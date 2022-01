SAUVEGARDER L’HÉRITAGE

Alors que les pro­chains mois, comme les mois pas­sés, ne seront occu­pés que par la pro­chaine élec­tion pré­si­den­tielle, à tel point que le temps poli­tique semble sus­pendre son vol devant la lutte des égos à laquelle s’est presque réduite l’élection-phare vou­lue par le géné­ral de Gaulle, c’est aux roya­listes qu’il appar­tient natu­rel­le­ment de repla­cer l’essentiel au cœur du débat. Et ils le font non pas en pré­sen­tant aux Fran­çais des pro­messes qui n’engagent que les naïfs qui y croient, mais en ciblant les défis cru­ciaux que la France doit rele­ver pour assu­rer non seule­ment, comme le rap­pe­lait Maur­ras, « l’a­ve­nir que tout esprit bien né sou­haite à son pays », mais tout sim­ple­ment la pos­si­bi­li­té même d’un ave­nir. Car, insis­tait-il : « La poli­tique n’est pas conçue pour des­ti­ner de beaux tré­pas aux enfants de France, elle doit com­men­cer par pour­voir à leur vie nor­male, à leur pro­tec­tion, à leur défense. » Or, ce prin­cipe du rem­part qu’est la poli­tique, cha­cun sait qu’il est bat­tu en brèche par près de cin­quante ans de renon­ce­ment, voire de tra­hi­sons — le mot n’est pas trop fort — sur tous les plans.

CINQUANTE ANS DE TRAHISONS

Le plan éco­no­mique, tout d’abord, avec la dés­in­dus­tria­li­sa­tion pré­mé­di­tée de notre pays, livrant des pans entiers de sec­teurs stra­té­giques à l’étranger — nous l’avons vu avec le covid, mais ce n’est qu’un exemple de dépos­ses­sion : l’énergie, l’armée, les trans­ports, notam­ment, sont concer­nés. Le plan social, ensuite, avec une poli­tique migra­toire pro­vo­quant le chô­mage de masse des natio­naux tout en favo­ri­sant la baisse des salaires, laquelle, en un cercle vicieux, pro­voque un appel d’air à l’immigration, « les Fran­çais ne vou­lant plus exer­cer cer­tains métiers » ….

Le plan civi­li­sa­tion­nel, bien sûr, et dou­ble­ment. D’une part le regrou­pe­ment fami­lial, vou­lu par des élites déna­tio­na­li­sées, a pro­vo­qué en France le ras­sem­ble­ment de com­mu­nau­tés étran­gères sur son sol. Une vie sociale paral­lèle favo­rise alors l’émergence d’une éco­no­mie sou­ter­raine gan­gré­nant des quar­tiers entiers deve­nus de véri­tables zones de non-droit, qui pèsent sur la pros­pé­ri­té natio­nale. En même temps, au nom de l’idéologie mor­ti­fère de la diver­si­té et de l’« inclu­sion », nos poli­tiques ne visent nul­le­ment à inté­grer ces popu­la­tions, si bien que la France devient de plus en plus ce patch­work mul­ti­cul­tu­rel, où le vivre-ensemble se réduit à un vivre-à-côté, quand ce n’est pas à un vivre-contre. Contre les natio­naux, mais aus­si contre l’identité natio­nale elle-même, que vise plus par­ti­cu­liè­re­ment la can­cel culture, l’imaginaire amé­ri­cain pol­luant de plus en plus l’imaginaire fran­çais par l’action de « mino­ri­tés » auto­pro­cla­mées aus­si agres­sives que vic­ti­maires, voire gei­gnardes et qui, proches du pou­voir ou des médias, veulent non seule­ment débou­lon­ner des sta­tues ou débap­ti­ser des rues mais, plus radi­ca­le­ment, éra­di­quer notre his­toire et notre culture.

D’autre part, les lois dites socié­tales, fon­dées elles aus­si sur le déra­ci­ne­ment, ne visent qu’à remettre en cause, au nom d’un indi­vi­dua­lisme deve­nu fou, les soli­da­ri­tés natu­relles, jusqu’au fon­de­ment même de la nature humaine, à tra­vers la des­truc­tion du mariage, de la famille ou de l’identité sexuelle. Nos enfants sont les pre­miers visés avec la com­pli­ci­té des ministres de l’éducation suc­ces­sifs : intro­duc­tion à l’école de l’enseignement de la pré­ten­due théo­rie du genre, intru­sion paral­lèle dans les éta­blis­se­ments d’associations homo­sexua­listes ou LGBTQI+, qui visent à endoc­tri­ner les ado­les­cents et, en pro­fi­tant du mal être propre à cet âge, à les « décons­truire », c’est-à-dire les détruire.

Quant au plan poli­tique, depuis les funestes trai­tés de Maas­tricht et de Lis­bonne (ce der­nier suc­cé­dant au trai­té consti­tu­tion­nel refu­sé par les Fran­çais), contre les­quels s’étaient suc­ces­si­ve­ment levés le grand-père et le père de l’actuel comte de Paris, l’« Europe », ou plus exac­te­ment, le Lévia­than ger­ma­no-bruxel­lois est deve­nu le véri­table maître du pays, plus intru­sif qu’une puis­sance occu­pante. Il cherche en effet à reti­rer toute leur légi­ti­mi­té aux Etats, à tra­vers des dik­tats (la Com­mis­sion euro­péenne), un sem­blant de « légi­ti­mi­té démo­cra­tique » (le Par­le­ment euro­péen), et le droit (la Cour de Jus­tice de l’Union euro­péenne), sans oublier cet autre fac­teur de sou­mis­sion à un ordre supra­na­tio­nal autant idéo­lo­gique que juri­dique qu’est la Cour euro­péenne des droits de l’homme, bras armé du Conseil de l’Europe et de sa funeste Convention.

DIX AXES DE SALUT NATIONAL

Oui, c’est la pos­si­bi­li­té même d’un ave­nir qui se joue pour notre pays, c’est son exis­tence qui est en jeu comme nation indé­pen­dante et libre. Libre de conti­nuer à vivre selon son iden­ti­té, sa civi­li­sa­tion — son héri­tage —, dont les racines sont catho­liques, c’est-à-dire tout à la fois grecques, romaines, juives et chré­tiennes. Et indé­pen­dante au plan juri­dique, c’est-à-dire jouis­sant de sa pleine sou­ve­rai­ne­té, tant inté­rieure qu’extérieure. Inté­rieure, pour déci­der, elle seule, des lois sous les­quelles veulent vivre les citoyens fran­çais ; exté­rieure, pour refu­ser tout enfer­me­ment dans une coa­li­tion qui inter­dise à notre nation de mener cette diplo­ma­tie équi­li­brée qui lui est tra­di­tion­nelle et qui est conforme autant à ses inté­rêts qu’à ceux de la paix dans le monde.

C’est pour­quoi l’Action fran­çaise a déci­dé de révi­ser les dix axes de salut natio­nal qu’elle avait éla­bo­rés il y a deux man­dats pré­si­den­tiels, et qui font l’objet du dos­sier du pré­sent numé­ro, déter­mi­née à indi­quer sans aucun esprit de com­pro­mis­sion les pistes, par­fois exi­geantes, à emprun­ter de manière prio­ri­taire par la France pour sor­tir de sa crise non seule­ment éco­no­mique et finan­cière, mais éga­le­ment et avant tout intel­lec­tuelle et morale. C’est donc « sans aucun tabou » et tout à fait prête « à cas­ser les codes » du poli­ti­que­ment cor­rect et de la bien-pen­sance idéo­lo­gique qu’elle a tra­vaillé, en ayant pour seule bous­sole, confor­mé­ment à sa rai­son d’être, l’intérêt natio­nal. C’est ain­si que, comme elle le pré­cise dès l’exposé des motifs : « L’Action fran­çaise est bien évi­dem­ment consciente que la poli­tique qu’elle pro­pose impli­que­rait de révi­ser plu­sieurs de nos enga­ge­ments inter­na­tio­naux, notam­ment euro­péens. » Ain­si que la Constitution.

C’est pour­quoi, après un pré­am­bule consa­cré à la nation et à la natio­na­li­té, qui consti­tuent le socle même de notre exis­tence, nous avons déter­mi­né de grands cha­pitres — l’écologie, l’énergie et le déve­lop­pe­ment durable ; l’immigration, la sécu­ri­té et la jus­tice ; l’instruction et la famille ; l’aménagement du ter­ri­toire et la poli­tique éco­no­mique ; enfin, l’indépendance natio­nale et la poli­tique étran­gère — qui couvrent les dif­fé­rents sec­teurs indis­pen­sables à la vie d’un pays et qui, tous, direc­te­ment ou indi­rec­te­ment, inté­ressent le réga­lien, c’est-à-dire notre sou­ve­rai­ne­té et, à tra­vers l’exercice de la puis­sance gou­ver­nante, le Bien com­mun lui-même — « réga­lien », faut-il le rap­pe­ler, étant issu du latin rega­lis : royal. S’il en faut la preuve, jamais nos rois ne se sont dés­in­té­res­sés de ces dif­fé­rents domaines ; sans comp­ter la mon­naie, élé­ment fon­da­men­tal de sou­ve­rai­ne­té que la Répu­blique a livré à ce même Lévia­than germano-bruxellois.

Il va de soi que c’est en fonc­tion du degré de proxi­mi­té ou d’éloignement des can­di­dats avec ces dix axes que nous for­mu­le­rons notre choix pour la pré­si­den­tielle. Il va de soi aus­si que ces dix axes n’engagent que l’Action fran­çaise et les roya­listes consé­quents qui militent en son sein dont, pour reprendre les mots du duc d’Orléans, Phi­lippe VIII, « la liber­té et l’indépendance […] pour l’efficacité de leur action » sont, « je crois, nécessaires ».

L’Action fran­çaise a deux mis­sions : sau­ve­gar­der l’héritage, rame­ner l’héritier. Ces dix axes, dans la fidé­li­té au sou­ci capé­tien, répondent à la pre­mière. Ce fai­sant, nous tra­vaillons à la seconde, pré­sen­tant à Mon­sei­gneur le comte de Paris, à Madame, au Dau­phin et à toute la famille royale nos meilleurs vœux pour 2022.