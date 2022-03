Mon­sieur Déficit

Dans cet édi­to­rial, je ne vous par­le­rai pas de l’Ukraine – vous trou­ve­rez le com­mu­ni­qué de l’Action Fran­çaise à ce sujet – ni du Mali – voir l’intervention de Ber­nard Lugan qui connaît très bien le sujet – mais de la France que le Pré­sident Macron détruit petit à petit. La situa­tion de notre pays est en effet catas­tro­phique et inquié­tant pour l’avenir sur­tout si, par mal­heur, il était réélu !

Il y a déjà notre dette immense, envi­ron 120 % de notre Pro­duit inté­rieur brut. Or, une dette doit être rem­bour­sée tôt ou tard et, en atten­dant, il faut payer les inté­rêts. Certes, aujourd’hui, ils sont très bas mais cela ne va pas durer. Et comme nous devons depuis 1973 emprun­ter à des banques, cela pren­dra une part de plus en plus impor­tante de notre bud­get, empê­chant des inves­tis­se­ments pro­duc­tifs. Et notre défi­cit bud­gé­taire ne fait qu’augmenter. Il y eut bien sûr la poli­tique de sou­tien aux entre­prises durant la crise que nous venons de tra­ver­ser. Elle était néces­saire du fait de la poli­tique gou­ver­ne­men­tale de res­tric­tion (confi­ne­ment, couvre feu…). Mais, elle ne repré­sente qu’une par­tie de nos défi­cits et pas la plus impor­tante. Depuis 2017, le gou­ver­ne­ment ne fait que creu­ser les défi­cits, conti­nuant les poli­tiques de tous les pré­si­dents depuis Gis­card. Cette dette abys­sale tenue en plus en grande par­tie par des inté­rêts étran­gers est un dan­ger pour notre avenir.

Ce défi­cit per­ma­nent est dou­blé d’un autre défi­cit pour aus­si inquié­tant, celui de notre com­merce exté­rieur qui vient encore de battre des records : 84,7 mil­liards d’euros ! L’accélération de ce défi­cit est du essen­tiel­le­ment à la reprise éco­no­mique consta­tée en 2021 après la baisse record de 2020. Nous devrions peut-être rat­tra­per le niveau de 2019 en fin 2022 si tout va bien. Crois­sance, certes, mais due essen­tiel­le­ment à la consom­ma­tion des ménages. Or, sont ache­tés sur­tout des pro­duits fabri­qués à l’étranger, d’où une accé­lé­ra­tion de notre défi­cit. L’augmentation du prix des impor­ta­tions de gaz et de pétrole ne jouant que pour une par­tie rela­ti­ve­ment faible, pour l’instant.

Notre éco­no­mie est struc­tu­rel­le­ment défi­ci­taire et cela ne fait que s’accentuer :

Notre indus­trie ne repré­sente plus qu’environ 10 % de notre éco­no­mie. Ce qui fait que lorsque nous consom­mons plus, cela ne fait qu’aggraver notre défi­cit exté­rieur. Ce sont des pro­duits impor­tés que nous ache­tons. De plus, une grande parie de ce qui reste d’entreprises fran­çaises passent de plus en plus sous contrôle de capi­taux étran­gers. C’est même le cas des entre­prises stra­té­giques comme celles néces­saires à la défense natio­nale. Il y eut la scan­da­leuse vente des acti­vi­tés éner­gies d’Alstom à Géné­ral Elec­tric qui réa­li­sait, entre autres, des pro­duits néces­saires aux réac­teurs de nos navires à pro­pul­sion nucléaire. Certes, EDF vient de rache­ter cette entre­prise pour 1,2 mil­liards d’Euros alors qu’elle avait été ven­due 585 mil­lions ! Belles affaires ! Sans comp­ter qu’une bonne par­tie de l’entreprise a été déman­te­lée et tous les cadres diri­geants licen­ciés sauf… M. Pécresse ! Et que deviennent les bre­vets qui étaient déte­nus par cette socié­té ? N’oublions pas non plus Laté­coère, bra­dée à des capi­taux amé­ri­cains alors que c’était une socié­té par­ti­cu­liè­re­ment à la pointe du pro­grès dans de nom­breux domaines dont plu­sieurs concer­nant la défense. Et elle était par­fai­te­ment saine finan­ciè­re­ment. Il est vrai que notre gou­ver­ne­ment fait tout pour détruire notre indus­trie de défense. Nous pour­rions citer de nom­breux autres exemples. Et Macron conti­nue à encou­ra­ger les capi­taux étran­gers à venir en France et les entre­prises étran­gères à s’installer chez nous. Il encou­rage même Pfis­ter à venir sans doute moyen­nant des sub­ven­tions. Va-t-elle ain­si pou­voir concur­ren­cer avan­ta­geu­se­ment les entre­prises phar­ma­ceu­tiques fran­çaises ? Voir les accu­ler à la faillite ? C’est cela la « volon­té » de réin­dus­tria­li­sas­sions de Macron ?

Oh, j’oubliai… il va relan­cer la construc­tion de cen­trales nucléaires pour pro­duire de l’électricité. Voi­là une bonne chose mais pour­quoi donc a‑t-il tout fait pour dégra­der notre outil de pro­duc­tion dans ce domaine ? Fran­çois Ger­lot­to dans Roya­liste nous signale qu’il a aban­don­né le pro­jet de cen­trale de nou­velle géné­ra­tion Astrid en 2019 ! Ce pro­jet, dit-il : « devait per­mettre de mettre au point les cen­trales du futur, d’améliorer la sûre­té nucléaire de façon signi­fi­ca­tives et sur­tout de « fer­mer le cycle », c’est-à-dire de trai­ter les déchets radio­ac­tifs et d’en trans­for­mer la plus grande par­tie en com­bus­tible réuti­li­sable ». Il ajoute que la France a par sa faute « a pris du retard dans la course au SMR (petit réac­teur nucléaire modu­laire », ceux-là même qu’il veut main­te­nant réa­li­ser ! Ajou­tons dans le même domaine qu’il veut mul­ti­plier les éoliennes (impor­tées) qui coûtent chers, pol­luent et ne pro­duisent que très peu !

Pour rele­ver notre indus­trie dans tous les domaines et ain­si limi­ter nos impor­ta­tions, il faut aider nos pro­duc­teurs quitte à la pro­té­ger en limi­tant le libre échange mon­dial. Une idée qui m’est chère : mettre une taxe sur les trans­ports (plus un pro­duit vient de loin, plus il est taxé). En plus, ce serait une mesure très éco­lo­giste car l’une des plus impor­tante cause de pol­lu­tion, sinon la plus impor­tante, est consti­tuée par les trans­ports de mar­chan­dises par bateaux.

Sur le plan agri­cole, nous avons le même pro­blème : il faut savoir que « grâce » à l’Europe, la France est deve­nue défi­ci­taire dans ce domaine aus­si. Le libre échange mon­dial ayant détruit une par­tie impor­tante de notre agri­cul­ture. Par ailleurs, là aus­si et dans les sec­teurs les plus ren­tables, nous assis­tons à des inves­tis­se­ments de capi­taux étrangers.

Il nous fau­drait un gou­ver­ne­ment contrô­lant dans tous les domaines les inves­tis­se­ments étran­gers, pro­té­geant notre éco­no­mie et relan­çant notre pro­duc­tion dans l’intérêt du pays. Cela ne se fait pas en 5 ans – dont un mini­mum la moi­tié de cam­pagne élec­to­rale – mais sur beau­coup plus. Il faut donc à la tête de notre Nation un homme qui ait une vision à long terme, le gou­ver­ne­ment s’occupant de la mettre en pra­tique. Cet homme, qui ne doit pas être un dic­ta­teur, ne peut être que notre Roi. A court terme, il faut limi­ter les dégâts et donc com­battre ceux qui pour­raient pro­fi­ter de la crise ukrai­nienne comme ils ont pro­fi­té du Covid pour accen­tuer l’intégration de notre pays dans l’Union Euro­péenne. Donc faire en sorte que Macron et son « clone » fémi­nin soient battus.