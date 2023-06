La chronique de Philippe Lallement

Vulgarisation n° 25 : Organisons la résistance !

Pour continuer à profiter de la soupe républicaine, le pays légal fait déconstruire la société française par la Technocrature. Inquiet de l’abstentionnisme devenu majoritaire dans le pays réel, il ne se contente plus de l’aliénation aux valeurs de la république mais prépare la démocratie du contrôle à la chinoise. Parallèlement il fait l’objet d’une lutte interne entre euro-progressistes et wokistes. La victoire des second pourrait menacer le pays réel de soumission civilisationnelle.

Face à cette menace du triomphe du Pire puis celui des pires, l’école l’Action française, ne défend pas la civilisation occidentale des robots avec ses banques comme cathédrales, mais considère la crise interne des Lumières comme une opportunité pour proposer une espérance en alternative.

Une alternative attestée par le pays légal. Son ministre de l’Intérieur, en tentant d’interdire de liberté de pensée de l’Action française, l’a désignée comme son ennemi pour manipuler l’Opinion avec la manette du complotisme antifasciste. Aux Tartarinades vestimentaires des euro-nazis pourtant réactivés à cet effet fin 2022, il a préféré la crédibilité réactionnaire car 74% des français affirment s’inspirer des valeurs du passé et 68% pensent que « c’était mieux avant ». Le premier flic de la république connait le potentiel alternatif de la royauté, seul véritable « changement de logiciel ». Il sait pertinemment que L’Action française dispose d’une vision politique et même civilisationnelle.

Elle soutient la résistance du pays réel atomisé, face aux virulentes attaques déconstructrices de la nation et de la famille réalisées conjointement par les technocrates et les wokistes. C’est pourquoi l’Action française reconnait la technocrature, bras armé du Pays légal, comme l’ennemi prioritaire de la France, car disposant de tous les moyens d’État. L’Action française révèle aux français actifs du pays réel, les responsables de la déconstruction d’État, leurs appétits et le fondement réel de leur pouvoir. Elle base sa révélation sur la seule observation des faits et non par une clé superficielle, complotiste ou populiste. Ce qui place l’Action française, incarnation de la pensée critique mu par une révolte contre l’injustice de la déconstruction, au premier rang de la défense de la liberté de pensée.

L’Action française constitue l’avant-garde du pays réel avec les actions de résistance de ses sections militantes. Elles sont autant de piqures de guêpes contre le pays légal. Et ce n’est que le début du combat royaliste. Un combat qui pourrait se coaliser avec ceux menés par d’autres structures refusant de courber l’échine; par exemple structures patriotes, périphériques, anthropologiques, écologiques, anti-islamistes, mémorielles… Il est temps de se lever, il est grand temps de défendre la dentelle du rempart français. L’Action française répond présent, à sa place qui est celle de la défense de la liberté de penser.

Mais l’Action française ne fait pas que résister, elle propose une espérance ; une espérance française.

Nous en saurons plus au Camp de formation CMRDS de fin aout…

À suivre

