Par Hil­de­garde

2015 ! Suite aux atten­tats, le gou­ver­ne­ment lan­çait une cam­pagne « Tous unis contre la haine ». Dès lors, Ches­ter­ton pou­vait révi­ser sa copie : les idées chré­tiennes n’étaient pas deve­nues folles puisque nous étions inci­tés à ne pas répondre à la haine des isla­mistes par la haine. Com­ment ne pas y adhé­rer ? Autre­ment dit nous étions inci­tés à faire preuve de dis­cer­ne­ment et à ce pas nous conduire de la même manière que nos agres­seurs. Depuis quelles actions contre les mou­ve­ments isla­mistes ou le lob­bying des frères musul­mans ? Bien timides : confert la cam­pagne du conseil de l’Europe sur « la liber­té dans le hid­jab » ou la loi contre l’islamisme deve­nue loi contre le sépa­ra­tisme (les corses et la bre­tons seraient-ils visés ?) Les jour­na­listes, les pro­fes­seurs, les écri­vains, la jeune Mila vivant sous sur­veillance constante aime­raient sans doute des déci­sions plus fermes…

2022 ! Suite à l’attaque effa­rante de Pou­tine en Ukraine, il semble que la com­mu­ni­ca­tion ait chan­gé de pied. Si les ten­ta­tives de réponse des gou­ver­ne­ments à cette inva­sion sont légi­times, on ne laisse pas d’être sur­pris des attaques tous azi­muts contre les Russes en France : Vale­ry Ger­giev, chef d’orchestre est deve­nu un paria, les spor­tifs russes sont ban­nis de la coupe du Monde de foot et des jeux para­lym­piques (oui vous avez bien lu, les han­di­ca­pés sont exclus), les res­tau­rants russes sont mena­cés ain­si que tout petit com­merce de même ori­gine (qu’importe s’ils sont ins­tal­lés là depuis la révo­lu­tion bol­ché­vique de 1917), les chaines RT et Spout­nik sont fer­mées sur ordre de Madame Von der Leyen (sans aucune réac­tions côté fran­çais)… Mais que sont deve­nus les tenants du « padamalgame » ?

Il semble bien que nous assis­tions une fois de plus au « deux poids, deux mesures » dont nous sommes cou­tu­miers. La rapi­di­té des sanc­tions ne semble répondre à aucune ana­lyse, à aucune rete­nue. La 5e colonne isla­miste, réelle, serait-elle moins dan­ge­reuse qu’une 5e colonne mos­co­vite sup­po­sée ? Sais-t-on ce que pense le peuple russe et sait-on ce que pensent les spor­tifs, les artistes, les scien­ti­fiques ? Dos­toïevs­ky, Tol­stoï, Sol­je­nit­syne, Boro­dine, Tchaï­kovs­ki, Rach­ma­ni­nov, Men­de­leïev, Pav­lov… Désor­mais tout ce qui est russe doit-il être jeté aux pou­belles de l’Histoire ?

Nous pou­vons nous éton­ner de la rapi­di­té avec laquelle tout russe, mort ou vivant, est deve­nu en quelques jours un paria tan­dis qu’en 2015 il était évident que l’on ne pou­vait mettre tous les musul­mans dans le même panier.

Espé­rons que les pro­chaines semaines, pas­sée l’émotion légi­time, la rai­son l’emporte à nou­veau et que sur­tout nos gou­ver­nants sachent cal­mer les ardeurs bel­li­queuses de ceux qui passent le plus clair de leur temps der­rière leur écran ou ceux encore qui n’analysent le monde que sépa­ré entre les bons et les méchants avec une morale de cour de récré.