LA FRANCE ET LE CONFLIT UKRAINIEN (IV) : LA LEÇON DE FRANÇOIS Ier

Ne soyons pas dupes de fausses soli­da­ri­tés qui ont le défaut prin­ci­pal d’être évi­dentes. C’est en les refu­sant que nos rois construi­sirent non seule­ment la France mais la place émi­nente qui était alors la sienne en Europe.

S’ÉMANCIPER DE LA LOGIQUE IMPÉRIALE

Alors que, depuis soixante-dix-ans, l’imaginaire amé­ri­cain, par le biais ini­tial du plan Mar­shall jusqu’à l’importation, aujourd’hui, de la can­cel culture, pol­lue l’imaginaire euro­péen et plus spé­cia­le­ment l’imaginaire fran­çais, voi­là que la vision géo­po­li­tique amé­ri­caine du monde, tota­le­ment oppo­sée à la poli­tique capé­tienne d’équilibre — un équi­libre per­met­tant la média­tion en cas de besoin — a convain­cu nos élites : la Rus­sie ferait peser, en soi, une menace constante sur la liber­té et la paix en Europe. On sait com­bien les Etats-Unis voient dans la puis­sance conti­nen­tale eur­asia­tique de la Rus­sie l’ennemie irré­mis­sible et qu’ils sont même prêts à la jeter dans les bras de la Chine sim­ple­ment pour prou­ver qu’ils ont rai­son ! Or rien n’est moins sûr que Pou­tine sou­haite, même aujourd’hui, un par­te­na­riat pri­vi­lé­gié avec une Chine sur­peu­plée qui pour­rait bien­tôt mena­cer les inté­rêts vitaux d’un pays beau­coup plus riche en matières pre­mières qu’elle, mais sous-peu­plé. Sur­tout, du point de vue de la France, outre le fait que, la seule fois de toute notre his­toire où des troupes d’occupation russes cam­pèrent à Paris, ce fut en 1814, parce que Napo­léon était allé les cher­cher à Mos­cou, il convient de refu­ser, dans l’intérêt même de la paix en Europe, ce mani­chéisme géo­po­li­tique qui emprunte les cou­leurs de la guerre de civi­li­sa­tion pour mieux asseoir l’hégémonie d’un camp, celui dont nos enga­ge­ments nous rendent actuel­le­ment prisonnier.

On sait qu’au soir de Pavie, Fran­çois Ier, deve­nu pri­son­nier de l’empereur Charles Quint, envoya sa bague à Soli­man. Comme le com­mente Bain­ville dans son His­toire de France : « Pour se défendre contre la puis­sance ger­ma­nique », qui, de plus, l’encerclait car l’Empereur était éga­le­ment roi d’Espagne, « la France devra tou­jours cher­cher des alliés dans l’Europe cen­trale et dans l’Europe orien­tale. Les princes pro­tes­tants, les Turcs étaient des auxi­liaires qui s’offraient. Une poli­tique, celle de l’équilibre, s’ébaucha. » Qu’on ne se méprenne pas : il n’y a jamais eu de notre part aucun tro­pisme russe. Maur­ras, dans Kiel et Tan­ger, se méfiait de l’alliance fran­co-russe, qui s’accompagna à l’époque d’une véri­table dimen­sion affec­tive qu’on a du mal à croire pos­sible en ces heures d’emballement hai­neux envers la Rus­sie. Mais jus­te­ment, il refu­sait que le sen­ti­ment, quel qu’il soit, l’emportât sur la rai­son. Car cette alliance qui, tout d’abord, nous emme­na à Kiel, en 1895, pro­vo­qua « des décep­tions immenses » — qu’on songe à Brest-Litovsk en 1917, puis au pacte ger­ma­no-sovié­tique de 1939, pré­vue par Maur­ras dès 1934. Bain­ville ajou­tait, dans L’Action française du 21 sep­tembre 1918, que « l’alliance fran­co-russe s’était faite sur un mal­en­ten­du ou au moins sur une équi­voque. […] L’exemple et la des­ti­née de l’alliance franco‑russe prouvent qu’une ligue de gou­ver­ne­ments et de peuples a inté­rêt à ne pas entre­te­nir les confu­sions de cette nature qui entraînent les fautes poli­tiques et plus encore les fautes mili­taires. » Et de com­plé­ter le 10 décembre de la même année, devant l’incertitude de ce que devien­dra ce « foyer pes­ti­len­tiel » qu’est la révo­lu­tion bol­che­vique : « ll est fâcheux que l’équilibre de l’Europe soit rom­pu par l’écroulement de l’Empire des tsars. […] Qu’on cherche une autre poli­tique d’équilibre conti­nen­tale, voi­là tout. L’occasion est bonne pour recons­truire une Europe qui se pas­se­rait de la Rus­sie, comme elle s’en est pas­sée si long­temps. » Et il traite de « chi­mère » toute autre poli­tique. Ain­si le veut l’empirisme orga­ni­sa­teur : ce qui doit gui­der notre action diplo­ma­tique, c’est bien la prise en consi­dé­ra­tion réa­liste et sans tabou de la situa­tion telle qu’elle se pré­sente, avec tous ses élé­ments. Nous sommes non plus en 1918, mais en 2022, et, face à une Rus­sie qui refuse, pour la deuxième fois en trente ans, certes, de manière bru­tale, son endi­gue­ment, voire sa sor­tie pure et simple de l’histoire, la France se trouve par­tie pre­nante d’une coa­li­tion poli­tique (l’UE) et mili­taire (l’OTAN) dont les déve­lop­pe­ments, dans le même laps de temps, et sa propre poli­tique d’intégration tou­jours plus pous­sée lui inter­disent toute diplo­ma­tie propre. Telle est donc la véri­table leçon de Fran­çois Ier, pour notre temps, au soir de Pavie : s’émanciper de la logique impé­riale elle-même, après avoir cru pou­voir, en cher­chant, en vain, à se faire élire empe­reur en 1519 à la mort de Maxi­mi­lien, accom­mo­der la poli­tique de la France à la notion d’empire.

LES FAUSSES SOLIDARITÉS

Or peu à peu, la France est retour­née dans une logique impé­riale dont de Gaulle avait com­men­cé à la faire sor­tir en 1966. Et alors que la chute du mur de Ber­lin aurait dû sus­ci­ter une diplo­ma­tie ori­gi­nale et ima­gi­na­tive de la part de la France, au contraire, le double tro­pisme atlan­tiste et euro­péiste de Mit­ter­rand, par-delà la poli­tique d’affichage du pro­jet mort-né de Confé­dé­ra­tion euro­péenne, puis la poli­tique sui­viste de ses suc­ces­seurs, par­ta­geant le même euro­péisme, l’y fit replon­ger. Alors que de Gaulle avait cher­ché à rede­ve­nir empe­reur en son royaume, Mit­ter­rand et ses suc­ces­seurs ont, de nou­veau, pro­gres­si­ve­ment, livré le royaume à l’Empire.

Bain­ville ajou­tait, tou­jours à pro­pos de Fran­çois Ier : « Cette alliance avec l’Infidèle, c’était cepen­dant la fin de l’idée de chré­tien­té. Dans la mesure où elle avait exis­té, où elle avait pu sur­vivre à tant de guerres entre les nations d’Europe, la concep­tion de la Répu­blique chré­tienne était abo­lie. Elle l’était par le ger­ma­nisme lui-même qui posait à la France une ques­tion de vie ou de mort, lui ordon­nait de se défendre. […] Peut-être la chré­tien­té, loin­tain sou­ve­nir de l’unité romaine, était-elle déjà une illu­sion. Elle ne fut plus qu’un chi­mère » après le sac de Rome par les « troupes bigar­rées » de Charles Quint en 1527. Com­pa­rai­son n’est pas rai­son : et, nous l’avons dit, il ne s’agit pas ici d’appeler à un quel­conque ren­ver­se­ment d’alliance, d’autant que Pou­tine n’est pas Soli­man. Et que nous sommes, par-delà de pos­sibles constantes — le jeu de la Tur­quie —, en 2022 et non en 1527.

Mais, si les deux mots déci­sifs employés par Bain­ville sont bien ceux que nous avons déjà évo­qués, « équi­libre » et « chi­mère », alors, non pas la com­pa­rai­son, mais l’analogie demeure : la néces­si­té est la même aujourd’hui, pour la France, de refu­ser de faire d’une fausse soli­da­ri­té idéo­lo­gique le fon­de­ment de sa poli­tique (la « démo­cra­tie libé­rale », « nos valeurs occi­den­tales », « les droits de l’homme », comme jadis « la chré­tien­té » à laquelle Fran­çois Ier aurait déro­gé). Car hier la chré­tien­té, aujourd’hui la démo­cra­tie ne sont que des pré­textes moraux pour dis­si­mu­ler des volon­tés de puis­sances hégé­mo­niques, hier celle du Saint Empire romain, aujourd’hui celle du « camp occi­den­tal » domi­né par les États-Unis, un camp qui devrait inté­grer, à ses propres dépens, la vision amé­ri­caine du monde, direc­te­ment hos­tile à cette Europe de l’Atlantique à l’Oural. Or celle-ci reste, aujourd’hui plus que jamais, d’actualité, car elle n’a jamais signi­fié, pour de Gaulle, de se détour­ner d’un empire pour en rejoindre un autre, mais, dans cette éman­ci­pa­tion capé­tienne de la logique impé­riale, de pro­mou­voir une poli­tique d’équilibre comme condi­tion d’un dia­logue entre toutes les par­ties, fon­de­ment d’une paix durable. Or tant que nous serons enchaî­nés, comme nous le sommes, à nos alliances poli­tiques et mili­taires, et tant que nous n’aurons pas pré­pa­ré notre éman­ci­pa­tion en consa­crant à une poli­tique de défense éner­gique les moyens néces­saires, la France ne pour­ra pas recou­vrer une voie ori­gi­nale, ni en Europe, ni dans le monde.

QUITTER L’EMPIRE OU DISPARAÎTRE

« La France, écri­vait encore Maur­ras dans Kiel et Tan­ger, pour­rait manœu­vrer, avec faci­li­té et fran­chise, du seul fait qu’elle se trou­ve­rait, par sa taille et par sa struc­ture, très heu­reu­se­ment éta­blie à égale dis­tance des empires géants et de la pous­sière des petites nations jalouses de leur indé­pen­dance. Les cir­cons­tances sont pro­pices à l’in­ter­po­si­tion d’un État de gran­deur moyenne, de consti­tu­tion robuste et ferme comme la nôtre. » Mal­heu­reu­se­ment, c’est le che­min inverse que nous pre­nons aujourd’hui. Tout à sa chi­mère d’une « sou­ve­rai­ne­té » et d’une « défense » euro­péennes qui, de toute façon, ne se conçoivent que dans le cadre d’une Alliance atlan­tique domi­née par les Etats-Unis, Emma­nuel Macron, on le sait, dis­sout le mes­sage sin­gu­lier de la France dans la logique impé­riale à laquelle, nous l’avons dit, avait tour­né défi­ni­ti­ve­ment le dos Fran­çois Ier et avec laquelle, à sa façon, de Gaulle avait lui aus­si vou­lu rompre. Macron est en cela l’héritier de Mit­ter­rand, Sar­ko­zy et Hol­lande mais, avec lui, la convic­tion idéo­lo­gique et un « rêve euro­péen » mode­lé sur ce qu’a pu être le « rêve amé­ri­cain » aggravent le manque d’imagination, le sui­visme et le renon­ce­ment à être de ses pré­dé­ces­seurs. Macron pré­pare métho­di­que­ment la dis­pa­ri­tion de la France de la scène inter­na­tio­nale et, pour cette rai­son aus­si, sa réélec­tion, mal­heu­reu­se­ment pro­bable, sera une tra­gé­die pour notre pays. Le 29 sep­tembre 2021, un de ses prin­ci­paux conseillers, Roland Les­cure, porte-parole de La Répu­blique en Marche et …repré­sen­tant des Fran­çais d’Amérique du nord, vend la mèche dans un entre­tien au Figa­ro. Sou­hai­tant en finir expli­ci­te­ment avec l’héritage du gaul­lisme, condam­nant les « ten­ta­tions pro­tec­tion­nistes », mili­tant pour le fédé­ra­lisme euro­péen qui « doit deve­nir notre hori­zon par­ta­gé », il ajoute : « On peut aus­si ima­gi­ner, au-delà de 2030, que la France par­tage son siège au Conseil de sécu­ri­té de l’Organisation des Nations unies avec les autres nations euro­péennes ». Il n’y a eu aucun démen­ti offi­ciel de la part de l’Élysée.

Si tel était le cas — seul un sur­saut des Fran­çais pour­rait alors empê­cher Macron de com­mettre cette tra­hi­son suprême s’il était réélu —, c’en serait fini, du moins dans le cadre ins­ti­tu­tion­nel inter­na­tio­nal actuel, de toute voie ori­gi­nale pour la diplo­ma­tie fran­çaise. Il ne res­te­rait plus alors qu’à par­ta­ger notre dis­sua­sion nucléaire, comme le deman­da, en 2020, un proche de Mer­kel, pour ache­ver d’effacer la France comme puis­sance qui compte dans le monde. La France ne pour­ra conti­nuer de vivre et de peser comme nation sin­gu­lière que si elle sait, de nou­veau, s’émanciper de la logique impériale.

Fran­çois Marcilhac