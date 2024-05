L’Afrique Réelle n°173 – Mai 2024

Sommaire

Dossier:

L’Afrique du Sud avant les élections

– L’Afrique du Sud victime de sa cleptocratie d’Etat

– De Jacob Zuma à Cyril Ramaphosa : le lent déclin du parti-Etat ANC

Dossier :

Traites arabo-musulmanes et traite européenne

– Peut-on comparer les traites arabo-musulmanes et la traite européenne ?

– Et les esclaves européens ?

– Les esclaves français rachetés en 1785 à Alger

Editorial de Bernard Lugan

Afrique du Sud : « Face à la décomposition du pays, il va bientôt falloir se décider à en rendre la direction aux Boers » !!!

Cette remarque aussi désabusée qu’iconoclaste a été faite par un journaliste noir sud-africain.

Elle illustre le naufrage d’un pays dans lequel plus de 70 meurtres sont commis quotidiennement, dans lequel le chômage touche environ 40% des actifs, dans lequel le revenu de la tranche la plus démunie de la population est inférieur de près de 50% à celui qu’il était sous le régime blanc d’avant 1994, et dans lequel plus d’un tiers des habitants ne survit que grâce aux aides sociales.

Comment aurait-il d’ailleurs pu en être autrement dans la « nouvelle Afrique du Sud » devenue la proie du parti-Etat ANC dont les cadres, trop souvent aussi incapables que corrompus, semblent n’avoir pour objectif que leur propre enrichissement ?

Un parti-Etat qui va risquer gros lors des élections du 29 mai prochain car il n’aura plus l’alibi du soi-disant héritage « négatif » de « l’apartheid » pour s’exonérer de son incapacité prédatrice.

La suite