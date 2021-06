Le blog : « le cour­rier Royal » nous rap­pelle fort oppor­tu­né­ment que nous sou­hai­tons aujourd’hui l’anniversaire de Madame la Com­tesse de Paris.

C’est avec joie et plai­sir que l’Action Fran­çaise se joint au « cour­rier royal » et à tous les roya­listes de France pour sou­hai­ter à l’épouse du comte de Paris, notre future reine de France si Dieu veut, et qui règne déjà dans nos cœurs, un très joyeux anniversaire.

La prin­cesse Phi­lo­me­na, est l’épouse du chef de la Mai­son royale de France, Mon­sei­gneur le Comte de Paris, Jean IV de France. La Prin­cesse est née le 19 juin 1977 à Vienne, patrie de sa mère Maria-Anto­nia Edle von Stein­hart. Avant son mariage, la future Com­tesse de Paris a vécu dans plu­sieurs pays et parle cou­ram­ment cinq langues.

En épou­sant le prince Jean de France le 2 mai 2009 à Sen­lis, Phi­lo­me­na de Tor­nos y Stein­hart est deve­nue offi­ciel­le­ment la nou­velle Duchesse de Ven­dôme. Un titre qui fut por­té la der­nière fois par la prin­cesse Hen­riette de Bel­gique, fille des comte de Flandre et sœur du Roi Albert Ier depuis son mariage en 1896 avec le prince Emma­nuel d’Orléans, duc de Ven­dôme jusqu’à sa mort en mars 1948.

Depuis sep­tembre 2020, le Comte et la Com­tesse de Paris habitent sur les terres de l’Occitanie avec leurs cinq enfants :

S.A.R. le prince Gas­ton , né le 19 novembre 2009 dans le 14 e arron­dis­se­ment de Paris.

, né le 19 novembre 2009 dans le 14 arron­dis­se­ment de Paris. S.A.R. la prin­cesse Antoi­nette , née le 28 jan­vier 2012 à Vienne (Autriche).

, née le 28 jan­vier 2012 à Vienne (Autriche). S.A.R. la prin­cesse Louise-Mar­gue­rite , née le 30 juillet 2014 à Pois­sy (Yve­lines).

, née le 30 juillet 2014 à Pois­sy (Yve­lines). S.A.R. le prince Joseph, née le 02 juin 2016 à Dreux.

née le 02 juin 2016 à Dreux. S.A.R. la prin­cesse Jacinthe, née le 9 octobre 2018 à Dreux

La prin­cesse Phi­lo­me­na s’occupe per­son­nel­le­ment au quo­ti­dien de ses enfants et le Comte de Paris semble ravi de secon­der son épouse. Depuis ses fian­çailles, la prin­cesse est très proche de sa belle-mère, Madame la duchesse de Mont­pen­sier, la consulte très sou­vent et tient compte de son avis et de ses conseils. La Prin­cesse est éga­le­ment très proche de sa belle-sœur la prin­cesse Marie de France. Elle aime la vie de famille et cultive donc l’esprit de famille. Madame la Com­tesse de Paris est une maman com­blée qui sou­haite que ses enfants connaissent et cultivent des liens avec leurs nom­breux cou­sins et cou­sines dis­sé­mi­nés à tra­vers l’Europe.

Toute l’équipe du Cour­rier Royal sou­haite à Madame la Com­tesse de Paris un très bon et joyeux anni­ver­saire.