Nantes, meurtre de Nadia Hassane : enquête parallèle des quartiers et milices privées

Dimanche dernier, au petit matin, Nadia Hassane, aide-soignante, a été assassinée par 23 coups de couteau dans le quartier de Bellevue, à Nantes. Bien connue de ses voisins, son meurtre a suscité l’émoi des habitants de ce quartier sensible, mais aussi, soit-dit en passant… la récupération politique. Ainsi le maire de Stains Azzedine Taïbie est-il allé un peu vite en besogne en tweetant, plus rapide que son ombre : « Une pensée émue à Nadia Hassade, 47 ans, mère de 4 enfants et qui portait le voile, poignardée en pleine rue tôt le matin, alors qu’elle se rendait à son travail. Un crime odieux et islamophobe. Le procureur n’exclut pas la motivation raciale ou religieuse, et silence des médias ! » Une motivation très rapidement démentie par les faits.

La suite