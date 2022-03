Feu les accords de Minsk I et II

Une tri­bune libre d’Henri Temple

Uni­ver­si­taire, juri-éco­no­miste, expert inter­na­tio­nal, dialecticien

Le mal­heu­reux télé­spec­ta­teur fran­çais qui essaie de s’informer et de com­prendre le drame qui se joue en Ukraine doit subir le bla-bla de quelques chro­ni­queurs qui parlent à perte de vue d’un sujet qu’ils n’ont pas eu l’hon­nê­te­té d’é­tu­dier. Notam­ment les accords de Minsk.

Com­ment ont été éla­bo­rés les accords de Minsk ? Ces accords de Minsk I et Minsk II ont été conclus en 2014 et 2015 pour mettre fin aux hos­ti­li­tés et pro­mou­voir une solu­tion paci­fique durable. Ils ont été menés sous l’é­gide d’une diplo­mate suisse (Mme Taglia­vi­ni), signés par l’U­kraine et la Rus­sie, en pré­sence des repré­sen­tants des zones rebelles. Une décla­ra­tion de sou­tien de la France et de l’Al­le­magne y a été annexée. Enfin, en février 2015, le Conseil de sécu­ri­té de l’O­NU a deman­dé à toutes les par­ties au conflit de res­pec­ter le ces­sez-le-feu signé en février 2015 et les accords de Minsk de sep­tembre 2014.

Que disent les accords de Minsk ? Outre un ces­sez-le-feu, le retrait des armes lourdes du front, la créa­tion d’une zone de sécu­ri­té de 70 km de large, l’échange « tous contre tous » des pri­son­niers, le tout sous la sur­veillance de l’OSCE, le plus impor­tant était les dis­po­si­tions poli­tiques et démo­cra­tiques : tenue d’élections locales confor­mé­ment à la légis­la­tion ukrai­nienne (notam­ment la loi rela­tive aux moda­li­tés tem­po­raires de l’exercice de l’autonomie locale dans les régions de Donetsk et de Lou­hansk), ain­si que le régime futur de ces zones dans le cadre de cette loi. Réta­blis­se­ment des rap­ports socio-éco­no­miques, notam­ment des trans­ferts sociaux tels que ver­se­ment des pen­sions et autres paie­ments. Le « droit à l’autodétermination lin­guis­tique » : on rap­pel­le­ra en effet que, durant des années, non seule­ment les béné­fi­ciaires rus­so­phones de pres­ta­tions sociales ne rece­vaient plus leurs docu­ments sociaux en russe mais en ukrai­nien, mais encore que les pres­ta­tions sociales n’é­taient plus ver­sées… Et, sur­tout, les clauses 10 et 11 n’ont pas été res­pec­tées. La clause 10 pré­voyait « sous le contrôle de l’OSCE, le retrait du ter­ri­toire ukrai­nien de l’ensemble des uni­tés armées étran­gères, équi­pe­ments mili­taires et mer­ce­naires étran­gers ». Et le «< désar­me­ment de tous les groupes illé­gaux ». Quant à la clause 11, elle visait « une réforme consti­tu­tion­nelle […] dont un élé­ment essen­tiel serait la décen­tra­li­sa­tion, compte étant tenu des spé­ci­fi­ci­tés de cer­taines zones des régions de Donetsk et de Louhansk ».

Les accords de Minsk ont-ils été vio­lés ? Oui, sans l’ombre d’un doute. Non seule­ment la fédé­ra­li­sa­tion de l’U­kraine est res­tée lettre morte, mais encore et sur­tout, des milices para­mi­li­taires se sont main­te­nues et sont venues créer des inci­dents aux confins du Donetsk. Qui finance, équipe, dirige les groupes para­mi­li­taires, les milices ? Par exemple, le bataillon Azov, qui n’est deve­nu, que pour la façade, une force du minis­tère de l’In­té­rieur. Quel est le rôle de l’o­li­garque Kolo­moïs­ky, à la triple natio­na­li­té, ex-direc­teur de Pri­vat­Bank, fon­da­teur de milices, qui, après des détour­ne­ments allé­gués, a quit­té l’U­kraine pour y reve­nir en 2019 en sou­tien encom­brant de l’ac­tuel président ?

L’his­toire de l’U­kraine est une his­toire infi­ni­ment tra­gique. Bal­lot­tée entre Pologne, Autriche et Rus­sie, puis entre sta­li­nisme et hit­lé­risme, puis à nou­veau sta­li­nisme, les mas­sacres de Vol­hy­nie, l’ombre de Ban­de­ra, cela marque encore les mémoires d’au­jourd’­hui. Igno­rer tout cela, c’est se condam­ner à dire d’i­gnares sot­tises sur la crise ukrai­nienne actuelle et sur la façon de la dénouer. Plus le temps passe, plus l’i­gno­rance aggrave la crise. Les accords de Minsk étaient déjà morts quand Biden a souf­flé sur les braises. Il pré­pare ses mid­terms qui, en novembre, risquent de lui être fatales : un Sénat à nou­veau répu­bli­cain repren­drait sans doute la ligne de paix Trump, révul­sant le deep state mili­ta­ro-indus­triel. En France, la pos­sible défaite de Macron per­met­tra-t-elle, dans le cli­mat émo­tion­nel actuel, de relan­cer une solu­tion intel­li­gente et juste en Ukraine ? Une Ukraine fédé­rale, lieu de coopé­ra­tion entre la Rus­sie et l’Europe, neutre dans une Mit­te­leu­ro­pa démi­li­ta­ri­sée et l’é­va­cua­tion de la CIA fau­teur de guerres ?