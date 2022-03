Par Oli­vier Perceval

Le pré­sident Macron n’est cer­tai­ne­ment pas le res­pon­sable de toutes les cala­mi­tés qui tombent sur la France ou l’Europe, même si un cer­tain nombre d’entre elles prennent leur source dans une poli­tique impré­voyante et déma­go­gique depuis des décen­nies et dont il est aus­si le fidèle héri­tier. Ce n’est pas lui qui a inven­té la COVID, pas plus que l’invasion de l’Ukraine par les Russes. Il n’en demeure pas moins que le Pré­sident de la Répu­blique sait habi­le­ment « sur­fer » sur la couar­dise d’une bonne par­tie de Fran­çais plu­tôt âgés qui consti­tuent l’essentiel de son élec­to­rat. Les mili­tants de cana­pé qui s’expriment sou­vent cou­ra­geu­se­ment der­rière un cla­vier pour, sans ver­gogne, et avec la plus grande véhé­mence, condam­ner les non-vac­ci­nés hier, et ceux qui prennent un peu de dis­tance face à la média­ti­sa­tion du conflit aujourd’hui.

Sa démarche diplo­ma­tique, reste cepen­dant dif­fi­cile à mener pour la rai­son simple, qu’il ne dis­pose pas des moyens de faire évo­luer la posi­tion du camp dit « occi­den­tal », n’ayant de man­dat ni de Bruxelles, la vraie ins­tance de déci­sion euro­péenne, ni de Biden, le seul chef de l’OTAN. Les mains vides, il se pré­sente donc pour par­ler des heures avec Pou­tine sans appor­ter de pro­po­si­tions concrètes n’étant pas man­da­té. Que se disent ils en dehors des échanges mora­li­sa­teurs d’usage. On peut se le deman­der. Entre chaque ten­ta­tive, il fait des décla­ra­tions publiques réso­lu­ment hos­tiles au Krem­lin, com­mu­ni­ca­tion oblige, et annonce sur les médias aux Fran­çais que cela va de plus en plus mal.

Tout le monde loue ses efforts mal­heu­reu­se­ment inutiles, et beau­coup, au vu des son­dages en hausse, montrent qu’ils sont prêts à recon­duire ce « chef de guerre » qui mouille la che­mise pour la paix, même si son impuis­sance appa­raît trop évi­dente pour les obser­va­teurs éclairés.

On est donc, semble-t-il, repar­ti pour un tour au nom de l’unité natio­nale der­rière le chef, un nou­veau quin­quen­nat plein de « celles et ceux » et de « en même temps » pour satis­faire l’union de la gauche bour­geoise et libé­rale et la droite molle et crain­tive. Déjà habi­tués au confi­ne­ment, les va‑t’en guerre du LREM, en admi­ra­tion légi­time devant le patrio­tisme ukrai­nien, sont déjà tout dis­po­sés à se ter­rer dans d’improbables abris, et attendre que le chef de l’Etat, qui est aus­si le chef des armées, avec des muni­tions pour trois jours, arrête l’ogre Russe sur le point de se ruer sur la France.

Après tout, on a le « Clé­men­ceau » qu’on mérite et peut être que pour la pos­té­ri­té il sera appe­lé un jour le « père La Vic­toire ». Son entrée en cam­pagne plu­tôt sobre, qui n’est en fait qu’une for­ma­li­té, le place tout de suite au-des­sus de la mêlée avec l’avantage cer­tain d’être aux affaires du pays (et même du monde) en ces temps du retour du tra­gique. Du haut de cette estrade, il ne jette même pas un œil sur les can­di­dats concur­rents, les­quels n’auront d’autres recours que de cher­cher à séduire les abs­ten­tion­nistes, énorme réser­voir, et les dis­traire de leurs par­ties de pêche déjà pro­gram­mées pour le pre­mier tour des présidentielles.