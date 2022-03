Par Phi­lippe Kaminski

En écho à l’article de Michel Ser­vion* et en pré­vi­sion de la jour­née du 20 mars, un petit rap­pel de l’état de la fran­co­pho­nie aujourd’hui :

À une époque où la diver­si­té est louée una­ni­me­ment, qu’elle soit sociale ou cultu­relle, la langue fran­çaise fait l’objet d’un assaut récur­rent d’ennemis, y com­pris en son sein. Com­ment expli­quer un tel paradoxe ?

Donc, l’édition 2022 du mois de la Fran­co­pho­nie sera morose, et ce n’est pas l’Économie Sociale qui pour­ra contri­buer à l’égayer. Mais pro­fi­tons-en pour faire un tour d’horizon, en nous limi­tant au ter­ri­toire fran­çais métro­po­li­tain, des dif­fé­rentes forces en pré­sence et des dif­fé­rents théâtres d’opérations.

Ceux-ci sont, en pre­mière ana­lyse, au nombre de cinq, fata­le­ment quelque peu inter­dé­pen­dants :

– la défense de la langue fran­çaise pro­pre­ment dite, notam­ment contre l’invasion des angli­cismes et amé­ri­ca­nismes ;

– la défense des langues régio­nales, des accents et des expres­sions locales ;

– la défense et la pro­mo­tion de l’utilisation du fran­çais dans les rela­tions inter­na­tio­nales ;

– la pro­mo­tion de la « pré­fé­rence fran­co­phone » dans les domaines les plus divers de l’activité éco­no­mique, des rela­tions sociales ou de la vie cultu­relle ;

– enfin, la Fran­co­pho­nie arbo­rant sa majus­cule, c’est-à-dire les ins­ti­tu­tions offi­cielles et au pre­mier rang, bien sûr, l’OIF (Orga­ni­sa­tion inter­na­tio­nale de la Francophonie).

Ne nous attar­dons pas sur la ques­tion de savoir au nom de quoi cer­tains, peu nom­breux, sont prêts à mouiller leur che­mise pour la langue fran­çaise, alors que d’autres n’en font aucun cas. Ne cher­chons pas non plus à étendre à l’infini notre pro­blé­ma­tique vers la socio­lo­gie, la géo­po­li­tique ou l’histoire longue ; qu’il nous suf­fise de décrire qui fait quoi, qui est fort et qui ne l’est pas, où sont les blo­cages et où sont les atouts, enfin quelles sont les pers­pec­tives d’évolution.

Bien­tôt soixante années se seront écou­lées depuis la paru­tion du pam­phlet d’Étiemble, Par­lez-vous fran­glais ? En ces soixante ans, com­bien le monde a chan­gé ! Le mot de fran­co­pho­nie n’existait pas encore. Et cepen­dant, le diag­nos­tic por­té alors n’a pas vieilli. La situa­tion de la langue fran­çaise s’est certes for­te­ment aggra­vée, mais la nature des attaques qui lui sont por­tées, leur pro­ve­nance, leur délé­tère récur­rence ne semblent pas avoir varié d’un iota. Notre sino­logue rim­bal­dien et trots­kyste avait par­fai­te­ment décrit la rage d’une par­tie des élites fran­çaises à déni­grer leur langue, à s’y essuyer les pieds, et à lui pré­fé­rer en toute cir­cons­tance le sabir atlan­tique, si moderne, si effi­cace, si friend­ly.

Cette per­ma­nence de la cor­ro­sion du fran­çais par ceux qui devraient natu­rel­le­ment en être les plus fidèles sou­tiens semble défier les fac­teurs démo­gra­phiques, éco­no­miques ou tech­no­lo­giques qu’on met géné­ra­le­ment en avant pour expli­quer l’évolution des socié­tés. Il sem­ble­rait qu’il en soit de même pour les quelques Hurons qui défendent notre langue avec achar­ne­ment. Il faut res­ter pru­dent en la matière, car ils sont trop peu nom­breux pour rele­ver d’une ana­lyse sta­tis­tique. Néan­moins on reste frap­pé, quand il arrive de dis­cu­ter avec cer­tains, de voir com­bien ils en sont res­tés à la France des années Étiemble. Ils cultivent une sorte de nos­tal­gie sur­ai­guë d’un âge d’or du rayon­ne­ment fran­çais qui n’a jamais exis­té, ou alors au temps loin­tain de Rivarol.

Pour­tant, les mou­ve­ments d’opinion en faveur de la pré­ser­va­tion des sites, des espaces natu­rels ou du patri­moine en géné­ral ren­contrent de plus en plus d’écho. D’où vient que la langue fran­çaise n’en pro­fite pas ? C’est que, je pense, les tré­sors à pro­té­ger ont affaire à des pol­lueurs, par­fois conscients, par­fois non, alors que le fran­çais subit, en plus, l’assaut de véri­tables enne­mis. Et il est plus facile de se liguer contre des com­por­te­ments que tout le monde condamne que contre des adver­saires déter­mi­nés qui font montre d’une cer­taine logique.

Pre­nons le cas des océans, qui viennent de faire l’objet d’un som­met inter­na­tio­nal. La néces­si­té de les pro­té­ger a peu à peu gagné l’ensemble des esprits ; cela n’a pas fait dis­pa­raître la pol­lu­tion, mais la majo­ri­té des pol­lueurs admet désor­mais que c’est mal de dégra­der l’environnement marin et qu’il leur fau­dra néces­sai­re­ment, plus ou moins vite, chan­ger de com­por­te­ment. Et s’il existe tou­jours des pol­lueurs cyniques et retors, il n’en sera néan­moins aucun pour reven­di­quer ses pra­tiques haut et fort, et pro­cla­mer que l’océan est intrin­sè­que­ment mau­vais, donc qu’il est bien de l’abîmer. Or c’est ce qui se passe avec la langue française.

Car si cer­tains la voient comme un monu­ment en péril, si la grande majo­ri­té de ses locu­teurs y sont rela­ti­ve­ment indif­fé­rents, si les ins­ti­tu­tions cen­sées la défendre se défaussent trop sou­vent de leurs res­pon­sa­bi­li­tés, il existe des mino­ri­tés actives qui la per­çoivent comme une puis­sance oppres­sive à abattre. Ces der­nières années, deux mou­ve­ments sont venus ren­for­cer cette mou­vance qui était jusqu’ici sur­tout le fait des publi­ci­taires, de la presse fémi­nine et des écoles de com­merce : le cou­rant dit « déco­lo­nial » et l’écriture dite « inclusive ».

Face à cette offen­sive, le rem­part légis­la­tif et régle­men­taire appa­raît par­ti­cu­liè­re­ment ténu. La « loi Tou­bon », qui était dès l’origine mal fice­lée, n’est plus guère appli­quée. Durant une pre­mière période, déjà loin­taine, les asso­cia­tions habi­li­tées à signa­ler les man­que­ments les plus visibles à l’obligation de s’adresser au public en fran­çais ont pu, à tra­vers une struc­ture ad hoc dénom­mée « Droit de com­prendre », faire sys­té­ma­ti­que­ment condam­ner les contre­ve­nants par les tri­bu­naux. Mais un beau jour, la Direc­tion char­gée de la répres­sion des fraudes (DGCCRF), man­quant de moyens, déci­da de ne plus s’occuper des dos­siers ne por­tant que sur la loi Tou­bon. Il n’y avait sans doute pas là de mau­vaise inten­tion, mais per­sonne n’ayant pris le relais, les asso­cia­tions se sont retrou­vées seules, sans sou­tiens tech­niques ni juri­diques, et sur­tout sans argent. Elles ont rapi­de­ment bais­sé les bras. Si elles avaient pu recru­ter des mil­liers d’adhérents, nul doute qu’elles auraient pu réta­blir un rap­port de forces en leur faveur. Mais nous reve­nons là au pro­blème précédent…

Aujourd’hui, les pro­cès sont rares, et sou­vent per­dus. Les juges semblent igno­rer la loi, ou alors ils sont per­sua­dés que le com­bat pour le fran­çais est une lutte d’arrière-garde et que de toutes façons le glo­bish triom­phe­ra. C’est ain­si que l’École nor­male supé­rieure, qui avait mis en place un cur­sus d’enseignement entiè­re­ment en anglais, a non seule­ment gagné son pro­cès contre une asso­cia­tion qui ne fai­sait que la rap­pe­ler à la loi, mais a obte­nu d’elle, en plus, un dédom­ma­ge­ment, récu­pé­rant ain­si à son pro­fit la maigre sub­ven­tion que l’État avait ver­sé à cette asso­cia­tion. Un comble !

Il existe une Com­mis­sion de ter­mi­no­lo­gie qui est char­gée de pro­po­ser des équi­va­lents fran­çais aux dif­fé­rents termes nou­veaux, presque tou­jours anglo-saxons, qui accom­pagnent les inno­va­tions tech­niques et les pro­grès des sciences. Les avo­cats des admi­nis­tra­tions et col­lec­ti­vi­tés prises en fla­grant délit (ou plu­tôt en fla­grant délire) de fran­gli­tude ont for­gé un argu­ment spé­cieux en faveur de leurs clients : si un terme étran­ger n’est pas tra­duit par la Com­mis­sion de ter­mi­no­lo­gie, c’est qu’il est libre d’utilisation par un ser­vice offi­ciel. Et des juges ont gobé cette âne­rie. Sont bien enten­du dans ce cas tous les mots anglais d’usage cou­rant : let’s condui­sant à l’affreux Let’s Grau qui souille Le Grau-du-Roi, only qui nous a don­né le stu­pide palin­drome Only Lyon qui déses­père Per­rache ou easy qui nous trans­porte d’aise dans le RER avec le pass easy navi­go.

Face à la démis­sion de la Jus­tice, que peut-on espé­rer des ins­ti­tu­tions ? L’Académie fran­çaise est, très récem­ment et pour la pre­mière fois, mon­tée au cré­neau. Il faut s’en réjouir, mais cela reste très limi­té. Rien ne bou­ge­ra, me semble-t-il, sans un mou­ve­ment popu­laire d’une cer­taine ampleur. Reste à savoir com­ment le sus­ci­ter, et là, j’avoue ne pas connaître la recette miracle.

