Par Oli­vier Perceval

On sait que l’achèvement du gazo­duc Nord­stream II a ren­du très ner­veux l’Etat pro­fond amé­ri­cain, au point que le très diplo­mate Joe Biden s’est mis à bran­dir des menaces de sanc­tion contre les Alle­mands et tous les béné­fi­ciaires poten­tiels du gaz russe. Conco­mi­tam­ment les bom­bar­de­ments du Don­bass se sont mul­ti­pliés et l’armée de Pou­tine a fran­chi le Rubi­con. Pre­mière consé­quence, Nord­stream II a été suspendu.

Un article de France 24 paru en juillet 2021 et qui mérite d’être exhu­mé, revient sur un livre écrit par une jour­na­liste à pro­pos de la mort « oppor­tune » de Chris­tophe de Mar­ge­rie qui gênait aus­si bien la grande épi­ce­rie mon­diale des Etats Unis que la Répu­blique fran­çaise « Hol­lan­dienne » sou­cieuse de don­ner des gages de vassalisation.

On peut pen­ser que Pou­tine ne vou­lait pas accré­di­ter devant son peuple, l’idée que la CIA opé­rait en toute liber­té sur le sol Russe :

« Le 20 octobre 2014, peu avant minuit heure locale, le Fal­con 50 qui trans­porte Chris­tophe de Mar­ge­rie et trois autres per­sonnes heurte vio­lem­ment une dénei­geuse sur la piste de décol­lage de l’aé­ro­port Vno­kou­vo, à Mos­cou. L’u­nique pas­sa­ger et les trois membres d’équipage décèdent sur le coup. Deux enquêtes sont conjoin­te­ment ouvertes à Mos­cou et Paris. Quelques heures seule­ment après le drame, la Rus­sie accré­dite une seule ver­sion offi­cielle : celle de l’accident. Mais déjà les thèses de l’assassinat cir­culent, ali­men­tées au fil du temps par les nom­breuses inco­hé­rences de l’enquête.

Loin des théo­ries com­plo­tistes qui fleu­rissent sur des sites sul­fu­reux, une jour­na­liste enquête. Durant 18 mois, Muriel Bosel­li, free­lance spé­cia­li­sée dans le sec­teur de l’éner­gie, met le doigt sur des faits trou­blants sur­ve­nus dans la nuit du 20 au 21 octobre qu’elle décrit par le menu dans son ouvrage « L’Énigme Mar­ge­rie » (Robert Laf­font). « Mon inten­tion n’a jamais été de prou­ver qu’il s’agissait d’un atten­tat, sou­tient-elle à France 24. Je pointe juste les zones d’ombre, car je trouve injuste vis-à-vis des proches des vic­times de ne pas connaître les causes de leur mort ».

Et les inco­hé­rences sont nom­breuses. Au sujet de cette fameuse dénei­geuse, d’a­bord. D’après l’enquête de Muriel Bosel­li, quelques heures avant l’ac­ci­dent, le chef des dénei­geurs insiste lour­de­ment auprès de son propre chef pour pas­ser la dénei­geuse sur la voie d’approche alors que ce soir-là, il ne neige pas, il pleut. Devant son insis­tance, le res­pon­sable cède, sur­pris d’une telle demande. Sur la piste, le conduc­teur raconte ensuite avoir per­du ses repères. Une expli­ca­tion pour le moins sur­pre­nante : le chauf­feur connaît le site de l’aé­ro­port sur le bout des doigts, il y tra­vaille alors depuis 10 ans, et la visi­bi­li­té au moment de l’ac­ci­dent n’y était pas mauvaise.

L’enquête de la jour­na­liste révèle éga­le­ment que durant plus de deux heures avant le drame, le conduc­teur a per­du le contact avec son équipe. Aucun mes­sage d’alerte n’est alors émis par la tour de contrôle, comme le pré­voit nor­ma­le­ment la pro­cé­dure. Plus grave, le chef des dénei­geurs, qui ne com­mu­nique pas avec sa radio avec ses col­lègues mais son por­table, ce qui est stric­te­ment inter­dit par le règle­ment, appelle les ser­vices de remor­quage pour éva­cuer la dénei­geuse. Le véhi­cule est alors immé­dia­te­ment embar­qué au garage, com­pli­quant le tra­vail d’enquête.

Le Comi­té d’enquête russe explique en par­tie l’accident par le fait que Vla­di­mir Mar­ty­nen­ko était ivre la nuit du drame. Des exa­mens ont révé­lé que l’homme avait 0,6 grammes d’al­cool par litre de sang, l’équivalent d’une consom­ma­tion de deux verres de vin. Pour la jour­na­liste, cette alcoo­li­sa­tion, quoique répré­hen­sible en pareilles cir­cons­tances, ne per­met pas à un homme de perdre tota­le­ment ses moyens au point de lais­ser sa dénei­geuse, pile dans l’axe de la piste de décollage

Autre cir­cons­tance trou­blante : ni Total, ni la famille de Chris­tophe de Mar­ge­rie ne se sont consti­tués par­tie civile. Cer­taines sources affirment que les proches du patron du CAC 40 ont subi des pres­sions de l’Élysée et de Total pour ne pas por­ter plainte. « Ce cas de figure raris­sime [le fait de ne pas por­ter plainte] dans ce genre d’affaire enlève un poids consi­dé­rable à l’enquête », constate la jour­na­liste Muriel Boselli (…)

(…)Par ailleurs, les quatre tomes de rédac­tion de l’enquête envoyés par la jus­tice russe à la France n’ont, aux der­nières nou­velles, tou­jours pas été tra­duits. Le juge d’ins­truc­tion, Aline Batoz, a, pour sa part, tout sim­ple­ment refu­sé à Patrick Ver­velle, le mari de l’hôtesse de l’air tuée dans le crash, qui s’est consti­tué par­tie civile, d’ac­cé­der au dos­sier de l’enquête. « Pour­quoi l’enquête fran­çaise n’enquête pas vrai­ment ? s’interroge Muriel Bosel­li. C’est l’omerta qui domine autour de ce dos­sier sulfureux. »

Reste une ques­tion cen­trale. Dans l’hypothèse d’un atten­tat, quel inté­rêt y avait-il à faire dis­pa­raître Chris­tophe de Mar­ge­rie ? Sans por­ter d’ac­cu­sa­tion, Muriel Bosel­li sou­lève un point inté­res­sant : l’homme à la mous­tache, patron la qua­trième plus grosse entre­prise pétro­lière du monde, entre­te­nait des rap­ports com­pli­qués avec les États-Unis.

Lors de l’embargo impo­sé par Washing­ton contre l’Iran en 1996 lors de « l’Iran sanc­tion Act », Chris­tophe de Mar­ge­rie, imper­tur­bable, contourne l’interdiction et pour­suit son busi­ness avec la Répu­blique isla­mique. Un coup de maître com­mer­cial qui n’a du tout été du goût des Amé­ri­cains. Plus récem­ment, Chris­tophe de Mar­ge­rie est le seul patron occi­den­tal du monde à se posi­tion­ner publi­que­ment contre les sanc­tions occi­den­tales prises contre la Rus­sie lors de la crise ukrai­nienne et de l’annexion de la Crimée.

Quelques semaines avant son décès, le patron du géant pétro­lier cri­tique enfin ouver­te­ment l’hégémonie du dol­lar dans le sec­teur pétro­lier. Il évoque ouver­te­ment l’idée d’acheter le pétrole dans une autre devise. Une fois de plus, Washing­ton grince des dents.

Toutes ces rai­sons ne suf­fisent pas à accré­di­ter la thèse d’un assas­si­nat. « Mais il n’est pas non plus insen­sé de se poser des ques­tions dans un domaine, celui du pétrole, où tous les coups sont per­mis », conclut Muriel Bosel­li. Et pour cause : l’his­toire connaît un pré­cé­dent. En 1962, Enri­co Mat­tei, le patron de la firme pétro­lière ita­lienne ENI, trouve la mort dans l’explosion de son avion, au moment d’atterrir à Milan. Offi­ciel­le­ment, le crash est attri­bué au mau­vais temps. Mais trente-cinq ans après l’ac­ci­dent, des repen­tis de la mafia sici­lienne ont avoué avoir pla­cé une bombe dans l’avion. À ce jour, les com­man­di­taires de l’attentat ne sont tou­jours pas connus. »

Et la jour­na­liste de conclure : « Chris­tophe de Mar­ge­rie, qui a eu droit à des funé­railles fas­tueuses, a aus­si le droit à une enquête digne de ce qu’il fut ».

Jean Chris­tophe Buis­son rédac­teur au Figa­ro, quelques temps après le crash, avait enquê­té sur les condi­tions de la mort bru­tale de Chris­tophe Mar­ge­rie et des trois membres d’équipage et déjà posait quelques ques­tions sur France télé­vi­sion qui n’ont, semble-t-il, pas atti­ré l’attention de l’autorité judiciaire :