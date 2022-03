Par Ludo­vic Lavaucelle

Après un siècle de domi­na­tion amé­ri­caine, on annonce que la Chine est en passe de deve­nir la nou­velle grande puis­sance mon­diale. De fait, nous sommes déjà dans une sorte de « Guerre Froide 2.0 » entre ces deux rivaux. Si « l’empire amé­ri­cain » est bien entré en déca­dence, rien n’indique cepen­dant l’imminence d’une supré­ma­tie chi­noise sur le monde, selon l’historien croate Tomi­slav Kar­dum pour Areo (voir son article en lien). Le socio­logue Michael Mann a iden­ti­fié 4 piliers de puis­sance hégé­mo­nique : éco­no­mique, mili­taire, idéo­lo­gique et politique.

La Chine est déjà un poids lourd éco­no­mique à l’échelle mon­diale, une posi­tion à mettre en rap­port avec le fait que plus de 18% de la popu­la­tion glo­bale y réside. C’est le deuxième pays en termes de pro­duc­tion natio­nale après les États-Unis mais il faut noter que le PIB par habi­tant n’est que le quart de celui de son rival. La crise démo­gra­phique majeure qui s’annonce en Chine et la moder­ni­sa­tion des moyens de pro­duc­tion vont faire éva­po­rer l’avantage que lui pro­cure son immense réser­voir humain.

Selon John Mear­shei­mer, pro­fes­seur en sciences poli­tiques à l’Université de Chi­ca­go, une nation doit domi­ner sans par­tage au moins une région du monde pour deve­nir une super­puis­sance. Or, la Chine est loin de domi­ner l’Asie. Son seul allié impor­tant est le Pakis­tan. La deuxième éco­no­mie asia­tique, le Japon, est un voi­sin hos­tile. La Corée du Sud fait face à l’ennemi nor­diste main­te­nu à flot par la Chine. Au sud, les rela­tions avec l’Inde, un autre géant démo­gra­phique, res­tent ten­dues depuis la guerre fron­ta­lière de 1962. De nom­breux pays, aux éco­no­mies émer­gentes, comme l’Indonésie, les Phi­lip­pines et la Thaï­lande sont des alliés de Washing­ton. Même le Viet­nam, inquiet de l’agressivité chi­noise en Mer de Chine, s’est rap­pro­ché de son ancien enne­mi. Au-delà de la géo­po­li­tique, le sen­ti­ment anti chi­nois reste pro­fon­dé­ment ancré dans les popu­la­tions indo­né­sienne et viet­na­mienne. D’ailleurs, les dis­putes ter­ri­to­riales sont nom­breuses et liguent nombre de pays voi­sins contre l’ancien « Empire du Milieu » : dans l’Himalaya face à l’Inde et autour des iles Sprat­leys face aux pays d’Asie du Sud-Est. On pour­rait voir dans la Rus­sie un puis­sant allié. Mais leur rela­tion est prag­ma­tique : c’est l’hostilité à « Uncle Sam » qui les unit. Les forces armées chi­noises dis­posent de bases au Cam­bodge, à Dji­bou­ti et au Tad­ji­kis­tan alors que les forces U.S. et leurs alliés forment une digue puis­sante. 2 des 11 porte-avions ultra-modernes amé­ri­cains sont posi­tion­nés en sou­tien immé­diat alors que la Chine ne dis­pose que de 2 porte-avions dont l’un, de la classe Kuz­net­sov, date des années 80… Le Japon en aura bien­tôt 2 et la Corée du Sud est en train de déve­lop­per son propre navire amiral.

La Chine n’exerce pas d’influence idéo­lo­gique forte, à l’image de la culture amé­ri­caine qui a enva­hi l’Occident depuis la fin de la 2ème Guerre Mon­diale. Comme le dit l’historien Odd Arne Wes­tad, d’Harvard : « la Chine est natio­na­liste et non uni­ver­sa­liste. Elle fait face à d’autres natio­na­lismes dans sa région qui sont au moins aus­si puis­sants en termes d’idéologie. Aucun jeune à Tokyo, Séoul, Taï­pei ou Sin­ga­pour ne va se tour­ner vers la Chine pour cher­cher l’inspiration ou télé­char­ger des vidéos… ». Même à Hong Kong et Taï­wan, terres chi­noises, l’opposition au régime de Pékin reste très forte. Pour cer­tains com­men­ta­teurs, le trai­te­ment de l’épidémie du coro­na­vi­rus a per­mis à la Chine de gagner en cré­di­bi­li­té et « soft-power ». Certes, le prin­cipe de « pass sani­taire » peut être com­pa­ré au « pass social » chi­nois, mais on ne peut pas dire que ce soit posi­tif puisqu’il s’agit de contraintes impo­sées. D’autre part, les sus­pi­cions de plus en plus fortes autour du labo­ra­toire de Wuhan concer­nant l’origine de l’épidémie ont annu­lé la posi­tion de « pre­mier de cor­dée » que Pékin fai­sait valoir face au Covid-19…

La Chine n’a pas de mis­sion impé­riale uni­ver­sa­liste. Elle ne pro­pose pas de « len­de­mains qui chantent » à la mode sovié­tique ni de rêve à l’américaine. Thu­cy­dide avait déjà fait une dis­tinc­tion fon­da­men­tale entre « hege­mo­nia » (l’hégémonie étant une domi­na­tion accep­tée) et « arkhe » (une domi­na­tion impo­sée). Aucune puis­sance ne devient hégé­mo­nique seule­ment par la force. Le talon d’Achille du géant chi­nois est la fai­blesse de sa colonne ver­té­brale idéo­lo­gique. Le pays est diri­gé par un par­ti-unique qui sur­veille ses sujets. Les eth­nies mino­ri­taires sont sou­mises de force comme on l’a vu au Tibet et aujourd’hui au Xin­jiang avec les Ouï­ghours. Peu de réac­tions des diri­geants musul­mans à ce sujet mais cela reste un obs­tacle pour un rap­pro­che­ment futur… La Chine moderne est un État natio­na­liste Han. La main­mise de Xi-Jin­ping sur tous les leviers du pou­voir a affai­bli l’appareil du Par­ti Com­mu­niste qui pour­rait faire face à une grave crise de suc­ces­sion lors de la dis­pa­ri­tion du chef. Selon Kar­dum, la ques­tion majeure n’est pas de savoir quand la Chine domi­ne­ra le monde, mais plu­tôt jusqu’à quand son régime tota­li­taire peut tenir…

Mer­ci LSDJ