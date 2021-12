Par PHILIPPE LALLEMENT

1990 – L’immigration

L’acte prin­ci­pal de la déco­lo­ni­sa­tion « à la fran­çaise » fut, au début de la décen­nie 1960, l’indépendance algé­rienne. Elle était cen­sée nous libé­rer du poids des efforts consi­dé­rables faits pour arra­cher la popu­la­tion musul­mane d’Algérie au sous-déve­lop­pe­ment. Trente ans plus tard, en 1990, l’immigration est deve­nue un poids pour la France. Encore 30 ans, et en 2021, l’islamo-gauchisme menace l’existence même du pays. A chaque étape, les maur­ras­siens ont vou­lu défi­nir une issue poli­tique fon­dée sur la raison.

1990 – L’immigration entre com­mu­nau­ta­risme et assimilation

Moins d’un siècle après qu’il l’eut expri­mée dans un article pro­phé­tique lors de l’inauguration de la mos­quée de Paris en juillet 1926[1] , l’inquiétude civi­li­sa­tion­nelle de Maur­ras se révèle jus­ti­fiée. Cepen­dant, en 1960, c’est bien une inquié­tude du même ordre qui taraude le géné­ral de Gaulle : « Il suf­fit de pas­ser quelque temps en Algé­rie pour se rendre compte que le peuple arabe est inas­si­mi­lable. » Et il ajou­tait : « Si nous fai­sions l’in­té­gra­tion, si tous les Arabes et Ber­bères d’Al­gé­rie étaient consi­dé­rés comme Fran­çais, com­ment les empê­che­rait-on de venir s’ins­tal­ler en métro­pole, alors que le niveau de vie y est tel­le­ment plus éle­vé ? Mon vil­lage ne s’ap­pel­le­rait plus Colom­bey-les-Deux-Églises, mais Colom­bey-les-Deux-Mos­quées ! »[2] Il a vu là le motif de l’abandon par la France de l’Algérie. Com­ment, soixante ans plus tard, alors que nous avons tout per­du en Algé­rie, pou­vons-nous subir la menace démo­gra­phique et cultu­relle que l’indépendance algé­rienne était cen­sée nous évi­ter ? Mani­fes­te­ment, nous avons per­du sur tous les tableaux.

L’évolution de la Ve Répu­blique, la dégra­da­tion conti­nue, depuis Pom­pi­dou, de la qua­li­té des pré­si­dents suc­ces­sifs et la médio­cri­té d’une classe poli­tique aveugle sur les causes et les effets de cette dégra­da­tion expliquent, on le sait, la situa­tion. Il faut néan­moins consta­ter que la faute ori­gi­nelle remonte à de Gaulle lui-même, qui avait pas­sé un accord de fait avec ce que nous appe­lions alors la tech­no­bu­reau­cra­tie – accord per­çu et ana­ly­sé dès le début des années 60 par Pierre Debray[3] . De Gaulle, entou­ré de tech­no­crates qu’il croyait maî­tri­ser, a favo­ri­sé les condi­tions éco­no­miques ren­dant indis­pen­sable l’appel mas­sif à une main d’œuvre sous-payée. Ne pou­vant la trou­ver dans une Europe du sud deve­nue plus exi­geante, ni en Europe de l’Est coin­cée der­rière le Rideau de fer, l’Afrique du Nord, et d’abord l’Algérie, appa­rais­saient comme un réser­voir inépuisable.

En 1990, la France abri­tait sur le sol métro­po­li­tain, selon Michèle Tri­ba­lat, plus de 4 mil­lions d’étrangers issus d’une émi­gra­tion de tra­vail trans­for­mée en immi­gra­tion de peu­ple­ment. Le pro­blème le plus grave venait des « beurs », la fameuse géné­ra­tion « Touche pas à mon pote » d’Harlem Désir, avec son idéo­lo­gie « anti­ra­ciste » qui reven­di­quait déli­bé­ré­ment le modèle d’inclusion.

