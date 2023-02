La rubrique hebdomadaire de Philippe Lallement

N°11 La mission de l’Action française

En ce moment, rien ne peut plus mettre en joie que le succès du film Vaincre ou Mourir.

De là à en déduire que celui-ci prouve le bien fondé de la “métapolitique d’abord” sur le “politique d’abord”, il y a saut qualitatif que l’Action française ne doit pas franchir.

Bien entendu les maurrassiens ne contestent pas la nécessité de briser la mainmise hégémonique de ce que Pierre-André Taguieff appelle le gauchisme culturel sur l’élite artistique. En revanche ils ne considèrent pas que la prise du pouvoir, la prise du Pouvoir avec un grand “P” de majesté, passe préalablement par un changement radical des mentalités du pays réel, des français indigènes comme Maurras les nomme en 1948.

A l’inverse même, l’Action française soutient que ce renversement de mentalités ne pourra se faire que par la maitrise préalable des moyens d’État actuellement aux mains du pays légal. Comment penser que les subventions d’État au journal nihiliste Libération cesseront lorsque tous ses lecteurs seront devenu “accros” au Puy du Fou ? Non les mentalités commenceront à changer lorsque l’Etat subventionnera des journaux alternatifs. Oui alternatifs, oui hors Système car depuis 1789, en dépit de répressions effroyables de la terreur, malgré tout le beau sang versé dans la guerre civile, les deux éléments d’ anarchie et de hiérarchie, la Révolution et la contre-Révolution se trouvent encore debout l’un devant l’autre. Les réactions haineuses des députés de la France Insoumise au film sur Charette le prouvent. Cette haine ne relève pas de la guerre culturelle; ce n’est pas une haine gramsciste mais belle et bien une haine politique comme le fut celle des députés de la Convention. Écrasez la Vendée n’est pas un ordre culturel !

Comment penser que lorsque la franco-libanaise Ministre de la Culture Rima Abdul Malak s’en prend dans les colonnes du Monde et de France-Inter (subventionnés totalement ou grassement par les moyens d’État…) à la liberté d’expression des chaines C8 et CNEWS (groupe du conservateur Bolloré), elle mène la guerre culturelle ?Allons, allons, il s’agit bien un assaut politique qu’elle mène. Pas de Liberté aux ennemis de l’idéologie dominante ! L’idéologie progressiste des droits de l’Homme.

Oui le combat est politique. Oui le combat est D’ABORD politique. Oui il faut d’abord prendre les moyens d’Etat et mettre à la tête du Ministère de la culture un français indigène qui aura pour objectif la liberté d’expression. Alors et alors seulement, les mentalités commenceront à changer massivement. Entre temps emmenons nos familles voir Vaincre et mourir en ayant conscience que la mission de l’Action française n’est pas de gagner la guerre culturelle mais de restaurer la monarchie fédérative.