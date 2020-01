Bonne et royale année 2020, pour la France et les Français – Le blog de La Couronne

Le blog de La Couronne, adresse à la Famille royale de France, tous ses vœux les plus dévoués et les plus sincères et formule le souhait que cette nouvelle année qui débute aujourd’hui, ne soit pas pour les Français le début d’une énième année de désespérance, mais que celle-ci, offrira enfin à la France une nouvelle voie. Une voie qui ramènera notre pays sur le chemin de l’espoir, ainsi que celui d’un avenir apaisé, où notre France, retrouvera enfin son âme, son honneur et son unité, grâce à l’avènement d’une nouvelle monarchie, incarnée par Monseigneur le Comte de Paris et son fils le prince Gaston de France.

La suite