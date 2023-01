La guerre que mènent les États-Unis contre la Russie à travers le conflit russo-ukrainien a atteint un nouveau palier. Plusieurs pays, en armant directement l’Ukraine, peuvent désormais être considérés comme cobelligérants par la Russie. Nous marchons vers la guerre mondiale alors que la paix est le seul objectif qui vaille.

L’Action française appelle le gouvernement et les partis politiques à ne pas faire le jeu des États-Unis, seuls véritables gagnants dans ce conflit qui sert leur économie et leur puissance et détruit les nôtres.

La France, puissance nucléaire et membre du Conseil de sécurité des Nations unies, n’a pas à prendre parti pour un camp contre l’autre : la France doit travailler à gagner la paix et ne pas être dupe de l’hypocrisie ou de la naïveté des États-Unis, de l’Otan, de l’Union européenne et de l’Onu. La France est une puissance d’équilibre. Elle n’a pas à alimenter l’incendie. Laissons les belligérants négocier sans leur faire de chantage. La France n’a qu’un seul devoir, protéger les Français et non pas les jeter, mal armés et mal préparés, dans des aventures douteuses.

France d’abord !

Remettons en question les sanctions qui nous pénalisent pendant que les États-Unis organisent leur protectionnisme ! Retrouvons notre souveraineté énergétique ! Soyons la voix autorisée des nations libres qui ne veulent pas se soumettre à la domination des « grands frères » impérialistes !

Attentive aux leçons de Jacques Bainville et fidèle à la pensée nationale et souveraine, l’Action Française appelle les Français à manifester leur opposition à cette folie guerrière qui va dégénérer en conflagration mondiale. Non à la guerre !