Par Ilyes Zouari

Pré­sident du CERMF (Centre d’é­tude et de réflexion sur le Monde francophone)

Après avoir récem­ment dépas­sé l’U­nion euro­péenne, dans ses anciennes fron­tières incluant le Royaume-Uni, le monde fran­co­phone compte désor­mais 536 mil­lions d’ha­bi­tants. Une pro­gres­sion essen­tiel­le­ment due à l’A­frique fran­co­phone, dont l’é­mer­gence démo­gra­phique et éco­no­mique méri­te­rait davan­tage d’at­ten­tion de la part des pays fran­co­phones du Nord, et notam­ment de la France dont les aides au déve­lop­pe­ment béné­fi­cient prin­ci­pa­le­ment aux pays de l’est de l’U­nion euro­péenne, au mépris de ses propres intérêts.

En se basant essen­tiel­le­ment sur les sta­tis­tiques démo­gra­phiques détaillées publiées en juillet der­nier par le PRB (Popu­la­tion Refe­rence Bureau), orga­nisme pri­vé amé­ri­cain et une des réfé­rences mon­diales en matière de démo­gra­phie, la popu­la­tion du monde fran­co­phone, qui avait atteint la barre des 500 mil­lions d’ha­bi­tants fin 2018, peut être esti­mée à 536,1 mil­lions au 1er jan­vier 2022. Soit une hausse de près de 2,3 % sur un an (524,1 mil­lions début 2021), et une popu­la­tion creu­sant l’é­cart avec celle de l’en­semble consti­tué par l’U­nion euro­péenne et le Royaume-Uni (515 millions).

536 mil­lions d’ha­bi­tants début 2022

Cette esti­ma­tion cor­res­pond à la popu­la­tion du monde fran­co­phone dans sa défi­ni­tion géo­gra­phique la plus stricte et la plus sérieuse, qui ne tient compte que des pays et ter­ri­toires réel­le­ment fran­co­phones, dans les­quels la popu­la­tion est en contact quo­ti­dien avec la langue fran­çaise, et où l’on peut « vivre en fran­çais ». Un ensemble qui ras­semble 33 pays répar­tis sur quatre conti­nents, et dans lequel ne sont donc pas comp­ta­bi­li­sés les par­ties non fran­co­phones de pays comme la Bel­gique, la Suisse ou le Cana­da, tout comme un cer­tain nombre de pays membres à part entière de l’Or­ga­ni­sa­tion inter­na­tio­nale de la fran­co­pho­nie (OIF), mais ne rem­plis­sant pas les cri­tères néces­saires afin de pou­voir être consi­dé­rés comme fran­co­phones (tels que le Liban, la Rou­ma­nie ou encore la Gui­née-Bis­sau). Et ce, en ver­tu du fait que le fran­çais n’y est pas, seul ou avec une langue locale par­te­naire, la langue de l’ad­mi­nis­tra­tion, de l’en­sei­gne­ment pour l’en­semble de la popu­la­tion sco­laire (au moins à par­tir d’un cer­tain âge), des affaires et des médias (ou au moins la langue mater­nelle de la popu­la­tion, sous sa forme stan­dard ou sous une forme créo­li­sée, un peu comme l’a­rabe dia­lec­tal par rap­port à l’a­rabe stan­dard dans les pays du Maghreb).

Dans ce vaste espace, qui s’é­tend sur près de 16,3 mil­lions de km2, soit près de quatre fois l’U­nion euro­péenne tout entière (et aux­quels s’a­joutent de vastes zones éco­no­miques exclu­sives mari­times – ZEE, dont celle de la France, seconde plus grande au monde avec ses près de 10,2 mil­lions de km2), les cinq pre­miers pays fran­co­phones sont aujourd’­hui la Répu­blique démo­cra­tique du Congo (RDC, 94,1 mil­lions d’ha­bi­tants), la France (68,2 mil­lions, ter­ri­toires ultra­ma­rins inclus, tous sta­tuts confon­dus), l’Al­gé­rie (45,5), le Maroc (37,1) et Mada­gas­car (28,8). Vient ensuite la Côte d’I­voire, en sixième posi­tion (27,4 millions).

Avec une crois­sance démo­gra­phique de 2,3 % en 2021, le monde fran­co­phone consti­tue l’es­pace lin­guis­tique le plus dyna­mique au monde, devant l’es­pace ara­bo­phone (1,9 %, et 461 mil­lions d’ha­bi­tants (1)), et avait dépas­sé en 2012 l’es­pace his­pa­no­phone dont la popu­la­tion est aujourd’­hui esti­mée à 474 mil­lions d’ha­bi­tants (+ 1,0 %). Cette crois­sance devrait demeu­rer supé­rieure à celle des autres espaces lin­guis­tiques, et por­ter la popu­la­tion de l’en­semble fran­co­phone à un peu plus d’un mil­liard d’ha­bi­tants en 2060. Le rythme de cette pro­gres­sion est tou­te­fois sur une ten­dance bais­sière, prin­ci­pa­le­ment du fait de la baisse conti­nue du taux de fécon­di­té en Afrique sub­sa­ha­rienne fran­co­phone, qui s’é­ta­blit désor­mais à 5,4 enfants par femme contre 7 enfants en 1975 (cette dimi­nu­tion pro­gres­sive étant encore mas­quée par les consé­quences démo­gra­phiques de la hausse régu­lière de l’es­pé­rance de vie). Au pas­sage, il convient tou­te­fois de rap­pe­ler que l’es­pace fran­co­phone demeure assez lar­ge­ment sous-peu­plé, même en tenant compte des ter­ri­toires déser­tiques ou recou­verts par de denses forêts équa­to­riales. À titre d’exemple, sa popu­la­tion actuelle est à peu près égale à celle de l’en­semble Union euro­péenne – Royaume-Uni, qui est pour­tant répar­ti sur une super­fi­cie près de quatre fois moins éten­due. Autre exemple plus pré­cis, la Côte d’I­voire, pays le plus dyna­mique éco­no­mi­que­ment du conti­nent afri­cain, en tenant compte à la fois de ses taux de crois­sance éco­no­mique et de son niveau de richesse, ne compte que 27,4 mil­lions d’ha­bi­tants pour un ter­ri­toire un tiers plus vaste que celui du Royaume-Uni, dans ses fron­tières euro­péennes (et non deux ou trois fois plus petit, comme l’in­diquent la plu­part des cartes géo­gra­phiques en cir­cu­la­tion, ter­ri­ble­ment défor­mantes de la réa­li­té… et des esprits). Ce der­nier ayant une popu­la­tion de 67,6 mil­lions d’ha­bi­tants, la Côte d’I­voire devrait alors comp­ter non moins de 89,5 mil­lions d’ha­bi­tants pour être aujourd’­hui pro­por­tion­nel­le­ment aus­si peuplée.

Par ailleurs, il convient aus­si de rap­pe­ler que le chiffre de 300 mil­lions de fran­co­phones fré­quem­ment avan­cé par l’OIF ne cor­res­pond qu’au nombre de per­sonnes ayant au moins une assez bonne maî­trise de la langue fran­çaise. Ce chiffre, obte­nu, par exemple, en ne comp­ta­bi­li­sant que le tiers de la popu­la­tion ivoi­rienne et le quart de celle du Séné­gal, ne tra­duit donc aucune réa­li­té géo­po­li­tique ou éco­no­mique (la popu­la­tion totale d’un pays ou ter­ri­toire fran­co­phone étant le seul cri­tère à prendre en compte pour éva­luer l’im­por­tance d’un mar­ché). De même, il est éga­le­ment lar­ge­ment inap­pro­prié d’un point de vue social, pour la simple rai­son que de nom­breuses choses de la vie cou­rante se font en fran­çais dans les pays et ter­ri­toires fran­co­phones (médias, inter­net, admi­nis­tra­tion publique, docu­ments com­mer­ciaux et comp­tables…), où l’en­semble de la popu­la­tion est donc en contact quo­ti­dien avec la langue fran­çaise, y com­pris dans les zones les plus recu­lées et dans les­quelles le pour­cen­tage de per­sonnes ayant au moins une assez bonne maî­trise de la langue est moins élevé.

Toute sta­tis­tique ne tenant pas compte de l’en­semble de la popu­la­tion des pays et ter­ri­toires fran­co­phones, et dif­fu­sée à un large public (au-delà, donc, d’un cer­tain nombre de hauts fonc­tion­naires, notam­ment au sein de l’É­du­ca­tion natio­nale en vue d’ai­der à l’é­la­bo­ra­tion des poli­tiques d’en­sei­gne­ment et de sco­la­ri­sa­tion), n’a donc pour seule et unique consé­quence que d’in­duire en erreur les acteurs et déci­deurs éco­no­miques et poli­tiques, ain­si que l’en­semble de la socié­té civile, en déva­lo­ri­sant consi­dé­ra­ble­ment à leurs yeux le monde fran­co­phone et la langue fran­çaise. Une erreur d’ap­pré­cia­tion dont peuvent même être vic­times les orga­nismes les plus pres­ti­gieux, à l’ins­tar de l’or­ga­nisme publique France Invest, qui publia en 2019 un Guide sur le capi­tal-inves­tis­se­ment des­ti­né à de grandes entre­prises (Inves­tir dans la crois­sance des entre­prises en Afrique, octobre 2019) et dans lequel était rédi­gée la phrase sui­vante au sujet de l’A­frique fran­co­phone, Magh­reb inclus : « l’A­frique fran­co­phone regroupe 260 mil­lions d’ha­bi­tants ». Plus grave encore, les don­nées de l’OIF peuvent par­fois être uti­li­sées par cer­taines par­ties cher­chant à déni­grer et atta­quer la langue fran­çaise dans leur pays, en fai­sant croire qu’elle ne concerne que 300 mil­lions de personnes.

Toute dif­fu­sion média­tique des chiffres publiés par l’OIF, sans expli­ca­tion préa­lable et bien claire du cri­tère uti­li­sé, à savoir le niveau au moins assez bon en langue fran­çaise, peut donc avoir de gra­vis­simes consé­quences éco­no­miques et géo­po­li­tiques, contraires aux inté­rêts de l’en­semble des pays et peuples fran­co­phones du monde. Il est donc satis­fai­sant de consta­ter que cer­tains orga­nismes com­mencent à avoir une meilleure connais­sance du monde fran­co­phone, à l’ins­tar de la direc­tion du MEDEF (prin­ci­pale orga­ni­sa­tion patro­nale fran­çaise) qui prit offi­ciel­le­ment ses dis­tances avec les don­nées de l’OIF lors de la pre­mière « Ren­contre des entre­pre­neurs fran­co­phones » (REF), orga­ni­sée en France en août 2021, en uti­li­sant uni­que­ment le chiffre rela­tif à la popu­la­tion totale de l’es­pace (soit celui de 512 mil­lions, cor­res­pon­dant à la popu­la­tion début 2020).

Enfin, il convient de rap­pe­ler que la connais­sance de la langue fran­çaise dépasse lar­ge­ment les fron­tières du monde fran­co­phone et ses 536 mil­lions d’ha­bi­tants. En effet, le fran­çais est la deuxième langue la plus ensei­gnée au monde, après l’an­glais, et il est appris de manière obli­ga­toire dans les éta­blis­se­ments d’en­sei­gne­ment pri­maire et/ou secon­daire d’un cer­tain nombre de pays (comme, désor­mais, dans tous les pays anglo­phones et luso­phones d’A­frique de l’Ouest – du moins théo­ri­que­ment, faute par­fois de moyens, ou encore au Cos­ta Rica), et par la majo­ri­té des élèves dans d’autres (notam­ment dans de nom­breux pays euro­péens, ou encore au Liban). Ce sont donc quelques cen­taines de mil­lions de per­sonnes sup­plé­men­taires, à tra­vers le monde, qui ont au moins quelques notions en langue fran­çaise (chiffre en constante hausse et que l’on peut aujourd’­hui esti­mer à plus de 300 mil­lions, toutes géné­ra­tions confondues).

L’é­mer­gence démo­gra­phique et éco­no­mique de l’A­frique francophone

La pro­gres­sion démo­gra­phique du monde fran­co­phone résulte essen­tiel­le­ment du dyna­misme de l’A­frique fran­co­phone, qui croît actuel­le­ment à un rythme annuel de 2,7 % (3,1 % pour sa par­tie sub­sa­ha­rienne). Ce vaste ensemble de 25 pays ras­semble désor­mais 441 mil­lions d’ha­bi­tants (ou 82,3 % de la popu­la­tion de l’es­pace fran­co­phone) contre seule­ment 74 mil­lions en 1950, soit à peu près autant que l’Al­le­magne seule, à ce moment-là (69,5 mil­lions). Cette même année, la popu­la­tion du monde fran­co­phone était d’ailleurs esti­mée à seule­ment 128 mil­lions d’ha­bi­tants, soit quatre fois moins qu’aujourd’hui.

Ce dyna­misme de l’A­frique fran­co­phone se tra­duit notam­ment par la mon­tée en puis­sance des villes afri­caines, qui occupent désor­mais huit des dix pre­mières places du clas­se­ment mon­dial des métro­poles fran­co­phones. Selon les pro­jec­tions publiées par l’O­NU, dans son der­nier rap­port sur la démo­gra­phie mon­diale, rédi­gé en 2019, la capi­tale congo­laise, Kin­sha­sa, conforte sa posi­tion au som­met du clas­se­ment avec une popu­la­tion pou­vant être esti­mée à 15,3 mil­lions d’ha­bi­tants au 1er jan­vier 2021, et creu­sant ain­si consi­dé­ra­ble­ment l’é­cart avec la capi­tale fran­çaise, Paris (11,1 mil­lions). Suivent ensuite les agglo­mé­ra­tions d’A­bid­jan (5,4 mil­lions), de Mont­réal (4,3 mil­lions), de Yaoun­dé (4,3), de Doua­la (3,9), de Casa­blan­ca (3,8), d’An­ta­na­na­ri­vo (3,6), de Dakar (3,3) et de Oua­ga­dou­gou (3,0). Cette der­nière aurait ain­si ravi en 2020 la dixième posi­tion à la ville d’Al­ger (2,8 mil­lions), ville « ara­bo-ber­bé­ro-fran­co­phone » à l’ins­tar de Casa­blan­ca, capi­tale éco­no­mique du Maroc et qui vien­drait, pour sa part, d’être dépas­sée par Doua­la, capi­tale éco­no­mique du Came­roun. Il est éga­le­ment à noter que la capi­tale haï­tienne, Port-au-Prince, arrive désor­mais juste après, à la 11e place (2,9 mil­lions, devant Alger). Au cours de l’an­née 2020, Haï­ti était d’ailleurs rede­ve­nu le pays le plus peu­plé de la Caraïbe, en devan­çant Cuba dont la popu­la­tion est en constante baisse. Avec ses 11,6 mil­lions d’ha­bi­tants actuels, Haï­ti venait ain­si de retrou­ver une place qu’il avait per­du il y a un peu plus de deux siècles, au cours de la pre­mière décen­nie du 19e siècle.

Mais cet essor démo­gra­phique du monde fran­co­phone s’ac­com­pagne éga­le­ment, et glo­ba­le­ment, d’un grand dyna­misme éco­no­mique, et notam­ment en Afrique fran­co­phone sub­sa­ha­rienne qui consti­tue le moteur de la crois­sance afri­caine, en plus d’être glo­ba­le­ment et his­to­ri­que­ment l’es­pace le plus stable au sud du Saha­ra (avec le moins de conflits, de ten­sions eth­niques, et une moindre cri­mi­na­li­té). Ain­si, cet ensemble de 22 pays a enre­gis­tré les meilleures per­for­mances éco­no­miques du conti­nent pen­dant huit des neuf années de la période 2012 – 2020 (et pen­dant sept années consé­cu­tives, de 2014 à 2020), avec une crois­sance annuelle de 3,5 % en moyenne (4,0 % hors cas très par­ti­cu­lier de la Gui­née équa­to­riale), contre 2,1 % pour le reste de l’A­frique sub­sa­ha­rienne. Un dyna­misme notam­ment dû aux nom­breuses réformes accom­plies par la plu­part des pays afin d’a­mé­lio­rer le cli­mat des affaires et de pro­gres­ser en matière de diver­si­fi­ca­tion et de bonne gou­ver­nance, et qui est par­ti­cu­liè­re­ment impor­tant dans les pays de l’UE­MOA (majeure par­tie de l’A­frique de l’Ouest fran­co­phone), qui conti­nue à être la plus vaste zone de forte crois­sance de l’en­semble du conti­nent (5,6 % en moyenne annuelle sur la période 2012 – 2020), et ce, bien qu’elle n’en soit pas la région la plus pauvre (place occu­pée par l’A­frique de l’Est). Par ailleurs, il convient de rap­pe­ler que l’es­pace UEMOA est éga­le­ment la zone la plus inté­grée du conti­nent, devant la CEMAC qui recouvre une par­tie de l’A­frique cen­trale fran­co­phone. Ces deux exemples d’in­té­gra­tion pous­sée, loin devant les autres ensembles régio­naux, démontrent d’ailleurs que le pan­afri­ca­nisme est avant tout une réa­li­té francophone.

Grâce à ces avan­cées, et avec un PIB par habi­tant de 2 326 dol­lars début 2021 (selon les der­nières don­nées de la Banque mon­diale), la Côte-d’I­voire est récem­ment deve­nue le pre­mier pays afri­cain dis­po­sant d’une pro­duc­tion glo­ba­le­ment assez modeste en matières pre­mières non renou­ve­lables, à dépas­ser en richesse un pays d’A­mé­rique latine, à savoir le Nica­ra­gua dont le PIB par habi­tant attei­gnait 1 905 dol­lars (hors États de moins de 1,5 mil­lion d’ha­bi­tants, majo­ri­tai­re­ment insu­laires et ne pou­vant être pris en compte pour de per­ti­nentes com­pa­rai­sons). Une per­for­mance réa­li­sée après avoir dépas­sé le Kenya (1 879 dol­lars, et pays le plus pros­père d’A­frique de l’Est conti­nen­tale, après Dji­bou­ti), et sur­tout après avoir réus­si l’ex­ploit de devan­cer le Gha­na et le Nige­ria (2 205 et 2 097 dol­lars, res­pec­ti­ve­ment), pays voi­sins regor­geant de richesses natu­relles, avec des niveaux de pro­duc­tion consi­dé­ra­ble­ment supé­rieures à ceux de la Côte d’I­voire (à titre d’exemple, la pro­duc­tion pétro­lière du Nige­ria est envi­ron cin­quante fois supé­rieure). Ce der­nier devrait d’ailleurs être bien­tôt dépas­sé par le Séné­gal, et à moyen terme par le Came­roun, qui réa­lisent sou­vent des taux de crois­sance deux ou trois fois plus éle­vés (et qui affichent un PIB par habi­tant de 1 472 et de 1 537 dol­lars, res­pec­ti­ve­ment, et loin de pays comme l’É­thio­pie ou le Rwan­da, où il s’é­ta­blit à 936 et 798 dol­lars, res­pec­ti­ve­ment). La pro­gres­sion de la Côte d’I­voire résulte d’une crois­sance de 7,4 % en moyenne sur la période 2012 – 2020, soit la deuxième plus forte pro­gres­sion au monde de ces neuf années (après l’É­thio­pie, dont la per­for­mance s’ex­plique prin­ci­pa­le­ment par le fait qu’elle était le deuxième pays le plus pauvre au monde début 2012, et qui connaît aujourd’­hui une guerre civile ayant déjà fait quelques dizaines de mil­liers de morts).

Pour sa part, et grâce notam­ment à de nom­breuses réformes, le Niger n’est désor­mais plus le pays le plus pauvre d’A­frique de l’Ouest, ayant récem­ment dépas­sé la Sier­ra Leone (568 dol­lars par habi­tant début 2021, contre 509 dol­lars). De plus, le pays pour­rait, dès cette année, dépas­ser le Libe­ria, autre pays anglo­phone côtier (633 dol­lars). Le Niger est d’ailleurs sur le point de quit­ter la liste des dix pays les plus pauvres du conti­nent, et dépas­se­rait désor­mais non moins de 15 pays afri­cains en matière de déve­lop­pe­ment humain, selon le clas­se­ment de la fon­da­tion Mo Ibra­him (plus fiable sur ce point que l’O­NU qui place sys­té­ma­ti­que­ment – et étran­ge­ment – le Niger, au taux de fécon­di­té le plus éle­vé au monde, à la der­nière posi­tion du clas­se­ment, der­rière un pays comme le Sou­dan du Sud qui est pour­tant répu­té être le moins déve­lop­pé du conti­nent – avec la Soma­lie, non classée…).

Autre exemple de dyna­misme, mais situé en Afrique cen­trale, le Gabon est deve­nu en 2020 le pays le plus riche d’A­frique (hors très petits pays, essen­tiel­le­ment insu­laires), avec un PIB de 6 882 dol­lars par habi­tant début 2021, dépas­sant ain­si le Bots­wa­na, deuxième pro­duc­teur mon­dial de dia­mants, après la Rus­sie (6 405 dol­lars). Une per­for­mance obte­nue grâce aux grandes avan­cées réa­li­sées au cours de la der­nière décen­nie en matière de diver­si­fi­ca­tion et de bonne gouvernance.

La crois­sance glo­ba­le­ment assez rapide de l’A­frique sub­sa­ha­rienne fran­co­phone est par ailleurs sou­te­nue par une assez bonne maî­trise de la dette publique, cet ensemble demeu­rant la par­tie la moins endet­tée du conti­nent, avec un taux glo­bal de dette publique qui s’é­ta­bli­rait à 49,4 % du PIB début 2022, selon le FMI (58,4 % pour l’en­semble de l’A­frique fran­co­phone, Magh­reb inclus). Un niveau lar­ge­ment infé­rieur à celui de la majo­ri­té des pays déve­lop­pés, ain­si qu’à celui du reste de l’A­frique sub­sa­ha­rienne qui se situe­rait à 62,3 % (68,3 % pour l’en­semble de l’A­frique non fran­co­phone). Il est éga­le­ment à noter que seuls deux ou trois pays fran­co­phones font chaque année par­tie des dix pays les plus endet­tés du conti­nent, et qu’au­cun d’entre eux ne fait par­tie des cinq les plus endettés.

Désor­mais, seul un des quatre pays les plus pauvres du conti­nent est fran­co­phone, à savoir le Burun­di, qui se trouve aux côtés du Sou­dan du Sud, de la Soma­lie et du Mozam­bique, trois autres pays d’A­frique de l’Est, qui consti­tue éga­le­ment la par­tie la plus instable du conti­nent, puisque l’on y trouve notam­ment deux des trois pays ayant connu les conflits les plus meur­triers de la der­nière décen­nie, pro­por­tion­nel­le­ment à leur popu­la­tion (le Sou­dan du Sud et la Soma­lie). À ces conflits, s’a­joutent un cer­tain nombre de pro­blèmes sécu­ri­taires (ter­ro­risme isla­mique dans le nord du Mozam­bique…), et de ten­sions inter­eth­niques, comme en Éthio­pie où elles avaient déjà pro­vo­qué la mort de nom­breuses per­sonnes avant même le début de la guerre civile, fin 2020 (ce qui en fait l’un des pays afri­cains souf­frant des plus fortes ten­sions sociales, avec, en par­ti­cu­lier, l’A­frique du Sud et ses plus de 15 000 homi­cides par an).

Enfin, il convient de rap­pe­ler que les pays fran­co­phones sont glo­ba­le­ment moins inéga­li­taires. La Répu­blique cen­tra­fri­caine serait même le seul pays fran­co­phone par­mi les dix pays afri­cains les plus inéga­li­taires (selon les don­nées de la Banque mon­diale rela­tives à l’in­dice GINI, qui est tou­te­fois insuf­fi­sam­ment fiable faute de don­nées assez récentes).

Échanges, aides au déve­lop­pe­ment et médias : l’ir­ra­tion­nel manque d’in­té­rêt d’une France peu fran­co­pho­no­phile, et dépour­vue de vision à long terme.

Pour­tant, force est de consta­ter un cer­tain manque d’in­té­rêt de la France pour l’A­frique fran­co­phone, qui n’a repré­sen­té que 3,6 % de son com­merce exté­rieur en 2019 (et 1 % pour la par­tie sub­sa­ha­rienne). Cette situa­tion, qui résulte notam­ment de la fai­blesse des inves­tis­se­ments pro­duc­tifs réa­li­sés dans ce vaste ensemble (à l’ex­cep­tion de la Tuni­sie et du Maroc), se mani­feste par­ti­cu­liè­re­ment en RDC, pays stra­té­gique qui n’est autre que le pre­mier pays fran­co­phone du monde, et où l’Hexa­gone brille par sa qua­si-absence. En effet, la part de la France dans le com­merce exté­rieur de la RDC, vaste comme plus de la moi­tié de l’UE, s’est éta­blie à seule­ment 0,5 % en 2020 (comme en 2018), très lar­ge­ment der­rière la Chine dont la part se situe chaque année autour de 30 % (36 % en 2020). Et comme les années pré­cé­dentes, la RDC est arri­vée bien au-delà de la 100e posi­tion dans le clas­se­ment mon­dial des par­te­naires com­mer­ciaux de l’Hexa­gone, dont elle n’a repré­sen­té que 0,02 % du com­merce exté­rieur (soit seule­ment 1 cinq-mil­lième du total).

Ce dés­in­té­rêt de la France se tra­duit éga­le­ment au niveau de la part des étu­diants ori­gi­naires du pays dans l’en­semble des étu­diants pré­sents en France (0,6 % du total pour l’an­née uni­ver­si­taire 2018 – 2019, et seule­ment 1,3 % des étu­diants afri­cains), de la part du pays dans les aides fran­çaises au déve­lop­pe­ment (0,5 % en 2019, et très majo­ri­tai­re­ment par la voie mul­ti­la­té­rale, ce qui témoigne de l’ex­trême fai­blesse des rela­tions directes entre les deux pays), ou encore au niveau de la part infime des pro­jets y étant réa­li­sés par les col­lec­ti­vi­tés et struc­tures inter­com­mu­nales fran­çaises au titre de la coopé­ra­tion décen­tra­li­sée (< 1 %). La France pour­rait pour­tant, et sans grande dif­fi­cul­té, accroître sa pré­sence en RDC, dont la forte dépen­dance vis-à-vis de la Chine risque de nuire, à terme, à la sou­ve­rai­ne­té et aux inté­rêts du pays (la Chine a absor­bé 41 % des expor­ta­tions de la RDC en 2020, dont elle est éga­le­ment deve­nue le prin­ci­pal créan­cier bilatéral).

Le manque d’in­té­rêt de la France pour l’A­frique fran­co­phone s’ob­serve éga­le­ment dans cet autre pays stra­té­gique qu’est Dji­bou­ti, un des six pays de l’A­frique de l’Est fran­co­phone et qui est en passe de deve­nir une plaque tour­nante du com­merce inter­na­tio­nal grâce à sa situa­tion géo­gra­phique stra­té­gique et à des inves­tis­se­ments mas­sifs en pro­ve­nance de Chine. Dans ce pays, qui a enre­gis­tré une crois­sance annuelle de près de 7 % en moyenne sur la période 2012 – 2019, la com­pa­gnie aérienne Air France n’as­su­rait, juste avant le déclen­che­ment de la pan­dé­mie, qu’un seul vol heb­do­ma­daire direct avec Paris, contre sept vols directs pour Tur­kish Air­lines en direc­tion d’Is­tan­bul, ou encore trois liai­sons pour le groupe Emi­rates vers Dubaï.

De plus, tout ce qui pré­cède vient s’a­jou­ter à une répar­ti­tion défa­vo­rable des aides publiques au déve­lop­pe­ment ver­sées chaque année par la France, et qui ne béné­fi­cient que très mino­ri­tai­re­ment au monde fran­co­phone, face à une Union euro­péenne qui se taille constam­ment la part du lion. Ain­si, la part des 27 pays fran­co­phones du Sud, et leurs 453 mil­lions d’ha­bi­tants actuels, presque entiè­re­ment situés sur le conti­nent afri­cain, oscille géné­ra­le­ment entre 15 et 20 % de l’en­ve­loppe glo­bale, avec une moyenne de 17,4 % sur la période de cinq années 2015 – 2019 (soit 2,9 mil­liards d’eu­ros en moyenne annuelle, aides mul­ti­la­té­rales et bila­té­rales confon­dues). Dans le même temps, celle de l’UE se situe en géné­ral à plus de 40 % de l’ef­fort finan­cier de la France, et essen­tiel­le­ment au béné­fice des 13 pays de sa par­tie orien­tale et de leurs 114 mil­lions d’ha­bi­tants seule­ment (des pays baltes, au nord, à Chypre au sud, et que l’on appel­le­ra UE-13). Sur la période 2015 – 2019, la part de l’UE s’est ain­si éta­blie à 43,1 %, soit 7,2 Mds d’eu­ros en moyenne annuelle (2).

Par consé­quent, l’UE s’ac­ca­pare chaque année l’é­cra­sante majo­ri­té des dix pre­mières places des prin­ci­paux pays béné­fi­ciaires des aides fran­çaises au déve­lop­pe­ment. En 2019, der­nière année pour laquelle des don­nées détaillées sont dis­po­nibles, sept des dix pre­mières places étaient donc occu­pées par des pays membres de l’UE, contre seule­ment deux pour le monde fran­co­phone (le Came­roun, pre­mier pays fran­co­phone n’ar­ri­vant qu’en sep­tième posi­tion). Cette même année, la part du monde fran­co­phone n’a donc atteint que 20,5 % (soit 3,8 mil­liards d’eu­ros), alors que celle de l’UE s’é­ta­blis­sait à 41,4 % (ou 7,7 Mds d’eu­ros). Quant aux pays de l’UE-13, ceux-ci ont béné­fi­cié d’un effort finan­cier 1,8 fois plus impor­tant que pour l’en­semble des 27 pays fran­co­phones du Sud (soit 6,7 Mds d’eu­ros, frais admi­nis­tra­tifs inclus), en dépit d’une popu­la­tion près de 4 fois infé­rieure début 2019 (et répar­tie sur un espace 11 fois moins vaste), soit un volume d’aide par habi­tant 6,5 fois supé­rieur. Des aides publiques qui sont, de sur­croît, octroyées à des condi­tions plus favo­rables aux pays de l’UE-13, car inté­gra­le­ment sous forme de dons (un sixième étant rem­bour­sable pour les pays fran­co­phones) et non assor­ties de la moindre condi­tion, directe ou indi­recte, ni même ponc­tuelle, en matière d’at­tri­bu­tion de marchés.

Ain­si, et bien que peu­plée de seule­ment 1,3 mil­lions d’ha­bi­tants, l’Es­to­nie a reçu en 2019 une aide fran­çaise au déve­lop­pe­ment de 166,6 mil­lions d’eu­ros, soit lar­ge­ment davan­tage (+77 %) que l’aide reçue par le Congo-Kin­sha­sa (93,9 mil­lions), pre­mier pays fran­co­phone du monde avec ses 85,7 mil­lions d’ha­bi­tants début 2019, et dont la capi­tale Kin­sha­sa est désor­mais la plus grande des villes fran­co­phones avec ses 15 mil­lions d’ha­bi­tants (et ne ces­sant de creu­ser l’é­cart avec Paris, 11 mil­lions d’ha­bi­tants). En d’autres termes, le mon­tant de l’aide fran­çaise par habi­tant reçue par ce petit pays balte a été non moins de 115 fois supé­rieure à celle reçue par le Congo-Kin­sha­sa (ou Répu­blique démo­cra­tique du Congo, RDC), soit 125,7 euros par habi­tant contre seule­ment 1,1 euro. Autre exemple frap­pant, le Maroc, un des plus grands et sin­cères amis de la France, et modèle de déve­lop­pe­ment et de bonne gou­ver­nance pour le monde arabe et le conti­nent afri­cain, a reçu une aide de 243 mil­lions d’eu­ros, soit bien moins que la Pologne à laquelle a été octroyée une somme de 2,103 Mds d’eu­ros. Et ce, pour une popu­la­tion à peu près égale (38 mil­lions contre 36 début 2019 pour le royaume ché­ri­fien, qui la dépas­se­ra bien­tôt), et en dépit d’une poli­tique éco­no­mique et étran­gère sou­vent contraire aux inté­rêts français.

Des écarts consi­dé­rables que confirment d’ailleurs les moyennes des aides reçues sur la période de cinq années 2015 – 2019, la Pologne ayant béné­fi­cié d’une enve­loppe annuelle de 1,748 Md d’eu­ros en moyenne, contre seule­ment 0,288 Md pour la Maroc. Quant à l’Es­to­nie et la RDC, la pre­mière s’est vue allouer une aide annuelle moyenne de 96 mil­lions d’eu­ros, contre seule­ment 109 mil­lions d’eu­ros pour le Congo-Kin­sha­sa. Des moyennes qui per­mettent d’ailleurs de consta­ter une dégra­da­tion récente de la situa­tion, et non l’inverse…

Cette poli­tique d’aide au déve­lop­pe­ment est contraire à toute logique éco­no­mique ou géo­po­li­tique. D’un point de vue éco­no­mique, d’a­bord parce que les pays de l’UE-13 s’o­rientent prin­ci­pa­le­ment et his­to­ri­que­ment vers l’Al­le­magne, qui arrive très lar­ge­ment en tête des pays four­nis­seurs de la zone, avec une part de mar­ché d’en­vi­ron 20 % chaque année (19,5 % en 2019), contre tou­jours moins de 4 % pour la France, dont les aides mas­sives reviennent donc qua­si­ment à sub­ven­tion­ner les expor­ta­tions alle­mandes. Une poli­tique que l’on pour­rait résu­mer par la célèbre expres­sion « tra­vailler pour le roi de Prusse », qui semble être désor­mais la doc­trine de la poli­tique étran­gère de la France.…

Ensuite, parce que toutes les études éco­no­miques démontrent que les échanges peuvent être bien plus impor­tants entre pays et peuples par­ta­geant une même langue. À ce sujet, un seul exemple suf­fit à prou­ver l’im­pact éco­no­mique du lien lin­guis­tique : les tou­ristes qué­bé­cois sont pro­por­tion­nel­le­ment quatre fois plus nom­breux que les tou­ristes amé­ri­cains à venir chaque année en France… et à y dépen­ser. En d’autres termes, toute richesse géné­rée dans un pays fran­co­phone au pro­fit de l’é­co­no­mie locale finit par être inté­grée en bonne par­tie au cir­cuit éco­no­mique d’autres pays fran­co­phones, et ce, en ver­tu d’un méca­nisme sem­blable à celui des vases com­mu­ni­cants. D’où le concept de « zone de copros­pé­ri­té », qui est d’ailleurs une des tra­duc­tions pos­sibles du terme Com­mon­wealth. Ce lien lin­guis­tique explique éga­le­ment en bonne par­tie la posi­tion glo­ba­le­ment encore assez bonne de la France en Afrique fran­co­phone, dont elle demeure le second four­nis­seur en dépit d’un cer­tain manque d’in­té­rêt, avec une part de mar­ché glo­bale esti­mée à 11,5 % en 2019, der­rière la Chine, 15,6 %. Une part lar­ge­ment supé­rieure à celle de l’Al­le­magne, esti­mée à 3,9 %, et qui arrive même der­rière l’Es­pagne (7,3 % et troi­sième four­nis­seur), l’I­ta­lie et les États-Unis (5,5 % respectivement).

Enfin, parce que c’est dans cette même Afrique fran­co­phone qu’il convient d’in­ves­tir mas­si­ve­ment, d’une part afin de tirer plei­ne­ment pro­fit des oppor­tu­ni­tés et du dyna­misme que l’on trouve dans ce vaste ensemble de 25 pays, par­tie glo­ba­le­ment la plus dyna­mique éco­no­mi­que­ment du conti­nent et un de prin­ci­paux relais de la crois­sance mon­diale, et d’autre part car c’est bien en accé­lé­rant l’é­mer­gence éco­no­mique de cet ensemble qu’aug­men­te­ra encore plus for­te­ment le nombre d’ap­pre­nants du fran­çais à tra­vers le monde. Et ce, au béné­fice éco­no­mique et géo­po­li­tique de la France, mais aus­si au béné­fice de tous les pays fran­co­phones du monde.

Et pour ce qui est du niveau géo­po­li­tique, jus­te­ment, le carac­tère irra­tion­nel de la poli­tique fran­çaise d’aide au déve­lop­pe­ment s’ex­plique éga­le­ment par le fait que l’é­cra­sante majo­ri­té des pays de l’UE, mal­gré les aides mas­sives ver­sées chaque année par l’Hexa­gone, vote régu­liè­re­ment contre les posi­tions fran­çaises au sein des grandes ins­tances inter­na­tio­nales, au pro­fit des États-Unis et contrai­re­ment à la majo­ri­té des pays fran­co­phones qui par­tage avec la France nombre de valeurs et d’o­rien­ta­tions com­munes en matière de poli­tique étran­gère, et dont il convient alors d’ac­croître le poids.

Ain­si, l’in­té­rêt pour la France de consa­crer une part aus­si impor­tante de ses aides et de son éner­gie aux pays de l’UE-13 se révèle donc extrê­me­ment mar­gi­nal, en com­pa­rai­son avec les avan­tages éco­no­miques et géo­po­li­tiques qu’elle tire­rait d’une nou­velle répar­ti­tion plus favo­rable aux pays du monde fran­co­phone. En d’autres termes, la pré­pon­dé­rance euro­péenne dans les aides au déve­lop­pe­ment ne fait incon­tes­ta­ble­ment qu’af­fai­blir la France au niveau inter­na­tio­nal, tant éco­no­mi­que­ment que géo­po­li­ti­que­ment (les deux étant d’ailleurs, à terme, étroi­te­ment liés).

Certes, la France est une grande puis­sance mon­diale, la deuxième ou troi­sième tous cri­tères de puis­sance confon­dus (capa­ci­tés mili­taires, éco­no­mie, tech­no­lo­gie, influence géo­po­li­tique et cultu­relle, ter­ri­toire mari­time…). Des cri­tères qui doivent d’ailleurs tou­jours être pris en compte dans leur ensemble afin de pou­voir cor­rec­te­ment appré­cier le poids d’un pays (tout comme l’on com­pare tou­jours les élèves d’une même classe sur l’en­semble des matières étu­diées, et non sur une seule d’entre elles). La France est ter­ri­to­ria­le­ment pré­sente sur quatre conti­nents et mili­tai­re­ment sur cinq conti­nents, notam­ment grâce aux « DOM-TOM » (ce qui n’est pas le cas de la Rus­sie, par exemple). Grâce à sa vaste zone éco­no­mique exclu­sive (ZEE), la seconde plus vaste au monde avec des 10,2 mil­lions de km2, elle compte non moins de 34 pays fron­ta­liers à tra­vers la pla­nète (dont 23 uni­que­ment par mer), ce qui consti­tue un record mon­dial, devant le Royaume-Uni (25 pays) et les États-Unis (18 pays). En tant que puis­sance mon­diale, la France se doit donc d’être finan­ciè­re­ment pré­sente sur tous les conti­nents, y com­pris en Europe. Mais afin de conso­li­der ce sta­tut, la France doit pri­vi­lé­gier le vaste monde fran­co­phone, où le retour sur inves­tis­se­ment est bien supé­rieur, à tra­vers les grandes oppor­tu­ni­tés éco­no­miques qu’il pré­sente désor­mais, et grâce à sa contri­bu­tion consi­dé­rable à l’aug­men­ta­tion du nombre d’ap­pre­nants du fran­çais à tra­vers le monde, du fait de sa double émer­gence démo­gra­phique et éco­no­mique. La langue étant le prin­ci­pal vec­teur d’in­fluence cultu­relle, avec, in fine, d’im­por­tantes réper­cus­sions éco­no­miques et géo­po­li­tiques, la France doit donc inves­tir prio­ri­tai­re­ment dans son espace lin­guis­tique afin d’am­pli­fier la pro­gres­sion de la langue fran­çaise dans le monde, aus­si bien au béné­fice de ses propres inté­rêts que de ceux de l’en­semble des pays et peuples fran­co­phones du monde.

Par ailleurs, il convient de sou­li­gner que la prio­ri­sa­tion de l’es­pace fran­co­phone est d’au­tant plus jus­ti­fiée que la majo­ri­té des pays fran­co­phones du Sud ont réa­li­sé de grandes avan­cées en matière de bonne gou­ver­nance. Des avan­cées qui ont jus­te­ment contri­bué à faire de l’A­frique sub­sa­ha­rienne fran­co­phone la par­tie glo­ba­le­ment la plus dyna­mique éco­no­mi­que­ment et la moins endet­tée du conti­nent afri­cain, dont elle conti­nue ain­si à être le moteur de la croissance.

Pour­tant, les der­nières évo­lu­tions de la poli­tique fran­çaise d’aide au déve­lop­pe­ment ne per­mettent guère de déce­ler un réel chan­ge­ment d’at­ti­tude, et encore moins de para­digme, de la part des auto­ri­tés fran­çaises. En effet, les récentes aug­men­ta­tions du volume d’aide annon­cées pour les années 2020 et 2021 ne changent pra­ti­que­ment rien à la donne, car accom­pa­gnées d’une forte hausse paral­lèle de la contri­bu­tion nette de la France au bud­get de l’UE, qui a aug­men­té de non moins de 23 % en 2020 (pour un total de 9,5 Mds d’eu­ros), et ce afin de com­pen­ser la sor­tie du Royaume-Uni ain­si que la réduc­tion exi­gée par cer­tains pays d’Eu­rope de l’Ouest de leur contri­bu­tion au bud­get (les « Rabais »).

De toute façon, tant que le monde fran­co­phone conti­nue­ra à ne rece­voir qu’un cin­quième ou un sixième du total des aides ver­sées par l’Hexa­gone à des pays tiers, et tant que l’es­pace com­po­sé par les pays fran­co­phones du Sud rece­vra pro­por­tion­nel­le­ment à sa popu­la­tion six, sept ou huit fois moins d’aides que l’en­semble com­po­sé par les pays de la par­tie orien­tale de l’UE, toutes les décla­ra­tions offi­cielles en faveur de la « fran­co­pho­nie » ou de la « fran­co­pho­nie éco­no­mique » ne seront guère à prendre au sérieux.

Mais toute redé­fi­ni­tion en faveur du monde fran­co­phone de la poli­tique fran­çaise d’aide au déve­lop­pe­ment, au nom des inté­rêts éco­no­miques et géo­po­li­tiques de la France, grande puis­sance engluée, anes­thé­siée, par les obli­ga­tions liées à son appar­te­nance à l’UE, ne pour­ra se faire qu’à tra­vers une redé­fi­ni­tion en pro­fon­deur du fonc­tion­ne­ment de celle-ci. Voire, si néces­saire, une sor­tie pure et simple de la France de cet ensemble qui ne fait que l’é­pui­ser finan­ciè­re­ment et l’af­fai­blir, en l’é­loi­gnant du monde fran­co­phone, et donc en l’a­li­gnant sur les inté­rêts éco­no­miques de l’Al­le­magne et éco­no­mi­co-géo­po­li­tiques des États-Unis (notam­ment à tra­vers une poli­tique hos­tile à la Rus­sie et une angli­ci­sa­tion for­ce­née, à laquelle échappent, à leur plus grand béné­fice, la Chine, la Rus­sie et bien d’autres puissances).

Par ailleurs, ce manque d’in­té­rêt des gou­ver­nants fran­çais pour le monde fran­co­phone, et leur repli sur l’U­nion euro­péenne, ont donc natu­rel­le­ment des réper­cus­sions fort néga­tives sur le niveau d’in­té­rêt des Fran­çais eux-mêmes, qui, main­te­nus à l’é­cart, ignorent pra­ti­que­ment tout de ce vaste espace. À titre d’exemple, la qua­si-inté­gra­li­té de la popu­la­tion fran­çaise ne sait rien des Jeux de la Fran­co­pho­nie qui se tiennent tous les quatre ans (contraste frap­pant avec la cou­ver­ture média­tique dont jouissent les Jeux du Com­mon­wealth au Royaume-Uni), de la Basi­lique Notre-Dame de la Paix de Yamous­sou­kro en Côte d’I­voire (qui n’est autre que le plus grand édi­fice chré­tien au monde, qua­si-réplique de la basi­lique Saint-Pierre de Rome), du concours musi­cal « The Voice Afrique fran­co­phone » (qui fût dans sa sai­son 2016 – 2017, relayée par cer­tains médias natio­naux afri­cains, le plus grand concours musi­cal au monde en termes d’au­dience cumu­lée, avec son équi­valent ara­bo­phone), ou encore du peuple aca­dien, que bon nombre de Fran­çais situent en Louisiane…

Or, cette large mécon­nais­sance du monde fran­co­phone et de sa dimen­sion mon­diale, et outre le fait de faire perdre à nombre d’in­ves­tis­seurs et de repré­sen­tants de la socié­té civile de mul­tiples oppor­tu­ni­tés d’é­change et de par­te­na­riat mutuel­le­ment béné­fiques, a pour consé­quence pré­ju­di­ciable de réduire consi­dé­ra­ble­ment l’at­ta­che­ment des Fran­çais à leur langue. Eux, qui n’ont jamais été si peu inté­res­sés par la pro­mo­tion et la dif­fu­sion de celle-ci à tra­vers le monde, alors même qu’elle n’a jamais été autant par­lée et apprise. Et ce, au grand éton­ne­ment des fran­co­phones extra-euro­péens, aux­quels est aujourd’­hui entiè­re­ment attri­buable la pro­gres­sion constante de l’ap­pren­tis­sage du fran­çais hors espace fran­co­phone, face à une France qui est désor­mais clai­re­ment un frein, et même un obs­tacle, en la matière (et dont l’in­cons­cience des graves consé­quences éco­no­miques et géo­po­li­tiques de pareille atti­tude irres­pon­sable dénote une cer­taine imma­tu­ri­té). Une igno­rance fran­çaise au sujet de l’es­pace fran­co­phone qui s’op­pose d’ailleurs à la plus grande culture qu’ont les Bri­tan­niques de leur espace lin­guis­tique, et qui explique en bonne par­tie leur atta­che­ment vis­cé­ral à leur langue, à sa défense et à sa diffusion.

Au nom de leurs propres inté­rêts, les fran­co­phones situés en dehors du conti­nent euro­péen ne doivent donc pas suivre le mau­vais exemple de la France en matière de pro­mo­tion de la langue fran­çaise, et devraient plu­tôt s’ins­pi­rer du modèle qué­bé­cois (et bri­tan­nique) et faire res­pec­ter leur langue com­mune au sein des dif­fé­rentes orga­ni­sa­tions régio­nales et inter­na­tio­nales, poli­tiques, éco­no­miques, cultu­relles et spor­tives, dont ils font par­tie ou avec les­quelles ils sont en étroite col­la­bo­ra­tion (et notam­ment au niveau de l’U­nion afri­caine et dans le cadre de leurs rela­tions avec l’U­nion euro­péenne, d’au­tant plus que l’A­frique fran­co­phone est la par­tie la plus dyna­mique éco­no­mi­que­ment, la moins endet­tée, la plus stable et la moins vio­lente du continent).

À bien des niveaux, la France devrait donc s’ins­pi­rer du Royaume-Uni qui a tou­jours su faire preuve de prag­ma­tisme, d’in­tel­li­gence stra­té­gique et de vision à long terme en pri­vi­lé­giant constam­ment son espace géo­lin­guis­tique, dès les années 1 600 (quatre fois moins peu­plée que la France d’a­lors, l’An­gle­terre, qui était pour­tant très sou­vent enga­gée en Europe à tra­vers de nom­breuses guerres, inves­tis­sait pro­por­tion­nel­le­ment, et hors dépenses mili­taires, envi­ron 30 fois plus que la France dans ses modestes ter­ri­toires d’A­mé­rique du Nord, très majo­ri­tai­re­ment fran­çaise à l’é­poque…). Et ce, face à une France irré­gu­lière, et qui a tou­jours fini par payer lour­de­ment ses périodes d’ir­ra­tion­nelle obses­sion européiste.

De grands efforts doivent donc être faits dans l’Hexa­gone afin de rat­tra­per un retard consi­dé­rable en matière d’in­for­ma­tion et d’é­du­ca­tion. Par ailleurs, l’é­mer­gence démo­gra­phique et éco­no­mique de l’A­frique fran­co­phone devrait en toute logique s’ac­com­pa­gner, à terme, du trans­fert d’un cer­tain nombre d’ins­ti­tu­tions pan­fran­co­phones des villes du Nord vers celles du Sud, et notam­ment vers Kin­sha­sa et Abid­jan, res­pec­ti­ve­ment pre­mière et troi­sième ville fran­co­phone du monde.

1. Le monde ara­bo­phone recouvre l’en­semble des pays membres de la Ligue arabe (hors Dji­bou­ti et les Comores, où la pré­sence de la langue arabe se limite prin­ci­pa­le­ment au domaine reli­gieux), ain­si que les ter­ri­toires majo­ri­tai­re­ment ara­bo­phones de la Tur­quie, d’Is­raël, de l’I­ran, du Mali, du Niger et du Tchad.

2. Rap­port détaillé du CERMF sur la poli­tique fran­çaise d’aide au déve­lop­pe­ment (novembre 2021) : « Le monde fran­co­phone n’a reçu que 20,5 % des aides fran­çaises au déve­lop­pe­ment en 2019. Face à l’U­nion euro­péenne qui se taille la part du lion, le monde fran­co­phone demeure le parent pauvre de l’aide fran­çaise au déve­lop­pe­ment » (www.cermf.org/le-monde-francophone-a-recu-cinquieme-des-aides-francaises).