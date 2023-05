UKRAINE – Voulez-vous, pour vous informer, entendre un autre son de cloche que celui asséné par la propagande officielle ? Il faut écouter  Nikola Mirković !

The Russian military intervention in eastern Ukraine.

Ce politologue, évidemment expert de terrain du dossier ukrainien, n’est pas neutre. Il décrypte les responsabilités. Il dénonce les clichés dont est composée la propagande monolithique des Occidentaux et marque les nuances, les réalités souvent contradictoires du terrain. Il reproche surtout son activisme belliciste à l’Ouest américano-européen. Il souhaite de la part de la France ce qui serait selon lui une « politique gaullienne » indépendante, à la recherche de la paix entre Européens, dont Russes et Ukrainiens. Un entretien intéressant pour qui cherche à connaître et à comprendre les réalités de ce conflit qui pourrait avoir y compris pour nous Français les plus graves conséquences.