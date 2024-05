Dans 4 semaines… s’ouvriront les deuxièmes Rencontres royalistes de Provence.

c’est dans un cadre sublime que – rendant hommage au Midi blanc et à tous les enfarinats qui, de 1790 à nos jours, se sont élevés contre la Révolution et ses disciples, ont lutté pour que perdurent les traditions, se sont battus pour que vive le royalisme – seront accueillis les participants pour évoquer, cette année, le thème de la souveraineté au service du bien commun, parce que vous l’avez tous remarqué : la république c’est un État fort avec les faibles et faible avec les forts qui, au fil du temps, est toujours plus défaillante, perdant sans cesse de sa légitimité. En effet, depuis la révolution, les Français sont privés d’un pouvoir aux fondations solides reposant sur une légitimité traditionnelle. Ils aspirent dès lors à retrouver une autorité légitime et souveraine pour que le pays retrouve son indépendance nationale.

Les intervenants qui se succèderont à la tribune de cette deuxième édition du Midi blanc mettront en évidence ce qu’il en est réellement de la souveraineté actuelle, proposant de possibles solutions pour que le bien commun revienne au centre des préoccupations de tous.

Rejoignez les royalistes provençaux de l’Action française le 15 juin prochain (pour plus d’informations et vous inscrire : https://www.billetweb.fr/midi-blanc-2024).