Le Billet du Comte de Paris

Mal­gré la récur­rence du terme dans le débat public, l’aménagement du ter­ri­toire est un legs gaul­liste qui gît aban­don­né dans les pla­cards des minis­tères. Au com­men­ce­ment était le livre du géo­graphe Jean-Fran­çois Gra­vier (1915- 2005), Paris et le désert fran­çais, publié en 1947. Dans cette étude, ce spé­cia­liste de la géo- gra­phie indus­trielle, for­mé à l’école nova­trice des pen­seurs non-confor­mistes des années 1930, proche de l’économiste Fran­çois Per­roux (1903- 1987), fai­sait déjà le constat d’une région pari­sienne hyper­tro­phiée à l’échelle nationale.

Ce livre s’est incar­né poli­ti­que­ment, aux len­de­mains de sa réédi­tion en 1958, avec la fon- dation de la DATAR, ins­ti­tu­tion confiée en 1963 par le géné­ral de Gaulle au baron Oli­vier Gui­chard qui pas­se­ra ensuite le relais à Jérôme Monod deve­nu en 1975 le direc­teur de cabi­net de Jacques Chi­rac à Mati­gnon. En lec­teur atten­tif de Jean-Fran­çois Gra­vier, le fon­da­teur de la Ve Répu­blique pen­sait que le fon­de­ment de l’aménagement du ter­ri­toire était le main­tien et le déve­lop­pe­ment d’un tis­su indus­triel répar­ti sur l’ensemble de la super­fi­cie hexagonale.

Le déclin de la DATAR son­na à l’heure du gis­car­disme triom­phant, pour qui l’innovation tech­no­lo­gique pri­mait trop sou­vent sur la dimen­sion sociale propre à l’industrie fran­çaise. L’aménagement du ter­ri­toire ne s’en est jamais vrai­ment remis. Le pré­sident Fran­çois Hol­lande lui por­ta le coup de grâce lors de son quin­quen­nat en le fusion­nant avec la poli­tique de la ville, ce qui n’a évi­dem­ment rien à voir. En matière d’aménagement du ter­ri­toire, il s’agit avant tout de créer ou de per­pé­tuer des emplois pri­vés, de favo­ri­ser la crois­sance des entre­prises indus­trielles. En 2014, la DATAR – qui n’était déjà plus que l’ombre d’elle même fut donc pure­ment et sim­ple­ment supprimée.

Il devient urgent de reve­nir à l’essence de l’aménagement du ter­ri­toire, c’est-à-dire à la réin­dus­tria­li­sa­tion du pays. Le pré­sident Nico­las Sar­ko­zy, en nom­mant en 2009 des Com­mis­saires à la réin­dus­tria­li­sa­tion par exemple, avait com­pris l’intérêt de la chose. Sa défaite élec­to­rale à l’élection pré­si­den­tielle de 2012 a son­né le glas de cette ébauche de stra­té­gie. Elle demeure depuis fan­to­ma­tique faute d’une réelle ambi­tion poli­tique de nos diri­geants pour notre pays. L’« Axe Seine », qui court du Havre à Paris, ne béné­fi­cie par exemple pas assez d’une atten­tion de l’État. La Ven­dée, terre de créa­tion d’entreprises et d’emplois, reste mal des­ser­vie sur le plan auto­rou­tier et fer­ro­viaire. Les bas­sins indus­triels de l’Aveyron conti­nuent de som­brer éco­no­mi­que­ment. On pour­rait ain­si mul­ti­plier les exemples.

On ne peut se résoudre à lais­ser sub­sis­ter des poches de misère humaine et sociale dans nos ter­ri­toires péri­phé­riques, au cœur des pro­vinces fran­çaises. Renouer avec l’aménagement du ter­ri­toire est essen­tiel pour beau­coup de régions métro­po­li­taines ou ultra­ma­rines : trans­ports struc­tu­rants, implan­ta­tions d’entreprises, inter­ac­tions avec les res­sources natu­relles et les pro­duc­tions exis­tantes. Cet amé­na­ge­ment doit être durable, adap­té aux défis envi­ronne- men­taux et pour cela être pen­sé sur le temps long. Le temps long, au sens que lui don­nait l’historien de l’économie du bas­sin médi­ter­ra­néen et de l’identité de la France, Fer­nand Brau­del, est la condi­tion essen­tielle de la pros­pé­ri­té. Il se heurte bien sou­vent aux impé­ra­tifs du calen­drier élec­to­ral. Durant la cam­pagne pré­si­den­tielle qui s’ouvre, il fau­dra être atten­tif aux pro­po­si­tions des can­di­dats dans ce domaine.

Jean, comte de Paris