Lettre du Prince

Retour sur notre dernier colloque 2024 et l’hommage rendu à sainte Jeanne d’Arc. Monseigneur le Comte de Paris nous avait adressé cette lettre d’encouragement mettant en évidence notre attachement au bien commun. C’est avec plaisir que nous la publions à l’intention de notre fidèle public royaliste et français.

Chers amis,

Le colloque que vous organisez est une nouvelle preuve de votre dynamisme et de votre souci constant du bien commun. Vous avez raison : l’état de notre pays se détériore et les velléités d’une Europe artificielle qui se profile démontrent que la recherche de l’intérêt national disparaît peu à peu des réflexions de ceux que nous élisons. Seulement préoccupés de leur marche vers le pouvoir, au service de leur profit personnel, ils ont depuis longtemps abandonné la mission dont ils devraient se soucier, gouverner et défendre les intérêts français.

Merci de travailler, comme vous le faites, à instruire nos concitoyens de la nécessité d’inverser cette dynamique dangereuse. Nous avons besoin, comme je l’ai souvent dit, d’aménager nos institutions pour tenir compte du temps long et besoin aussi d’un chef de l’État situé au-dessus de la mêlée, libre et indépendant, affranchi de toute idéologie.

Vous allez, le lendemain, rendre hommage à sainte Jeanne d’Arc. Patronne secondaire de la France, elle est l’héroïne majeure de notre histoire. Génie militaire, mais aussi génie politique, Jeanne avait compris que la France ne serait pas sauvée sans que soit rétabli, avant toute autre préoccupation, un régime politique stable et pérenne. Elle n’a pas succombé aux sirènes de ses compagnons qui l’incitaient à poursuivre la guerre, parce qu’elle estimait avoir pour seule mission d’aller, d’abord, à Reims. Sa leçon est plus actuelle que jamais.

Soyez assurés que mes pensées vous accompagneront. C’est une belle action que vous menez.

Recevez tous mes vœux de réussite pour ces deux événements.