C’est aujourd’hui… le colloque commence à 14h !

Reprenons la main sur notre destin ! Après avoir entendu le diagnostic inquiétant établi par des personnes de qualité, les arguments indispensables au combat politique seront donnés pour les semaines et les mois à venir.

Rejoignez-nous aujourd’hui et demain 12 mai 2024 (pour plus d’informations et vous inscrire : https://www.actionfrancaise.net/evenement/colloque-moins-deurope-plus-de-france/)