L’Union Européenne marche sur la tête…mais tout va bien sinon!

L’actualité de l’Union Européenne nous fait aller d’étonnement en étonnement. En fait l’UE marche sur la tête. Imaginons un Hibernatus sorti de sa cryogénisation et revenant après plusieurs décennies. Il ne pourrait que s’écrier « Ils sont fous ces Européens! »

L’UE fera la guerre jusqu’au dernier Ukrainien

Dotée initialement de 5,7 milliards d’euros pour la période 2021-27, la Facilité européenne pour la paix [FEP] est un « instrument extrabudgétaire » qui a pour objectifs d’améliorer la capacité de l’Union à prévenir les conflits, à consolider la paix et à renforcer la sécurité internationale.

Or on apprend que 3,5 milliards ont déjà été utilisés pour financer la guerre de l’armée ukrainienne! Et l’UE est poussée par certains de ses membres,

« En effet, selon un document évoqué par l’AFP, Josep Borrell, le Haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, préconise de prélever un milliard de la dotation de la FEP afin de livrer 250’000 obus de 155 mm à l’armée ukrainienne ».

