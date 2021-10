Tout le monde n’a pas envie de s’infliger les navets de France 2. On le com­prend. Si vous n’avez pas vu en direct ce mor­ceau d’anthologie, cette pépite de pro­pa­gande, vous pou­vez la retrou­ver sur Twitter.

Elle est tirée d’une série inti­tu­lée L’École de la vie dont le héros, Vincent Picard, « enseigne l’histoire-géographie dans un lycée et est très appré­cié de ses élèves ». Dif­fu­sé depuis juillet, chaque épi­sode dis­tille la bonne parole et montre que le quo­ti­dien d’un prof n’est pas si dif­fi­cile, pour­vu que celui-ci s’emploie à suivre scru­pu­leu­se­ment son petit manuel progressiste.

Un pré­cé­dent épi­sode avait tran­quille­ment fait la pro­mo­tion de la GPA : elle n’est « pas légale en France, et c’est bien dom­mage », assène un sym­pa­thique pro­fes­seur durant son cours de sciences. Un élève s’étonne : « Ça veut dire que vous êtes pour ? » La réponse fuse : « Évi­dem­ment, que je suis pour, c’est grâce à la GPA que j’ai pu être papa. » « Ah, vous êtes papa, c’est trop bien ! » s’attendrit une élève. Inutile d’alerter le CSA : en juillet 2019, la série Plus belle la vie avait aus­si, sur France 3, chan­té les louanges de la GPA. Le CSA, sai­si, avait consi­dé­ré que la « chaîne n’avait pas man­qué à ses obli­ga­tions légales et conven­tion­nelles ».

