Jean IV, un « prince chrétien »

Depuis plus d’un siècle et demi, la France vit en république. Auparavant, et pendant neuf siècles, des princes de la Maison capétienne avaient régné sur elle. Après la révolution de 1830, la branche aînée des Bourbons est chassée du trône. Depuis, la légitimité dynastique a continué d’être incarnée par une lignée d’hommes, rois sans couronne. Aujourd’hui, le prince Jean de France, dernier comte de Paris suivant la tradition, doit assumer le poids de plus de dix siècles d’histoire, avec des moyens financiers réduits, mais compensés par une indéniable volonté de servir.

Jean Carl Marie Pierre d’Orléans voit le jour le 19 mai 1965 à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Héritier de la lignée capétienne, de Hugues à Louis-Philippe Ier, il est le fils d’Henri d’Orléans, comte de Paris duc de France, et de Marie-Thérèse de Wurtemberg, duchesse de Montpensier. Ses parents se sépareront alors qu’il était encore enfant. Si, en ligne agnatique, Jean a pour ancêtre direct Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV, il descend par sa mère de Charles X, le dernier roi de France.

