hédoniste du dernier tiers du XXe siècle et des premières années du XXIe ne reviendra pas. Les comportements, pratiques et modes de vie qui la sous-tendaient, et qu’elle perpétuait, sont désormais condamnés. Nous devons y renoncer, à peine de périr. L’heure n’est plus à la conquête du monde et à la soumission de la nature à la satisfaction de nos désirs et de nos besoins, dont beaucoup étaient artificiels. C’est ce monde tissé de fausses valeurs dissimulant son caractère matérialiste, qui est actuellement battu en brèche par les maux majeurs qu’il a secrétés : la destruction de l’environnement (climat inclus) et la crise sanitaire (car, après la covid-19, viendront d’autres fléaux). Un nouveau monde lui succédera, qui ne sera pas celui de Macron. Il ne sera plus le monde libéral théorisé par Hayek dans son Droit, législation et liberté (1873-1879) qui décrivait l’émergence d’une catallaxie, un ordre spontané mondial, engendrant ses propres lois, mû par sa propre dynamique, soustrait à tout gouvernement des hommes, et reléguant le pouvoir politique au rôle d’État-gendarme cher aux libéraux des XVIIIe et XIXe siècles. Ce monde, fondé sur une dynamique économique incontrôlable, une agitation planétaire permanente et une soumission servile de l’homme au marché, a du plomb dans l’aile. Parce qu’il porte une responsabilité écrasante dans la double catastrophe écologique et sanitaire que nous connaissons, il sera impossible de ne pas l’amender très sérieusement. Les mesures économiques et politiques que les pays du monde entier ont prises pour endiguer l’épidémie de covid-19 (fermeture de nombreuses entreprises, interdictions des déplacements, fermeture des frontières), jugées impensables jusqu’alors, manifestent le début de cette reprise en main des gouvernements sur l’économie. Nous assistons au retour du politique, au niveau de prééminence qu’il doit normalement occuper.

Le retour du politique à sa vraie place et dans ses véritables attributions

Le pouvoir politique va donc retrouver sa vraie place, la première, et son vrai rôle, celui de gouverner. L’État, cœur naturel du politique, va alors recouvrer sa capacité de décision et d’action, parce que les circonstances la lui rendront et l’obligeront à en user, c’est-à-dire à agir et à commander sans égard aux pouvoirs économiques, qui seront contraints d’accepter les remèdes de cheval d’une situation dramatique appelant des solutions urgentes, et à l’opinion publique, laquelle se sentira obligée, pour la même raison, d’accepter des limitations des libertés individuelles, et de douloureux sacrifices. L’heure sera au choix effectué par un État redevenu souverain.

Un État souverain est indépendant des pressions du pouvoir économique, de celle de l’opinion publique, des caprices individuels et catégoriels, et des idéologies, fussent-elles consacrées. Soit l’exact opposé de ce que nous connaissons depuis une bonne cinquantaine d’années, en France spécialement, depuis les « événements » de 1968, dont nous subissons encore la néfaste influence. Cet État aura à juguler le libéralisme. Il aura, plus qu’auparavant, les coudées franches. L’urgence de la situation fera passer les revendications proprement sociales au second plan, facilitera l’application de mesures contraignantes nécessaires, fera plier les puissances économiques, et bridera les jeux du marché mondial. Par ailleurs, l’État bénéficiera largement du discrédit qui frappe les partis politiques et les idéologies. Par là même, le libéralisme sera invalidé en tant que philosophie immanente et éthique indépassable de notre monde actuel.

La tâche ne sera pas facile pour autant. Se posera la question des choix politiques.

Le véritable rôle de l’écologie

Il conviendra de définir quelles contraintes seront salutaires et quelles autres seront nocives. Les unes sont idéologiques et partisanes, et ouvrent sur une sorte de brave new world antispéciste et vegan sur fond d’utopisme égalitaire, socialisant et laïcard. Telles sont les initiatives prises pour priver les Bordelais de sapin de Noël ou imposer aux élèves lyonnais des menus scolaires sans viande. Les autres s’inscrivent, au contraire, dans la perspective de l’établissement d’un monde à l’échelle humaine, enté sur la tradition et le temps. Ce sont celles-ci qui devront être préférées. L’écologie devra devenir le terreau d’une société étayée sur les valeurs fondatrices de la civilisation. Sa vocation n’est pas de faire émerger un monde nouveau et aseptisé, peuplé de végétaliens érigeant leur éthique en loi tyrannique, mais de constituer le liant propre à unir indissolublement le respect de l’environnement, la culture, l’économie et le social, et replaçant l’homme dans une continuité de culture et de destin.