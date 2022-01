Mais cer­tains conti­nuent de croire que la France serait « struc­tu­rel­le­ment raciste »…

Les tour­nées en Outre-mer des prin­ci­paux can­di­dats à la magis­tra­ture suprême sont pour nous d’une grande bana­li­té. Pour­tant, des quatre pays ayant de loin­taines pos­ses­sions ultra­ma­rines, la France est la seule à accor­der l’égalité en droits civiques. Une excep­tion et un motif de fier­té lar­ge­ment mécon­nus, et à ensei­gner dès le plus jeune âge…

Dans le cadre de leur cam­pagne élec­to­rale, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélen­chon ont récem­ment visi­té, en décembre der­nier, cer­tains de nos ter­ri­toires d’outre-mer. Rien de plus nor­mal, s’agissant de ter­ri­toires fran­çais, dont les habi­tants sont par consé­quent nos com­pa­triotes, qu’ils béné­fi­cient, à ce titre, de l’égalité en droits civiques que notre Répu­blique garan­tit à tous les citoyens, où qu’ils se trouvent sur le ter­ri­toire natio­nal, et par­tout où flotte le dra­peau tricolore.

Pas si banal

Pour­tant, ce qui est pour nous, Fran­çais, un prin­cipe répu­bli­cain et éthique des plus banals, consti­tue en réa­li­té une dif­fé­rence radi­cale avec la situa­tion qui pré­vaut dans les ter­ri­toires d’outre-mer appar­te­nant au Royaume-Uni, aux États-Unis et aux Pays-Bas, soit les trois autres pays ayant de loin­taines pos­ses­sions, dis­tantes de plu­sieurs mil­liers de kilo­mètres. En effet, si les ultra­ma­rins fran­çais, quel que soit le niveau d’autonomie de leur ter­ri­toire, peuvent par­ti­ci­per à l’ensemble des élec­tions natio­nales (pré­si­den­tielle, légis­la­tives et séna­to­riales) et être repré­sen­tés au sein des ins­ti­tu­tions poli­tiques natio­nales (Assem­blée natio­nale et Sénat), ceci n’est guère le cas des ultra­ma­rins bri­tan­niques et de la grande majo­ri­té des ultra­ma­rins amé­ri­cains et néer­lan­dais, aux­quels inter­dic­tion est ain­si faite de prendre part à la ges­tion des affaires de la nation, ou d’exercer la moindre influence. Un sché­ma de type colo­nial et une approche qua­si ségré­ga­tion­niste qui régissent encore aujourd’hui la rela­tion de ces pays avec leurs ter­ri­toires d’outre-mer, majo­ri­tai­re­ment peu­plés de per­sonnes aux loin­taines ori­gines non européennes.

En effet, les ultra­ma­rins bri­tan­niques ne peuvent prendre part à aucune élec­tion natio­nale, ni être repré­sen­tés dans aucune ins­ti­tu­tion poli­tique natio­nale. Côté néer­lan­dais, ce sont envi­ron 92% des citoyens d’outre-mer qui sont dépour­vus de ces droits. Les seuls à béné­fi­cier du même trai­te­ment que leurs com­pa­triotes de métro­pole étant les habi­tants de Bonaire et des micro­sco­piques Saint-Eus­tache et Saba (et ce, depuis 2010 seulement…).

En France, pas de citoyens de seconde zone !

Enfin, et à l’exception d’Hawaï, les popu­la­tions des ter­ri­toires amé­ri­cains d’outre-mer ne peuvent par­ti­ci­per ni aux élec­tions pré­si­den­tielles, ni aux séna­to­riales. Tou­te­fois, elles ont le droit de prendre part aux élec­tions légis­la­tives… mais pour élire un dépu­té qui n’a nul­le­ment le droit de voter à la Chambre des repré­sen­tants (équi­valent amé­ri­cain de l’Assemblée natio­nale). Chose incroyable mais vraie, et qui revient donc à consi­dé­rer, de fac­to, que ces ultra­ma­rins amé­ri­cains ne peuvent prendre part à aucun scru­tin natio­nal, ni être repré­sen­tés dans aucune des ins­tances poli­tiques natio­nales. Quant à l’État d’Hawaï, l’exception dont béné­fi­cie ce ter­ri­toire s’explique pro­ba­ble­ment par son carac­tère hau­te­ment stra­té­gique (situé à peu près au milieu du Paci­fique Nord, et ayant joué un rôle cru­cial pen­dant la Seconde Guerre mon­diale), voire éga­le­ment par le fait que près de la moi­tié de la popu­la­tion de l’archipel était blanche anglo-saxonne au moment où celui-ci acquit le sta­tut d’État en 1959, et par là même des droits iden­tiques à ceux des 49 autres États fédé­rés des États-Unis (il s’agissait alors du ter­ri­toire d’outre-mer amé­ri­cain ayant la popu­la­tion blanche non his­pa­nique la plus impor­tante en pour­cen­tage, par­ti­cu­la­ri­té tou­jours valable aujourd’hui).

Ain­si, la tota­li­té ou presque des citoyens d’outre-mer des trois pays pré­cé­dem­ment cités ne peut ni voter ni être repré­sen­tée au niveau natio­nal. Leur seul et unique droit est donc d’assister impuis­sants au dérou­le­ment des cam­pagnes et des scru­tins, sage­ment assis face à leur écran de télé­vi­sion. Et inutile pour eux d’attendre la moindre visite de la part des can­di­dats et des chefs de file des prin­ci­pales for­ma­tions poli­tiques du pays.

Ima­gi­nons un ins­tant que nous appli­quions cette même règle en France, en inter­di­sant à nos com­pa­triotes d’Outre-mer de béné­fi­cier des mêmes droits civiques que les métro­po­li­tains, en en fai­sant ain­si juri­di­que­ment des citoyens de seconde zone, mais tout en œuvrant à main­te­nir leur ter­ri­toire au sein de la Répu­blique fran­çaise, au béné­fi­cie géo­po­li­tique (voire peut-être un jour éco­no­mique) de cette der­nière… Il est pro­bable que la réac­tion soit alors assez forte, face à ce qui serait consi­dé­ré comme une fla­grante et injuste dif­fé­rence de trai­te­ment. Une dif­fé­rence de trai­te­ment que le Royaume-Uni, les États-Unis et les Pays-Bas n’ont pour­tant aucun scru­pule à impo­ser, en pré­tex­tant notam­ment la large auto­no­mie accor­dée à leurs ter­ri­toires d’Outre-mer. Mais c’est un argu­ment loin d’être convain­cant, d’autant plus que la France, elle, garan­tit l’égalité totale en droits civiques à tous ses natio­naux d’Outre-mer, y com­pris à ceux rési­dant dans des ter­ri­toires béné­fi­ciant d’une très large auto­no­mie (notam­ment dans le Paci­fique), et qui ont la pos­si­bi­li­té de voter et d’être repré­sen­tés au niveau natio­nal de la même manière que tous les autres citoyens français.

Une fier­té française

En France, il n’y a donc ni sous-citoyens, ni ségré­ga­tion dégui­sée. Et mal­gré les dif­fi­cul­tés que l’on peut ren­con­trer dans les ter­ri­toires d’Outre-mer, et que l’on retrouve éga­le­ment dans ceux appar­te­nant à d’autres nations, car sou­vent inhé­rentes à l’insularité et à l’éloignement, nos com­pa­triotes ultra­ma­rins sont des citoyens fran­çais à part entière, n’en déplaise à cer­tains (en métro­pole, par­ti­cu­liè­re­ment…). L’égalité en droits civiques consti­tue donc une excep­tion fran­çaise, et une appli­ca­tion concrète de notre devise « Liber­té, Éga­li­té, Fra­ter­ni­té ». Une de ces excep­tions et un de ces motifs de fier­té que devraient connaître tous nos com­pa­triotes, de 7 à 107 ans, mais que nul ou presque d’entre eux ne connaît, faute d’une Édu­ca­tion natio­nale digne de ce nom et avec pour mis­sion pre­mière de trans­mettre la fier­té d’appartenir à la nation française.

Une fier­té néces­saire à l’émergence d’une socié­té unie et solide, et à la réus­site de toute poli­tique d’assimilation, en par­ti­cu­lier dans un pays où une par­tie désor­mais non négli­geable de la popu­la­tion est d’origine étran­gère. Et dans un monde où les autres grandes puis­sances, à l’affût de la moindre de nos fai­blesses, riva­lisent en patrio­tisme, l’inébranlabilité de notre nation est un impé­ra­tif absolu.