Par PHILIPPE LALLEMENT

C’est avec ce der­nier article que s’achève la série sur l’Action Fran­çaise et l’Islam, un dos­sier paru dans la Nou­velle Revue Uni­ver­selle dont l’intérêt et la per­ti­nence n’échappera à per­sonne et par­ti­cu­liè­re­ment à ceux qui s’intéressent à la pen­sée d’Action Fran­çaise. Il est inté­res­sant de consta­ter entre autres choses que le mou­ve­ment maur­ras­sien, hier comme aujourd’hui n’a jamais ces­sé de réflé­chir, et d’interroger le pré­sent dans une recherche per­ma­nente d’objectivité intel­lec­tuelle. Mer­ci à Phi­lippe Lal­le­ment de nous l’avoir rap­pe­lé. (AF)

Une alliance contre nature : l’islamo-gauchisme

L’islamo-gauchisme s’est consti­tué entre 2000 et 2005, par la confluence de l’altermondialisme, de l’antisémitisme et de l’islamisme. À par­tir de 2006, par mimé­tisme amé­ri­ca­no­phile (acti­visme « woke » et « can­cel culture ») de l’extrême-gauche, il a évo­lué vers le déco­lo­nia­lisme, le fémi­nisme radi­cal, le gen­der et l’antiracisme racia­liste[1]. Domi­nant dans l’Université par la pra­tique de l’intimidation et de l’épuration, l’islamo-gauchisme, est par­ve­nu à répandre le thème de la « lutte contre l’islamophobie ». Cette véri­table arme de com­bat a été conçue par les stra­tèges isla­mistes pour cri­mi­na­li­ser toute cri­tique de l’islamisation en impo­sant une image vic­ti­maire du musul­man « raci­sé ». Pour l’abbé Guillaume de Tanoüarn, l’islamo-gauchisme est une muta­tion idéo­lo­gique majeure qui aban­donne la dia­lec­tique de l’universel et du par­ti­cu­lier au pro­fit de la décons­truc­tion de la civi­li­sa­tion. L’enjeu du nou­veau com­bat est donc civi­li­sa­tion­nel, comme l’avait pres­sen­ti dès 1996 l’américain Samuel Hun­ting­ton dans Le choc des civi­li­sa­tions et la refon­da­tion de l’ordre mon­dial[2]. La nou­velle géné­ra­tion d’Action fran­çaise est en train d’intégrer cette nou­velle situa­tion dans son approche de l’Islam. Lan­ceurs d’alerte, ses mili­tants se sont por­tés à la pointe du com­bat en allant cha­hu­ter l’islamo-gauchisme sévis­sant au Conseil régio­nal d’Occitanie. Action moins ano­dine qu’il n’y paraît : le très inclu­siste pré­sident de la Répu­blique a tenu à y dénon­cer une… « ten­ta­tive de bâillon­ner la démo­cra­tie » ! Les conser­va­teurs res­tent trop sou­vent obnu­bi­lés par une sorte de gram­scisme de droite : « cultu­rel d’abord ». Mais les maur­ras­siens per­sistent dans la néces­si­té du « poli­tique d’abord » tant l’action poli­tique est déter­mi­nante dans l’évolution effec­tive des situa­tions concrètes. Tant est réel aus­si le péril des alliances élec­to­rales et des conni­vences du pays légal (toutes ten­dances réunies) avec « l’Islam modé­ré ». Les isla­mistes savent que si la voie ter­ro­riste est inadap­tée à la France, il leur est pos­sible d’agir par la petite musique de « l’Islam des Lumières » et du suf­frage uni­ver­sel. La Ve Répu­blique n’est-elle pas à prendre avec seule­ment 24% des votants au pre­mier tour de la pré­si­den­tielle ? C’est ce que pense Jean Luc Mélen­chon, à qui il n’a man­qué que 600 000 voix en 2017 : il va main­te­nant les cher­cher dans les cités. Mais pour­quoi l’Islam « modé­ré » ne par­vien­drait-il pas, élec­to­ra­le­ment, à se débrouiller seul ? C’est déjà le cas à Gous­sain­ville, Trappes et Garges-lès-Gonesse. C’est ce scé­na­rio qu’a magis­tra­le­ment anti­ci­pé Michel Houel­le­becq dans son ouvrage Sou­mis­sion. Pour la pro­chaine pré­si­den­tielle, en 2022, vu l’épuisement accé­lé­ré du cycle de Lumières, beau­coup d’options se révè­le­ront pos­sibles, avec des alliances inat­ten­dues, appa­rem­ment contre nature.

[1] Voir Pierre-André Taguieff, « Isla­mo-gau­chisme : retour sur un mot qui fâche », entre­tien pour Monde et Vie n° 997, avril 2021.

[2] Tra­duc­tion fran­çaise publiée aux édi­tions Odile Jacob (2021).

Phi­lippe Lal­le­ment,

