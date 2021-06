Ce mer­cre­di 9 juin,le chef de la Mai­son royale de France, Mon­sei­gneur le Comte de Paris, accom­pa­gné de la Com­tesse de Paris, pré­si­dente de Gens de France, a relan­cé le pro­gramme « La Nation en partage ».

Au ser­vice de l’éducation dans les zones les plus défa­vo­ri­sées, le pro­gramme per­met à des jeunes de visi­ter des lieux d’Histoire avec le regard de leurs pro­prié­taires, dans le but de conso­li­der les liens d’appartenance de ces jeunes à la com­mu­nau­té nationale.

« Il m’a tou­jours sem­blé impor­tant de rendre ce qui nous avais été don­né par nos parents et familles, à l’école et pen­dant les études, dans le tra­vail. Face à des jeunes qui cherchent enra­ci­ne­ment et pers­pec­tives, j’ai pen­sé que, du fait de l’histoire propre de ma famille qui a déve­lop­pé notre pays, je pou­vais appor­ter ma pierre. »