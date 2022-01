Macron : Un anti Fran­çais à ten­dance dictatoriale

Comme tou­jours en ces périodes élec­to­rales mais peut-être encore plus cette fois, nous res­sen­tons une désa­gréable impres­sion de guerre civile. Il est vrai que c’est le propre de la répu­blique de divi­ser les Fran­çais. Consta­tons aus­si que les enjeux sont impor­tants car la France ne cesse de s’enfoncer, de se diluer jusqu’à dis­pa­raître, ce que veulent nombre de nos poli­tiques, celui qui occupe actuel­le­ment la place de pré­sident en pre­mier. Mais pour l’heure, il songe qu’à sa réélec­tion (en fait depuis 2017), et fait de la « tac­tique élec­to­rale » bien qu’officiellement « non can­di­dat ». Ain­si, il parle, parle, parle… sur tous les sujets, même ceux qu’il ne connaît visi­ble­ment pas comme la science et la ou les reli­gions, il ne sait pas trop… Remar­quons cepen­dant que de moins en moins de Fran­çais ne l’écoute…

Il parle essen­tiel­le­ment pour essayer de se jus­ti­fier, se « glo­ri­fier » en par­ti­cu­lier de sa poli­tique éco­no­mique. D’après lui, nous serons en pleine pro­gres­sion. Pour­tant, à cause de sa poli­tique, nous avons per­du 7,9 % de notre Pro­duit Inté­rieur Brut (P.I.B.) en 2020 et rega­gné 6 % envi­ron en 2021, ce qui fait que nous sommes encore lar­ge­ment infé­rieurs au niveau de 2019 et il n’est pas sur que 2022 per­mette de le rat­tra­per ! A noter que, dans le monde, la perte moyenne en 2020 est de 3,3 % ! Et beau­coup de pays ont déjà rat­tra­pés voire dépas­sés le niveau de 2019 ! Or tous ont été tou­chés par la crise dite du « Covid », mais n’ont pas tous – loin de là – réagit de la même manière. Il n’y a donc pas de quoi se van­ter. Par ailleurs, toute cette poli­tique s’est faite par le recours au cré­dit, cré­dit que nous aurons beau­coup de mal à rem­bour­ser sur­tout si les taux d’intérêts se mettent à aug­men­ter, ce qui est pro­bable. A noter que Macron se féli­cite de l’emprunt euro­péen alors qu’il est catas­tro­phique pour la France qui devra rendre plus que ce qu’elle a emprun­té au nom de la « soli­da­ri­té euro­péenne », ce qui est rare­ment signalé.

Dans ses dis­cours, quand il parle de « réin­dus­tria­li­sas­sions », « d’indépendance », de « fron­tières », mais il ne les voit que dans le cadre « euro­péen », la France a dis­pa­ru pour lui ! Pour preuve, notons ce scan­da­leux rem­pla­ce­ment sur l’Arc de Triomphe à Paris le dra­peau Fran­çais par le pseu­do dra­peau européen.

En fait, pour Macron, la France est trop petite pour lui. Elle n’est qu’une petite pro­vince d’une Europe supra natio­nale dont il espère sans doute deve­nir un jour le vrai pré­sident, pas comme la « pré­si­dence tour­nante » qu’il a inau­gu­ré le 1er jan­vier et qui ne repré­sente rien même s’il veut en jouer sur le plan élec­to­ral fran­çais. Et ce n’est qu’une étape, sans doute se voit-il, dans son orgueil déme­su­ré, un des­tin « mon­dial » ! C’est sans doute la rai­son pour laquelle il a trans­for­mé les cartes d’identité en les fai­sant bilingue français/anglais. C’est là une marque de la sou­mis­sion qu’il veut impo­ser à la France à l’impérialisme amé­ri­cain que refuse par ailleurs la majo­ri­té des pays du monde !

Mais, pour cela, il faut au mini­mum qu’il soit réélu pré­sident cette année en France. En dehors de l’économie, il joue sur la crise sani­taire qu’il exa­gère beau­coup – sur­tout aujourd’hui – pour ins­til­ler la peur chez les Fran­çais. Cette peur qui fait tout accep­ter – du moins appa­rem­ment et super­fi­ciel­le­ment (1) -, y com­pris les mesures les plus stu­pides comme le « passe vac­ci­nal » qui n’empêchera nul­le­ment la pro­pa­ga­tion du nou­veau variant. Faut-il d’ailleurs l’empêcher ? Beau­coup de spé­cia­listes – sou­vent favo­rables aux mesures pré­cé­dentes – consi­dèrent que l’on doit lais­ser se pro­pa­ger ce nou­veau variant, beau­coup moins dan­ge­reux pour arri­ver plus faci­le­ment à une immu­ni­té. La peur qui, pense-t-il, pous­se­ra beau­coup de per­sonnes à voter pour lui ! L’expérience montre que la peur pousse à sou­te­nir géné­ra­le­ment le pou­voir en place, quel qu’il soit. Mais il va encore plus loin dans son désir de faire croire qu’il pro­tège la majo­ri­té de la popu­la­tion : outre les insultes ordu­rières, cou­tu­mières chez lui, il va jusqu’à dénier le titre de « citoyen » à ceux qui ne sont pas vac­ci­ner pour une rai­son ou une autre (il n’y a pas que ceux qui le refusent !). Ceci rap­pelle étran­ge­ment les « heures les plus sombres de notre His­toire », je veux dire l’époque de la ter­reur révo­lu­tion­naire lorsque Robes­pierre et ses amis consi­dé­raient leurs adver­saires comme des « non citoyens », donc des per­sonnes à abattre au sens stricte du terme jusqu’au géno­cide ven­déen, entre autres. Nous n’en sommes pas encore là mais la ten­dance est la même !

Anti fran­çais à ten­dance dic­ta­to­rial, tel pour­rait être la défi­ni­tion du pré­sident Macron. Il faut l’empêcher de nuire et la meilleure façon est qu’il ne soit pas réélu. Un autre chef d’Etat ferait-il mieux ? Rien n’est moins sur. Depuis le début de la cin­quième répu­blique – pour ne pas remon­ter plus loin – nous allons de mal en pis. Cette cam­pagne montre cepen­dant un espoir : une jeu­nesse nom­breuse et déter­mi­née se lève pour dénon­cer la des­truc­tion pro­gram­mée de notre pays et veut rele­ver la France. Majo­ri­tai­re­ment, elle semble se diri­ger vers un sou­tien à Eric Zem­mour (mais pas uni­que­ment). Ces jeunes – mais aus­si de « moins jeunes » – ont le défaut de croire encore pos­sible « une bonne répu­blique ». L’histoire nous montre que cet espoir est vain même si, ponc­tuel­le­ment, nous pou­vons ralen­tir le déclin. Aus­si, il convient de leur mon­trer, avec en par­ti­cu­lier cette jeu­nesse roya­liste elle aus­si en pleine expan­sion, le che­min du redres­se­ment natio­nal qui ne pour­ra de faire à terme qu’avec notre Roi Jean comme chef de l’Etat.

En atten­dant, je vous sou­haite à tous une très bonne année militante.

(1) Beau­coup de Fran­çais, la plu­part du temps vac­ci­nés, n’acceptent pas toutes ces obligations.