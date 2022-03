Cette extrême-gauche qui n’existerait pas

Par Charles Saint-Prot

Uni­ver­si­taire, essayiste

Cer­tains gogos pré­tendent que l’extrême-gauche (gau­chistes, com­mu­nistes trots­kystes, gau­co-éco­los et autres socia­listes.) n’existerait pas. Pour­tant je les ai vu à l’œuvre depuis mon enfance et encore très récem­ment. En effet, obser­va­teur au pro­cès des assas­sins de Gdeim Izik au Saha­ra maro­cain, j’ai encore pu consta­ter la force de leurs réseaux et de leur orga­ni­sa­tion, même si l’argent vient natu­rel­le­ment d’ailleurs (réseaux Soros, Algé­rie, Iran…)

L’ennemi, hier et comme aujourd’hui, c’est l’extrême-gauche qui déteste nos valeurs et notre pays. Il n’y a rien à attendre d’elle et c’est un leurre de pen­seur que ces gens pour­raient être élé­gants en accor­dant leurs signa­tures à Le Pen ou à Zem­mour comme l’a fait le maire de Cannes au pro­fit de Mélenchon.

Rous­sel, Arthaud, Tau­bi­ra, Jadot, Hidal­go (fille de répu­bli­cain espa­gnol qui déter­rait les corps des nonnes pour les vio­ler) ou des groupes plus « dis­crets » comme cet ins­ti­tut Mon­taigne dont le direc­teur vient d’être pla­cé en garde à vue pour « admi­nis­tra­tion de sub­stance nui­sible », c’est-à-dire de la drogue à une col­la­bo­ra­trice qui refu­sait ses avances, ont d’ailleurs deman­dé l’interdiction des « mou­ve­ments d’extrême-droite » mon­trant le peu de cas qu’ils font de la liber­té. Mais il est vrai qu’ils pensent tous : « Pas de liber­té pour les enne­mis de liber­té », étant enten­du qu’ils pré­cisent eux-mêmes qui sont les enne­mis de la liberté.

Et tout cela se fait avec la lâche com­pli­ci­té de la fausse droite qui estime nor­mal que Mme Arthaud ait ses signa­tures pour concou­rir à l’élection pré­si­den­tielle mais qui les refusent à Mme Le Pen.

Pour­tant, il s’en trouve pour affir­mer que l’extrême gauche n’existe pas ou plus. C’est une dan­ge­reuse impos­ture car cette gauche apa­tride est bien pré­sente et ceux qui affirment cette contre-véri­té sont, soit des com­plices soit des aveugles. Ces fameux « idiots utiles » dont par­lait Lénine et qui sont les com­pa­gnons de route des crimes les plus abjects.

La réa­li­té aujourd’hui est que la pen­sée 68 avec tout son flot d’infamies est au pou­voir. Pas seule­ment dans les cercles de Mes­dames Arthaud ou Hidal­go ou de l’ineffable M. Rous­sel (à la tête du Par­ti com­mu­niste inter­na­tio­nal qui a fait au moins 110 mil­lions de morts) mais au plus haut niveau de l’Etat, car Macron, sou­mis au lob­by LGBT et à l’euro-atlantiste, en est un exemple criant. Mais il se trouve encore des niais pour lui accor­der leurs suf­frages. Déci­dé­ment des idiots, utiles à la seule anti-France.