Dans moins de 3 semaines… le colloque « Patrick Buisson, historien du peuple » se tiendra à Paris (Xe arr.).

Le 15 juin prochain la Fondation du Pont-Neuf organise un colloque sur Patrick Buisson.

Il s’agit d’un après-midi de réflexion à ne pas manquer, d’autant, et cela se sait peu, que le dernier texte que Patrick Buisson a publié sur le « retour de la légitimité », l’a été dans le n°73 de la très bainvillienne Nouvelle Revue Universelle.

Le thème du 15 juin est particulièrement intéressant s’articulant autour de l’historien, l’observateur : les intervenants évoqueront Patrick Buisson ses mœurs et culture ; Patrick Buisson et la guerre d’Algérie ; Patrick Buisson et les institutions françaises ; Patrick Buisson, la télévision et le cinéma. Puis, dans un second temps, les intervenants verront Patrick Buisson et le peuple : son identité, son passé, son présent et son avenir.