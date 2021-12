Par Jean Staune (vu sur LSDJ)

Xeno­the­ra est une start-up fran­çaise créée à Nantes en 2014 et qui, dès 2015, a eu l’idée de se tour­ner, entre autres, vers les coro­na­vi­rus, pour le déve­lop­pe­ment d’anticorps poly­clo­naux. Rap­pe­lons que les anti­corps de syn­thèse pré­sents dans de nom­breux trai­te­ments, y com­pris ceux que de grands labo­ra­toires amé­ri­cains essaient de mettre en place contre le Covid-19, sont monoclonaux.

Odile Duvaux, pré­si­dente et fon­da­trice de Xeno­the­ra, explique la dif­fé­rence par une ana­lo­gie. Ima­gi­nez une mon­tagne avec des mil­liers de rochers : l’anticorps mono­clo­nal recon­naî­tra un rocher et celui-ci seule­ment. Si ce rocher tombe en bas de la mon­tagne et si vous comp­tez sur lui pour vous indi­quer la mon­tagne en ques­tion, ce sera raté. La mon­tagne repré­sente ici la fameuse pro­téine Spike, par­tie essen­tielle du coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2. L’intérêt des anti­corps poly­clo­naux qui cor­res­pondent aux anti­corps natu­rel­le­ment pro­duits par le sys­tème immu­ni­taire, c’est qu’ils sont capables de recon­naître non seule­ment un rocher, mais des mil­liers de rochers sur la mon­tagne. Cela est cru­cial pour un virus qui, comme nous le consta­tons, a de nom­breux variants.

Ain­si, face au nou­veau variant Omi­cron, la start-up fran­çaise est extrê­me­ment confiante. Avant même d’avoir fait les tests, elle sait déjà que des par­ties de ce virus seront recon­nues par son médi­ca­ment, le Xav-19, puisque jus­te­ment, celui-ci contient des mil­liers de mar­queurs, et non pas quelques-uns seule­ment. La start-up a béné­fi­cié de fonds de l’État fran­çais des­ti­nés à ce genre de recherches, et suite à une visite d’Emmanuel Macron à Nantes, 30 000 doses de ce médi­ca­ment ont été pré-com­man­dées avant même les résul­tats des tests.

Seule­ment voi­là, le lun­di 1er décembre, sur Sud Radio, Odile Duvaux a esti­mé que le « sou­tien n’était pas tou­jours aus­si intense que ce qu’elle avait espé­ré » pour une décou­verte fran­çaise capable de sou­la­ger de nom­breux malades au moment cru­cial de la mala­die, c’est-à-dire lorsque les pro­blèmes res­pi­ra­toires appa­raissent (voir son inter­view à 16’15).

Une enquête montre à quel point cela est un euphé­misme. De même que les vac­cins ont eu une « auto­ri­sa­tions de mise sur le mar­ché tem­po­raire » étant don­né l’urgence de la situa­tion, une « auto­ri­sa­tion d’accès pré­coce » au mar­ché existe pour ce type de médi­ca­ment, sur­tout en situa­tion d’urgence comme celle que nous vivons, d’autant plus que la sûre­té du médi­ca­ment et l’absence d’effets secon­daires ont été démontrés.

Alors qu’est-ce qui bloque ? Une grande étude, finan­cée grâce à 8 mil­lions de fonds publics a été effec­tuée au CHU de Nantes. Pro­blème : les résul­tats ne sont pas offi­ciel­le­ment com­mu­ni­qués, alors que l’étude est ter­mi­née depuis le mois d’août. Or, sans résul­tats, pas d’autorisation de mise sur le mar­ché. C’est là que l’affaire devient tout sim­ple­ment incroyable, car qui dirige cette étude ? Le pro­fes­seur Fran­çois Raf­fi, un sin­gu­lier per­son­nage, et cela à double titre.

D’un côté, c’est d’un télé­phone por­table mis à la dis­po­si­tion des membres de son ser­vice que sont par­ties les menaces de mort envers le pro­fes­seur Didier Raoult ; le pro­fes­seur s’en est excu­sé (recon­nais­sant des insultes sans recon­naître les menaces de mort) et a été condam­né à une amende de 300 euros pour cela.

D’un autre côté, selon les clas­se­ments éta­blis par les orga­nismes essayant de mettre un peu de trans­pa­rence dans toutes ces his­toires de conflits d’intérêts (par­don, il faut dire « liens » d’intérêts), Raf­fi est le méde­cin fran­çais ayant reçu, et de très loin, le plus d’argent des grands labo­ra­toires phar­ma­ceu­tiques : plus de 540 000 €. À côté, la très média­tique Karine Lacombe, en 3e posi­tion sur la même liste, fait presque figure de pauvre avec ses 212 000 €. Et c’est cet homme qui, sans rai­son appa­rente et depuis des mois, bloque la dif­fu­sion des résul­tats (que l’on sait de façon offi­cieuse être posi­tifs) de ce qui est peut-être le pre­mier véri­table médi­ca­ment contre le Covid-19 dans le monde.

Alors que nous sommes aujourd’hui au début d’une nou­velle « vague », plu­sieurs cen­taines de per­sonnes pour­raient chaque jour être aidées par l’administration du Xav-19. Des vies seraient sau­vées, des hôpi­taux désen­gor­gés, il y a urgence… 20 000 doses du médi­ca­ment ont déjà été fabri­quées sur les 30 000 com­man­dées, mais il est abso­lu­ment inter­dit d’en faire béné­fi­cier le moindre patient, même en état d’urgence, tant que l’on n’a pas obte­nu la fameuse « autorisation ».

Bien enten­du, le minis­tère de la San­té pour­rait exi­ger que le CHU débloque les résul­tats d’une étude finan­cée par des fonds publics mais, très curieu­se­ment, il ne le fait pas… Ne pen­sez-vous pas que ce Xav-19 serait déjà mis en vente dans le monde entier, à plu­sieurs cen­taines (voire mil­liers) de dol­lars la dose, s’il avait été déve­lop­pé par les labo­ra­toires Merck ou Pfi­zer qui font des pieds et des mains pour faire vali­der des médi­ca­ments non seule­ment moins effi­caces, mais sur­tout beau­coup moins « géné­raux » que celui pro­ve­nant de cette petite start-up fran­çaise qui, comme nous l’avons déjà sou­li­gné, peut mar­cher contre tous les variants pré­sents et futurs du Covid-19 ?

Si cette situa­tion se pro­longe, pour­ra-t-on vrai­ment dire que tous ceux qui dénoncent les col­lu­sions réelles ou sup­po­sées entre les auto­ri­tés de la san­té, les pou­voirs poli­tiques et les labo­ra­toires phar­ma­ceu­tiques sont de dan­ge­reux complotistes ?