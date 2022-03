Il y avait les cou­veuses de Sadam Hus­sein, le géno­cide des gen­tils Koso­vars par les méchants serbes, les armes de des­truc­tion mas­sives de l’Irak ou les « rebelles modé­rés » de Syrie, il y aura le « fan­tôme de Kiev », les « héros de l’île aux ser­pents » voire la mater­ni­té de Marioupol.

La presse occi­den­tale, droit dans ses bottes, ne change pas. Il y a les bons et les méchants, le camp du bien et celui du mal. Elle est là, agres­sive, mena­çante, oppres­sante même, pour nous dire ce que l’on doit pen­ser. Pou­tine est « fou », « para­noïaque » ou tout sim­ple­ment un « salaud ». Le doigt de Big Bro­ther ne nous lâche pas, les minutes de la haine sont des heures. C’est le moment de relire 1984, nous y sommes une fois de plus.

