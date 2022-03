LA FRANCE ET LE CONFLIT UKRAINIEN (II)

UNE FRANCE ATLANTISTE

Savoir rai­son gar­der : plus que jamais il semble néces­saire d’appliquer la devise des rois de France en ces temps incer­tains, d’autant plus pro­pices à tous les embal­le­ments et à toutes les haines, que c’est au nom du Droit qu’il fau­drait faire de ce conflit une guerre des valeurs, ce que, il est vrai, les « Occi­den­taux », ces éter­nels Tro­glo­dytes don­neurs de leçons, savent faire de mieux pour cri­mi­na­li­ser l’adversaire, le dia­bo­li­ser. Le camp du Bien contre le camp du Mal. C’est pour­quoi on nous somme de choi­sir, et de choi­sir non plus entre le camp des Yes et celui des Ja, désor­mais réunis, mais entre celui des Yes et des Ja et celui des Da. Et ne pas le faire, refu­ser d’en rajou­ter à l’hystérie ambiante — pire, d’y par­ti­ci­per sim­ple­ment ! — ce serait déjà se dési­gner comme le col­la­bo du mau­vais camp, un sup­pôt de Satan. Et afin que ce ne soit plus que le bon son de cloche qui par­vienne à nos oreilles, on a fer­mé les médias russes RT France et Radio Sput­nik, une mesure que le SNJ, qui n’est pas par­ti­cu­liè­re­ment pou­ti­no­phile, dénonce comme une « cen­sure » et un dan­ge­reux « pré­cé­dent ». Com­ment le jus­ti­fier, en effet, alors que, Macron l’a rap­pe­lé aux Fran­çais dans son allo­cu­tion de mer­cre­di, la France n’est pas en guerre contre la Rus­sie ? Mais dans l’Europe de Macron, c’est Mme Von der Leyen, autant dire Ber­lin, qui a déjà pris cette mesure il y a plu­sieurs semaines, avant le déclen­che­ment du conflit, qui décide ce que les Fran­çais ont le droit d’entendre et de voir. On peut ensuite glo­ser sur la liber­té d’expression dans les démo­cra­ties il libérales.…

LE SEUL INTÉRÊT NATIONAL

Consi­dé­rant que la pou­ti­no­lâ­trie et la pou­ti­no­pho­bie rendent éga­le­ment stu­pide, nous sommes et res­te­rons tou­jours du seul camp de la rai­son et de celui de la France, du camp de ceux qui savent dire « oui », ou « non » quand il le faut, en fonc­tion du seul inté­rêt natio­nal. N’est-ce pas ce seul inté­rêt natio­nal qui motive les Etats direc­te­ment ou indi­rec­te­ment par­ties pre­nantes du conflit — nous pen­sons évi­dem­ment non seule­ment à la Rus­sie et à l’Ukraine, mais éga­le­ment aux Etats-Unis, et à ceux des pays d’Europe orien­tale ou sep­ten­trio­nale qui se disent mena­cés par l’expansionnisme russe ? N’est-ce pas l’intérêt natio­nal qui motive l’Allemagne, qui a déci­dé d’augmenter consi­dé­ra­ble­ment son bud­get mili­taire ? Ou la Ser­bie, qui ne voit pas très bien pour­quoi elle sou­tien­drait aveu­glé­ment l’OTAN ? Ou encore la Tur­quie qui, comme tou­jours, a un pied dans l’Alliance et un pied hors de l’Alliance ?

La France a vou­lu rompre avec le temps long, en s’engageant tou­jours plus étroi­te­ment dans l’Union euro­péenne et l’Alliance atlan­tique, ses élites fati­guées d’être fran­çaises pre­nant au sérieux les élu­cu­bra­tions venues d’outre-Atlantique sur la fin de l’histoire (désor­mais rem­pla­cée par l’hégémonie de l’Ame­ri­can way of life), si bien qu’en effet, nous appar­te­nons offi­ciel­le­ment à un camp, au camp pré­ten­du­ment « occi­den­tal », ce camp dont le géné­ral de Gaulle nous avait éman­ci­pés. Or c’est dans ce camp que Mit­ter­rand, Chi­rac puis Sar­ko­zy, nous ont de nou­veau enfer­més, nous fai­sant perdre toute pos­si­bi­li­té d’une diplo­ma­tie véri­ta­ble­ment indé­pen­dante, visant l’équilibre en Europe. Faut-il rap­pe­ler la ges­tion catas­tro­phique des conflits bal­ka­niques de la fin du XXe siècle et notre tra­hi­son de notre allié serbe dans le cadre de l’OTAN ? Faut-il rap­pe­ler l’adoption des trai­tés euro­péens de Maas­tricht (1992) et consti­tu­tion­nel, ce der­nier en 2008 par une for­fai­ture du Par­le­ment, après le non bien fran­çais de 2005, trai­tés qui limitent consi­dé­ra­ble­ment notre sou­ve­rai­ne­té ? Faut-il rap­pe­ler notre retour dans le com­man­de­ment inté­gré de l’OTAN en 2009, dont nous étions sor­tis en 1966 pré­ci­sé­ment non pas pour nous déso­li­da­ri­ser (nous serions alors sor­ti tout bon­ne­ment de l’OTAN) mais pour nous éman­ci­per de la tutelle d’un pré­ten­du camp occi­den­tal ? Hubert Védrine avait alors écrit : « Il semble bien que la déci­sion soit fon­dée sur des consi­dé­ra­tions idéo­lo­giques, atlan­tistes ou occi­den­ta­listes, comme on vou­dra : mettre fin à une « ano­ma­lie » au sein de la famille occi­den­tale. On peut sou­hai­ter autre chose pour la France. » (Le Monde du 5 mars 2009 : « Pour­quoi il faut s’opposer à une France atlan­tiste ») Oui, on pou­vait sou­hai­ter autre chose pour la France.

UNE DIPLOMATIE FRANÇAISE INTÉGRÉE

Et on le peut tou­jours. Car, même s’il révi­sa son juge­ment dans un rap­port com­man­dé par Hol­lande en 2012 (que ne ferait-on pas pour être de nou­veau sur le devant de la scène), il n’en reste pas moins que les pro­pos qu’il tint alors sont d’une criante actua­li­té. Car c’est notre dis­so­lu­tion dans l’Union euro­péenne comme notre enga­ge­ment inté­gré au sein de l’OTAN qui rend impuis­sante toute diplo­ma­tie fran­çaise, …une diplo­ma­tie elle aus­si « inté­grée ». En effet, quelle diplo­ma­tie pou­vons-nous avoir encore, lorsque nous ne nous conce­vons plus que comme un pion au ser­vice de puis­sances, l’une réelle (les Etats-Unis), l’autre ima­gi­naire (une Europe qui ne se vit que dans la sou­mis­sion à la pre­mière), qui nous dictent notre action ? Lorsque, vou­lant sor­tir de l’histoire, nous avons consi­dé­ra­ble­ment réduit nos bud­gets mili­taires et donc nos capa­ci­tés humaines et maté­rielles d’intervention ? Lorsque nous pen­sons, à la suite, ou plu­tôt à la solde des Amé­ri­cains, que la Rus­sie, eur­asia­tique, n’est pas, en tant que telle, une puis­sance euro­péenne ou ne l’est que comme enne­mie géné­rique de l’Europe libre et du monde libre ? Lorsque c’est encore et tou­jours au nom du Droit et de nos pré­ten­dues valeurs que nous inté­grons la vision amé­ri­caine d’une Rus­sie corps étran­ger et nui­sible à l’Europe, qu’il fau­drait sinon éra­di­quer, du moins exclure du conti­nent ? Car Macron a eu beau, au détour d’une phrase, mer­cre­di soir, par­ler du peuple russe comme d’un grand peuple euro­péen, chez lui, l’adjectif « euro­péen » est poly­sé­mique, et la dia­bo­li­sa­tion de Pou­tine, il est vrai évi­dente pour une men­ta­li­té occi­den­tale inclu­sive, ne sert en fait qu’à dia­bo­li­ser davan­tage la Rus­sie elle-même. Rap­pe­lons-nous que la poli­tique des Etats-Unis, ava­li­sée alors par l’ « Europe », n’avait pas été dif­fé­rente envers Elstine, lorsque les Amé­ri­cains crurent avoir défi­ni­ti­ve­ment endi­gué la puis­sance russe. Son retour, aujourd’hui, n’en est que plus bru­tal. La guerre sur « notre » sol dont a par­lé Macron dès le matin du 24 février n’avait pas d’autre signi­fi­ca­tion : nous faire inté­grer que la Rus­sie non seule­ment est l’agresseur, ce qu’elle est fac­tuel­le­ment par­lant, mais un agres­seur exté­rieur à la vraie Europe — l’UE et ses alliés —, qu’il convient d’exclure d’emblée d’un conti­nent désor­mais assi­mi­lé à de fumeuses « valeurs », d’exclure défi­ni­ti­ve­ment du cercle de la rai­son occi­den­tale. Ou quand l’histoire et la géo­gra­phie se résolvent en idéo­lo­gie, une idéo­lo­gie de plus à géo­mé­trie variable. Car Macron s’est trom­pé dans son allo­cu­tion de mer­cre­di en disant que la guerre, en Europe, n’appartenait plus à nos livres d’école depuis la nuit du 23 au 24 février : elle avait écla­té de nou­veau sur « notre » sol, lorsque, lâche­ment, nous avons lais­sé bom­bar­der les popu­la­tions rus­so­phones du Don­bass, et pré­cé­dem­ment, dès les années 1990 dans les Bal­kans et, sur­tout, en 1999 lorsque, cette fois agres­seur, l’OTAN bom­bar­da la popu­la­tion serbe, lâchée, à l’époque, par une Rus­sie que les Etats-Unis, nous venons de le rap­pe­ler, avaient cru avoir réduite à néant, ou presque.

LE RÉALISME AU SERVICE DE LA PAIX

Pro­cla­mer que les fron­tières de l’Europe sont celles de la démo­cra­tie (une démo­cra­tie com­pa­tible évi­dem­ment avec l’Ame­ri­can way of life), comme le pré­tendent les diri­geants euro­péens, éloigne de ce réa­lisme qui condi­tionne l’existence d’une paix durable. C’est à la fois son réa­lisme et sa volon­té d’indépendance qu’il faut rete­nir de la diplo­ma­tie gaul­lienne qui, elle, exis­tait contrai­re­ment à la diplo­ma­tie macro­nienne. Lors­qu’ on entend d’aucuns se scan­da­li­ser que l’Ukraine, en rai­son de son voi­sin russe, ne pour­rait pas choi­sir, comme tout Etat sou­ve­rain, ses alliances et entrer dans l’OTAN, « alliance nucléaire » comme l’a rap­pe­lée Le Drian, jus­ti­fiant du coup, bien mal­gré lui, le refus réité­ré de Pou­tine de l’entrée de l’Ukraine dans l’alliance, on se demande si l’angélisme ne dis­si­mule pas le plus pro­fond cynisme. Car on ne sache pas que d’aucuns se soient scan­da­li­sés que Cuba, Etat pour­tant sou­ve­rain, n’ait pas pu libre­ment accueillir en 1962 des mis­siles nucléaires sovié­tiques. Et de Gaulle a alors eu rai­son de sou­te­nir Ken­ne­dy contre la pro­vo­ca­tion de Khroucht­chev. Ce qui valait pour les Etats-Unis hier vaut aujourd’hui pour la Rus­sie. C’est peut-être injuste au nom de nos sacro-saintes valeurs libé­rales ou démo­cra­tiques, mais le terme même l’indique, un Etat a aus­si la géo­po­li­tique de sa géo­gra­phie : sa poli­tique exté­rieure, pour le coup, est inclu­sive de réa­li­tés incon­tour­nables. Du reste, selon une cer­taine éty­mo­lo­gie, le mot Ukraine serait déri­vé de la racine pro­to-slave « kraj– », qui signi­fie « bord, fron­tière », et aurait eu à l’o­ri­gine le sens de « région fron­ta­lière ». L’Ukraine aurait donc tou­jours été conçue comme une « marche ». Quoi qu’il en soit de la véri­té de cette éty­mo­lo­gie, outre les légi­times reven­di­ca­tions des Ukrai­niens rus­so­phones d’une auto­no­mie que le natio­na­lisme jaco­bin de Kiev ne leur a pas accor­dée en dépit des accords de Minsk — des accords par­rai­nés par la France et l’Allemagne mais que notre diplo­ma­tie inté­grée ne nous per­mit pré­ci­sé­ment pas de faire res­pec­ter —, les pré­ten­tions de la Rus­sie ne sont pas déme­su­rées si elles se can­tonnent à la neu­tra­li­té poli­tique de son voi­sin — cette neu­tra­li­té, qui leur avait été impo­sée à la sor­tie du deuxième conflit mon­dial, n’interdit ni à la Fin­lande ni à l’Autriche de se déve­lop­per comme des socié­tés libres. Comme l’écrit à juste titre Jacques Sapir à pro­pos des négo­cia­tions enta­mées en Bié­lo­rus­sie entre Kiev et Mos­cou : leur objec­tif « devrait être la défi­ni­tion d’une Ukraine libre et neutre, mais aus­si la prise en compte des pré­oc­cu­pa­tions légi­times de sécu­ri­té de la Rus­sie, du pur point de vue des inté­rêts géos­tra­té­giques […]. En échange d’une garan­tie col­lec­tive de ses fron­tières, l’Ukraine s’engagerait évi­dem­ment à sup­pri­mer de sa Consti­tu­tion les articles men­tion­nant l’Otan et l’UE et à n’adhérer ni à l’un ni à l’autre, ni d’ailleurs à quelque autre orga­ni­sa­tion régio­nale, sauf au niveau com­mer­cial. […] La Rus­sie a elle aus­si le droit d’obtenir des garan­ties de sécu­ri­té, bien qu’elle soit res­pon­sable d’a­voir ouvert le feu. C’est un point impor­tant, un point sou­vent négli­gé par les pays de l’Otan. » (site de Marianne, 28 février 2022).

LA RUSSIE, UNE PUISSANCE PLEINEMENT EUROPÉENNE

Car, qu’on le veuille ou non, la Rus­sie est une puis­sance plei­ne­ment euro­péenne, et il fau­dra tou­jours faire avec. Et la poli­tique de De Gaulle, d’une Europe de l’Atlantique à l’Oural, que les Etats-Unis sapèrent métho­di­que­ment, n’avait pas d’autre objec­tif : une prise en consi­dé­ra­tion de ce fait incon­tour­nable, qui contre­di­sait leur volon­té hégé­mo­nique d’une main-mise sur l’Europe par la divi­sion, puis par l’exclusion de la Rus­sie. Or de Gaulle com­prit que non seule­ment les Etats-Unis, mais aus­si les peuples euro­péens ne vou­draient jamais d’une Europe puis­sance dès le len­de­main de la signa­ture du Trai­té de l’Elysée en jan­vier 1963, entre lui et Ade­nauer, que le Bun­des­tag tint immé­dia­te­ment à sabo­ter en y ajou­tant un pré­am­bule d’allégeance aux Etats-Unis qui le vidait de tout conte­nu : si bien que c’est une coquille vide dont on com­mé­mo­ra en grande pompe les 50e et 55e anni­ver­saires, une coquille aus­si vide que l’est le fameux couple fran­co-alle­mand. Ce qui pose plus lar­ge­ment la ques­tion du retour de la France dans le jeu des nations.

Fran­çois Marcilhac