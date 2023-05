La chronique de Philippe Lallement

Vulgarisation n° 19:

Un compromis patriotique pour résister

Si une hirondelle ne fait pas le printemps, samedi et dimanche, l’école d’Action française elle, à bien fait le “Printemps français” de la résistance au Pays légal.

Il faut admirer l’efficacité de son équipe juridique auprès de la justice française, prouvant qu’en politique tout désespoir est une sottise absolue. Et une, et deux, l’État républicain à été condamné à dédommager la Restauration Nationale. Faut-il envisager de remettre à Mr Darmanin sa carte de sympathisant bienfaiteur ? Chapeau bas aussi à l’équipe communication car le mouvement est passé en boucle sur toutes les chaines de télévision et de radio. L’Action française grattouillait certains journalistes et donnait des aphtes à d’autres ! Respect, grand respect au très important service d’ordre qui a su assurer la sécurité et la dignité d’un défilé de 1.200 participants, tout en exfiltrant trois provocateurs antifa voulant faire des saluts nazis et être pris en photos par la presse. Il a su résister à la dernière provocation de la Préfecture de police qui n’étant pas parvenu à nous humilier en nous faisant honorer Jeanne d’Arc « derrière la statue », a ensuite voulu nous y contraindre par la force. L’idée du SO de faire scander le slogan “Tout le monde déteste la République” aux militants à donc permis d’éviter qu’ils cèdent à la provocation ! Reconnaissons aux gendarmes qu’ils n’étaient pas d’un enthousiasme délirant pour bousculer de jeunes nationalistes et des anciens camelots garantissant fermement le calme des vieilles troupes.

En revanche les royalistes regrettent que d’autres organisations patriotiques aient été interdites et leurs sympathisants maltraités. Notre secrétaire général Olivier Perceval leur avait proposé de rejoindre le cortège traditionnel, ce qui leur aurait évité amendes pour les militaires de Place d’armes et arrestations pour les Gilets Jaunes de Jacqueline Mourreau. Ce geste prolongeait l’ouverture au débat déjà faite dans le colloque du samedi “La France en danger”, au fondateur des cercles Aristote Pierre-Yves Rougeyron, au Président de VIA, la voie du peuple Jean-Frédéric Poisson et au président de l’Institut Apollon Jean Messiha.

Cette démarche du mouvement royaliste constitue, nous l’espérons, le premier pas vers une union des résistances patriotes face au Pays légal. Le secrétariat général à prévu de rencontrer d’autres organisations souverainistes comme Les patriotes de Florian Philippot, Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan et les partisans de Mr Asselineau afin de nous associer dans le combat de résistance du pays réel pour le bien commun et le salut de la France. D’autres organisations pourraient être concernées comme Les souverainistes d’Agnès Cerighelli, l’Institut pour l’humanisme total, le mouvement pour la ruralité, Résistons de Jean Lassalle, le Confédération paysanne….

Notre cellule stratégique commencer à travailler a cette expérience, qui pourrait s’accompagner d’une mise en commun de différents moyens.

