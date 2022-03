L’EDITORIAL DE FRANCOIS MARCILHAC

LA FRANCE ET LE CONFLIT UKRAINIEN (III) : QUID DE L’EUROPE ?

Dans cette affaire ukrai­nienne, nous le voyons déjà et Macron ne le cache pas aux Fran­çais, l’activisme débri­dé de l’Union euro­péenne à l’encontre de la Rus­sie, dans ce concours Lépine des sanc­tions auquel nous assis­tons, se retour­ne­ra d’abord contre ses Etats membres, lais­sant « nos » alliés amé­ri­cains indemnes compte tenu notam­ment de leur auto­suf­fi­sance éner­gé­tique et de leur puis­sance moné­taire. C’est sur le conti­nent euro­péen que les dis­sen­sions pro­vo­que­ront, à long terme, leurs consé­quences les plus catas­tro­phiques. Macron qui crai­gnait que l’OTAN ne fût en état de mort céré­brale, bien que les Etats-Unis eussent tout fait, depuis trente ans, pour prou­ver que l’Alliance demeu­rait indis­pen­sable même après la chute du mur de Ber­lin, peut être satis­fait : l’ennemi est tou­jours le même et les Etats euro­péens, notam­ment les Fran­çais en sont de plus en plus convain­cus : après l’intervention de Macron de mer­cre­di, la Rus­sie est désor­mais qua­li­fiée de « mal néces­saire avec lequel il faut com­po­ser » (50%) ou même d”« adver­saire à com­battre » (38%). Qu’importe qu’il appar­tienne à la fin aux Euro­péens de ramas­ser les pots cas­sés : après tout, cela se passe sur leur continent.

UNE « COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE » FRACTURÉE

Gabriel Attal, le porte-parole du gou­ver­ne­ment, l’autre dimanche, avec une mau­vaise foi confon­dante, avait fait remar­quer que, sur les cinq membres per­ma­nents du Conseil de sécu­ri­té de l’ONU, seule la Rus­sie avait voté contre la réso­lu­tion condam­nant son inter­ven­tion en Ukraine. Il oubliait de pré­ci­ser sim­ple­ment que la Chine s’était abs­te­nue et que par­mi les dix membres non per­ma­nents, il en était de même … de l’Inde ! Ain­si, près de la moi­tié de l’humanité refu­sait de s’engager sur des évé­ne­ments au nom des valeurs véhi­cu­lées par l’empire amé­ri­cain et ses affi­dés euro­péens. Rebe­lote lors de l’Assemblée géné­rale : de nom­breux pays asia­tiques impor­tants (notam­ment l’Irak, l’Iran, le Pakis­tan, ou le Viet­nam, en sus tou­jours de la Chine et de l’Inde) ont rejoint dans l’abstention la moi­tié des pays afri­cains, dont l’Afrique du Sud, tan­dis que le Maroc refu­sait de prendre part au vote.… A tout le moins, la ques­tion ukrai­nienne frac­ture davan­tage la « com­mu­nau­té inter­na­tio­nale » que ne le laisse entendre le « camp occi­den­tal » : les valeurs que véhi­culent l’Empire ne semble pas des rai­sons suf­fi­sam­ment convain­cantes pour que, sur un simple coup de sif­flet, les cinq conti­nents se liguent acti­ve­ment contre la menace. A l’exception notable d’une Amé­rique latine, encore pré car­ré amé­ri­cain, où seuls Cuba, le Nica­ra­gua, le Sal­va­dor et la Boli­vie ont osé s’abstenir.

LA FRANCE DÉJÀ PERDANTE

Loin d’en prendre acte, non pour sou­te­nir la Rus­sie, ni même s’abstenir, mais pour affir­mer une diplo­ma­tie non ali­gnée, Macron, mal­heu­reu­se­ment, en rajoute sur la soli­da­ri­té occi­den­tale et euro­péenne. Certes, on n’opère pas à chaud et il ne sau­rait être ques­tion en pleine crise inter­na­tio­nale de quit­ter l’OTAN ou de deman­der une révi­sion des trai­tés qui nous enchaînent à l’UE. En revanche, la France se devrait de jouer un rôle modé­ra­teur, plu­tôt que d’en rajou­ter, notam­ment dans les décla­ra­tions ou les sanc­tions — c’est ce que fit de Gaulle, en 1966, à Phnom Penh, s’agissant de la poli­tique amé­ri­caine au Viet­nam. La France devrait mettre en avant sa dif­fé­rence — mili­taire, his­to­rique, inter­na­tio­nale — plu­tôt que cher­cher à se dis­soudre tou­jours plus dans une Europe dont seul Macron peut croire qu’elle aspire à une quel­conque puis­sance et donc à une véri­table auto­no­mie. « Notre défense euro­péenne doit fran­chir une nou­velle étape », a‑t-il mar­te­lé mer­cre­di soir der­nier lors de son allo­cu­tion sur la guerre en Ukraine. Ain­si, alors que l’Allemagne pré­pare un inves­tis­se­ment sans pré­cé­dent depuis plu­sieurs décen­nies en matière de défense natio­nale, Macron ne pense, de nou­veau, qu’en termes d’Europe, de puis­sance euro­péenne, de sou­ve­rai­ne­té euro­péenne, de défense euro­péenne. De chi­mère euro­péenne. Nous l’avons vu avec le trai­té de l’Élysée signé entre la France et l’Allemagne en 1963. Mais la ten­dance n’a fait que s’aggraver au fur et à mesure des décen­nies, puisque les pays qui ont pro­gres­si­ve­ment rejoint l’Union euro­péenne, sur­tout depuis la chute du mur, ne l’ont fait prin­ci­pa­le­ment qu’à cette fin : garan­tir, outre un cer­tain bien-être éco­no­mique, leur sécu­ri­té sans en assu­mer le prix ni le coût, en se ral­liant à un « pro­jet euro­péen », certes, mais sous tutelle amé­ri­caine. C’est même prio­ri­tai­re­ment cette tutelle, plus que le rigo­risme euro­péen, que ces Etats recher­chèrent, com­pre­nant que l’Europe n’était qu’une chi­mère indé­pen­dam­ment du pro­tec­to­rat amé­ri­cain. Ces pays, qui ne vou­laient qu’un nou­veau tuteur, avouaient par là même l’échec de l’Union euro­péenne à pou­voir deve­nir une puis­sance. Il est même pro­bable qu’ils ne le sou­haitent tou­jours pas, puisqu’il fau­drait en assu­mer le coût.

Oui, quelle que soit l’issue du conflit en Ukraine, la France sera de toute façon per­dante. La France est même déjà per­dante. Elle est déjà per­dante parce que l’agitation de l’Elysée ne sau­rait mas­quer le fait que le fameux camp occi­den­tal a pour capi­tale Washing­ton, pour pré­fec­tures Londres, Bruxelles et Ber­lin et pour sous-pré­fec­tures Paris, à côté de Var­so­vie ou de Buca­rest. Com­ment en serait-il autre­ment alors que, bien que nous soyons une puis­sance nucléaire théo­ri­que­ment indé­pen­dante (contrai­re­ment à celle du Royaume-Uni) et membre per­ma­nent du Conseil de sécu­ri­té des Nations unies, notre zèle redouble de vassalité ?

MOURIR POUR LA DÉMOCRATIE ?

On peut évi­dem­ment habiller ce zèle des valeurs dont l’Occident aime, dans un reste d’esprit colo­nial, à s’approprier le com­bat. Cette alié­na­tion men­tale de nos élites est bien illus­trée par cette tri­bune parue dans Le Figa­ro le lun­di 28 février du jeune phi­lo­sophe Alexis Car­ré, qui « consi­dère que les citoyens des socié­tés libé­rales et démo­cra­tiques doivent retrou­ver le goût de l’ef­fort et du sacri­fice pour défendre leur modèle de civi­li­sa­tion contre l’agresseur. » Nous igno­rons, puisqu’il en a l’âge, s’il est allé, depuis, s’engager dans quelque nou­velle LVF, afin de prou­ver, sur ce nou­veau front de l’Est, qu’il a, lui, « retrou­vé le goût de l’effort et du sacri­fice » et répon­du pré­sent à la ques­tion qu’il posait lui-même : « Les Occi­den­taux sont-ils prêts à mou­rir pour la démo­cra­tie ? » Mais, sur­tout, faut-il faire du conflit ukrai­nien une croi­sade pour la démo­cra­tie ? En matière de « croi­sade », on a déjà enten­du le refrain : « C’est un beau mys­tère, une chan­son de geste, qu’é­crivent nos gars à la pointe de leur baïon­nette, avec l’encre de leur sang sur cette immense page blanche de la nei­geuse steppe russe. » Je vous laisse devi­ner l’auteur de ce mor­ceau d’anthologie. Ce que nous enten­dons ou ce que lisons depuis quelques jours le valent bien. Mais ce serait un para­doxe, voire un contre­sens, à l’heure où le modèle de la démo­cra­tie libé­rale est de plus en plus remis en cause au sein même de l’Union euro­péenne, laquelle recourt déjà aux sanc­tions éco­no­miques et finan­cières… mais contre ses propres Etats membres récal­ci­trants à appli­quer ses dogmes, sans pour autant que ces der­niers fassent preuve d’une quel­conque indul­gence cou­pable envers Pou­tine. L’histoire, c’est plus com­pli­qué que le caté­chisme bien-pen­sant des « valeurs occi­den­tales », même si l’Empire amé­ri­cain a tout inté­rêt à lan­cer l’Europe dans une croi­sade sim­pliste dont elle espère tirer les ficelles sans y par­ti­ci­per lui-même — Biden a pré­ve­nu. Comme le sou­li­gnait Antoine de Lacoste sur Bou­le­vard Vol­taire le 28 février : la guerre d’Ukraine s’inscrit dans « une suite chro­no­lo­gique assez cohé­rente de l’affrontement géo­po­li­tique entre les États-Unis et la Rus­sie ». Quid de l’Europe ?

(à suivre)

Fran­çois Marcilhac