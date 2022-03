Par Hen­ri Temple

OPINION. Com­ment le droit a- t‑il his­to­ri­que­ment cimen­té l’i­den­ti­té indi­vi­duelle et le sen­ti­ment d’ap­par­te­nance natio­nale ? Dans cette réflexion en quatre par­ties, Hen­ri Temple s’interroge sur la place de l’identité natio­nale dans notre monde globalisé.





Le Droit a pour fina­li­té d’empêcher le désordre social et la souf­france indi­vi­duelle. Cela concerne donc aus­si la souf­france iden­ti­taire et natio­nale. Le Droit tient compte du réel et donc, à ce titre, du besoin, col­lec­tif ou indi­vi­duel, de nation : c’est l’équilibre intime de la per­sonne, autant que l’édifice natio­nal, et même l’architecture de l’humanité qui sont en cause. Le Droit inter­vient donc pour pro­té­ger l’homme, son iden­ti­té et l’identité de son peuple : ce sont les Droits de l’Homme et des Peuples. Même si les droits des hommes sont connus depuis long­temps, sans pour autant être bien ana­ly­sés, les »droits de l’homme » n’ont été sys­té­ma­ti­sés juri­di­que­ment que récem­ment, de la fin du XVIIIe au XXe siècle.

Pour­tant, il a exis­té, et il existe encore, des sys­tèmes anti­dé­mo­cra­tiques (et leurs médiocres épi­gones hexa­go­naux) qui contestent les droits à l’i­den­ti­té natio­nale, nient les droits des nations et même les faits natio­naux, y com­pris en France ! His­to­ri­que­ment, cela s’est tra­duit par l’im­pé­ria­lisme, idéo­lo­gi­que­ment par l’in­ter­na­tio­na­lisme, éco­no­mi­que­ment par le mondialisme.

De l’im­pé­ria­lisme

L’im­pé­ria­lisme, stric­te­ment guer­rier et poli­tique, dont Rome fut une des plus grandes illus­tra­tions, ins­pi­ra l’Al­le­magne, l’An­gle­terre, l’Au­triche, la Chine, ou encore la Rus­sie. L’im­pé­ria­lisme a pour but ini­tial de créer un empire par l’in­va­sion d’un ter­ri­toire, la des­truc­tion, la sou­mis­sion ou l’as­so­cia­tion des peuples englo­bés. L’im­pé­ria­lisme a été le moteur de la course aux colo­ni­sa­tions par les nations euro­péennes, que la machine à vapeur décu­pla aux XIXe siècle. Et de la ruée vers l’ouest amé­ri­cain. On observe que les géno­cides, sum­mum de haine, ont rare­ment eu des moti­va­tions natio­na­listes mais plu­tôt impé­ria­listes, colo­niales ou post colo­niales, moti­vées par : l’ethnie (Tzi­ganes, Tut­sis), la classe sociale (géno­cides par les com­mu­nistes), la conquête colo­niale (Guanches, Amé­rin­diens, Héré­ros de Nami­bie), la reli­gion (Juifs, Armé­niens ; sans oublier des guerres intra-euro­péennes, qua­si géno­cides reli­gieux : Occi­ta­nie, Écosse, Irlande, Vendée…).

La théo­rie poli­tique alle­mande du pan­ger­ma­nisme, et sur­tout la notion »d’espace vital » (ce lebens­raum racial des nazis), trouve un paral­lèle dans le pan­tou­ra­nisme, du Grand Turc à l’AKP. Dans la doc­trine isla­mique du droit inter­na­tio­nal (car l’Islam se dit nation), l’immigration de masse en terre non-isla­mique fait de ces ter­ri­toires tem­po­rai­re­ment non pas un dar al harb (pays de la guerre), par oppo­si­tion au dar al islam (pays de la paix), mais un dar al sulh ou aus­si dar al ahd (pays de trêve ; la France en ferait par­tie, selon la majo­ri­té des 50% de tra­di­tio­na­listes et, a for­tio­ri, pour la mino­ri­té sala­fiste). Selon Al Mâwar­di le dar al sulh devient insen­si­ble­ment un pays occu­pé sans com­bat, par­fois dénom­mé aus­si pays de pré­di­ca­tion (dar ad-da’wa, ce qui jus­ti­fie de s’y dépla­cer) sus­cep­tible de se voir, à terme, impo­ser la cha­ria par un argu­ment supré­ma­tiste, non pas racial mais religieux.(H.T.…id. nat. n. 39). Car »tout homme naît musul­man et il est légi­time de conqué­rir les peuples relaps et rebelles »…

De l’in­ter­na­tio­na­lisme

L’in­ter­na­tio­na­lisme, lui, déve­loppe un pro­jet simi­laire mais dont les fon­de­ments allé­gués sont très dif­fé­rents : il s’a­git d’u­ni­fier l’Hu­ma­ni­té sans tenir compte des nations, sup­po­sées dépas­sées, dans un cadre plus vaste, post-natio­nal ; et il y a un inter­na­tio­na­lisme uni­ver­sa­liste pro­mu par les reli­gions mes­sia­niques qui ne nient pas les nations et leurs droits, mais pensent qu’elles doivent être trans­cen­dées et rap­pro­chées par la foi.

Impé­ria­lisme, inter­na­tio­na­lisme et mon­dia­lisme (d’extrême gauche comme ultra-capi­ta­liste) : tous veulent abo­lir les nations et les rem­pla­cer par un ordre post natio­nal, qui certes dif­fère pour chaque sys­tème. Cette ques­tion est désor­mais pri­mor­diale : en effet, en 1910, il y a un siècle, la pla­nète Terre ne comp­tait guère plus d’un mil­liard d’habitants. En 2022, elle en dénombre plus de huit, et on en annonce 15 mil­liards pour la fin du siècle. Est-ce pos­sible ? Sou­hai­table ? Com­ment orga­ni­ser une telle Huma­ni­té ? Au XXe siècle, il y eut six géno­cides, et le XXIe siècle est confron­té à des phé­no­mènes sans pré­cé­dent de misère et de plou­to­cra­tie, de migra­tions de masse, d’épuisement des res­sources natu­relles (eau, air, mer, terre, sous-sol, forêt), de pol­lu­tion, de gigan­tisme urbain, de réchauf­fe­ment climatique…Et tous ces phé­no­mènes sont direc­te­ment liés à cette surpopulation.

L’Homme sait mar­cher sur la Lune, mais il ne s’avance qu’a­vec crainte dans les »quar­tiers sen­sibles ». Il sait dis­sé­quer le génome, scin­der l’atome, mais ne sait pas ras­sem­bler les êtres…L’organisation poli­tique et éco­no­mique de l’espace habi­table, ain­si divi­sé par huit en un siècle, est le prin­ci­pal pro­blème du XXIe siècle, et on ne s’occupe pas vrai­ment. La ques­tion des nations est au cœur de ce pro­blème. Faut-il les abais­ser devant les orga­nismes supra­na­tio­naux ? Faut-il les dépas­ser, comme le sug­gèrent Edgar Morin et Jür­gen Haber­mas ? (H.T… id.nat…n.41 ). Ou faut-il les pro­té­ger, en faire le cadre de nos échanges mon­diaux, un » concert de nations » égales ? Nous pen­sons que la nation est – et doit demeu­rer – le point de ren­contre des droits uni­ver­sels de l’homme et des peuples, et des affects natio­naux. C’est bien là ce qui donne sa per­ti­nence et sa force à l’é­di­fice natio­nal, brique de l’Humanité.

Il est donc heu­reux et impor­tant que les Nations-Unies affirment, comme droits col­lec­tifs de l’homme, les droits des nations et des peuples, clef de voûte de l’é­di­fice mon­dial et de la paix.

Les carac­té­ris­tiques juri­diques com­munes des droits de l’homme

On enseigne à la facul­té que les droits de l’Homme sont uni­ver­sels, inalié­nables et impres­crip­tibles, inter­dé­pen­dants et indi­vi­sibles, obli­ga­toires (DUDH). On ren­ver­ra à nos pré­cé­dents tra­vaux sur la tech­nique juri­dique rela­tive à cette ques­tion.(HT…id.nat…p.148). Sur le carac­tère obli­ga­toire : « Les États doivent prendre des mesures pour faci­li­ter les droits fon­da­men­taux » (par refe­ren­dum ?). « Exer­cer [nos] droits », certes, « mais aus­si res­pec­ter les droits des autres»(www.un.org/fr/rights/). Sau­rait-on mieux dire ? Oui, en com­blant une énorme lacune par la claire expres­sion que les droits des peuples sont bien des droits de l’homme col­lec­tifs, les plus puis­sants qui soient, au des­sus des droits indi­vi­duels de l’homme tout en y étant liés. Car bien des mal­heurs de l’humanité sont venus de l’ignorance et du viol des droits de l’homme col­lec­tifs et des iden­ti­tés natio­nales : ain­si, par exemple, l’agressivité natio­na­liste d’une nation contre une autre, cas répé­tés et san­glants de l’his­toire du monde. La néga­tion offi­cielle de la réa­li­té des peuples et de leurs dési­rs d’identité qui carac­té­rise les seconds accords »Sykes/Picot », puis le Trai­té de Ver­sailles, la confé­rence de San Remo, le Trai­té de Sèvres (1920), sont, encore, un siècle plus tard, la cause prin­ci­pale des guerres en Ukraine, Syrie, Irak, Tur­quie, Kur­dis­tan, Arménie…En démem­brant les sys­tèmes impé­ria­listes alle­mand, aus­tro-hon­grois, otto­man, fau­teurs des guerres pas­sées, la France et l’An­gle­terre n’ont pas su pen­ser la paix future en la fon­dant sur les aspi­ra­tions des peuples (cf.Jacques Bain­ville, Les consé­quences poli­tiques de la paix, 1920). On peut pen­ser que les trai­tés de Maas­tricht et de Lis­bonne (UE), ou de Mar­ra­kech (OMC) ont com­mis la même erreur, en niant les fonc­tions vitales des nations. Et il demeure encore des inva­sions et des domi­na­tions qui relèvent de pra­tiques poli­cières et mili­taires, ren­voyant l’hu­ma­ni­té aux siècles pas­sés : Tibet, Sin-Kiang, Taï­wan, Chypre, Dar­four, Kur­dis­tan (cf.H.T…id.nat...n.45) en atten­tant à l’i­den­ti­té et aux liber­tés natio­nales, ces droits humains fondamentaux.

L’i­den­ti­té natio­nale comme droits de l’homme individuels

Les liens intimes, intenses et pro­fonds, entre l’identité de l’être et l’identité de son groupe natio­nal ont fait l’objet, depuis Tön­nies et Dur­kheim aux neu­ros­cien­ti­fiques du xxie siècle, de tra­vaux de recherche de plus en plus fins et péné­trants. Un tour­nant scien­ti­fique, peut-être déci­sif, a été pris après le trau­ma­tisme de la deuxième guerre mon­diale. Des cher­cheurs – dont cer­tains étaient issus de familles juives – se sont pen­chés sur les rap­ports entre la psy­cho­lo­gie des per­sonnes et leur appar­te­nance socio­lo­gique : le mys­tère de la construc­tion du Moi par le Nous. Le déra­ci­ne­ment, l’acculturation, la »crise d’identité » notion très uti­li­sée en psy­cho­pé­da­go­gie (Erik­son, Enfance et socié­té,1950), les condi­tions de la »rési­lience » après les trau­mas affec­tifs de l’enfance, liés en l’occurrence au sen­ti­ment que l’on a de son iden­ti­té intime (Cyrul­nik, Les nour­ri­tures affec­tives), posent les ques­tions de l’élaboration de la conscience, de la com­pré­hen­sion, de l’estime du Soi. L’affect natio­nal est un des élé­ment cen­traux de l’intime et peut aus­si, s’il est défaillant, com­por­ter des stig­mates, des élé­ments dé-construc­teurs. L’archétype natio­nal, sa codi­fi­ca­tion socio­lo­gique, qua­li­fie autant qu’il peut dis­qua­li­fier sen­ti­men­ta­le­ment en creu­sant des fos­sés au sein d’une popu­la­tion ter­ri­to­ria­li­sée mais hété­ro­gène :mino­ri­tés reli­gieuses, eth­niques, sociales, phy­sio­lo­giques (Goff­man, Stig­mate. Les usages sociaux des han­di­caps,1963). Cette grande et nou­vel­le­ment com­prise osmose entre socio­lo­gie et psy­cho­lo­gie a béné­fi­cié des tra­vaux de Taj­fel et Tur­ner (Social psy­cho­lo­gy of inter­group rela­tions, 1979) sur l’interrelation psy­cho­so­cio­lo­gique, qui ont fait évo­luer l’approche de ces phé­no­mènes pro­fonds de sen­ti­ments d’appartenance (dont le sen­ti­ment natio­nal) ou d’exclusion, de l’imprécation poli­ti­co-magique vers la réflexion scientifique.

Si, comme l’avait déjà per­çu Ben­da (cf.-H.T…id.nat...n.28) la cohé­sion natio­nale sup­pose bien une double pul­sion de regrou­pe­ment des sem­blables et de dis­tan­cia­tion des dis­sem­blables, com­ment le Droit pour­rait-il igno­rer ces flux affec­tifs aus­si puis­sants sans ten­ter de les pro­té­ger, s’il y a lieu, ou de les maî­tri­ser si néces­saire ? Dans ces deux cas pour empê­cher l’apparition des sen­ti­ments de souf­france : des sujets trau­ma­ti­sés dans leur amour natio­nal ; ou des vic­times de la haine natio­na­liste. Souf­frir dans le prin­cipe de son rat­ta­che­ment natio­nal peut géné­rer un conflit affec­tif com­plexe, pro­fond, injuste, dan­ge­reux, tant pour la per­sonne que pour l’ensemble du groupe. Le Droit a com­pris et pris en compte les drames du xxe siècle et ten­té d’empêcher désordres et souffrances.

1 – Le Droit à une nation : Le Droit pour tout être humain d’avoir une nation qui l’accueille et lui confère des droits, est affir­mé par la Décla­ra­tion uni­ver­selle des droits de l’homme de 1948 (article 15). Ce grand texte rap­pelle que tout homme a droit à une natio­na­li­té, ce qui évite les situa­tions d’apatridie, et pro­tège – s’il en est tout de même – les apa­trides par un sta­tut propre. En effet, l’apatridie est non seule­ment une ano­ma­lie au point de vue maté­riel et admi­nis­tra­tif, mais aus­si une souf­france au plan affec­tif : « qui suis-je – pense l’apatride – si mon pays d’origine me rejette ? Où vais-je aller, que vais-je deve­nir ? » Et pour les pays qui accueillent, les apa­trides sont un lourd far­deau finan­cier et sociologique.

2 – Le droit à émi­grer : C’est un droit inverse du pré­cé­dent mais une situa­tion moins dou­lou­reuse, quoique le sen­ti­ment de frus­tra­tion puisse s’éveiller, s’intensifier et s’accumuler bien plus tard : « je veux quit­ter mon pays pour une vie (rêvée) meilleure, ailleurs » – croit le can­di­dat migrant – qui sous estime la souf­france qui en résul­te­ra (Omar Ba, N’émigrez pas ! L’Europe est un mythe). Ce droit implique même par­fois de renon­cer à sa natio­na­li­té d’origine. C’est le Pacte inter­na­tio­nal rela­tif aux droits civils et poli­tiques des Nations-Unies (H.T…id.nat…n.52) mais aus­si la Décla­ra­tion uni­ver­selle des droits de l’homme (article 13) qui pro­clament ce droit à émi­grer. Mais le droit de quit­ter son pays et, d’ailleurs, celui d’y reve­nir, n’est nul­le­ment le droit d’immigrer qui, lui, n’existe pas et n’est pro­cla­mé par aucun texte fon­da­men­tal alors qu’il est l’objet d’une récla­ma­tion constante de la part de cer­tains groupes de pres­sion. Les dis­cours ambiants semblent inca­pables d’effectuer les dis­tinc­tions élé­men­taires entre : migrants, émi­grants, émi­grés, immi­grants, immi­grés, immi­grés natu­ra­li­sés, per­sonnes issues de l’immigration…Au demeu­rant, entrer dans un pays en fraude, ou s’y main­te­nir en fraude, non seule­ment est contraire au droit posi­tif, aux droits des peuples, et n’est bien sûr pas vali­dé par un hypo­thé­tique et inexis­tant droit à l’immigration, mais encore consti­tue une infrac­tion admi­nis­tra­tive, et même une peine de 3 ans pri­son (H.T…i. n...53). La règle existe aus­si dans les jeunes pays d’Afrique, dont les règles sont net­te­ment plus fermes (H.T…i.n...54). En effet, les socié­tés afri­caines modernes ont en mémoire le pas­sé et la culture tra­di­tion­nelle où les vil­lages, arc bou­tés sur la sur­vie du groupe, avaient – et ont encore – des réac­tions col­lec­tives brusques contre l’in­gé­rence d’al­loch­tones. La rue afri­caine ou asia­tique, qui est prompte à appré­hen­der un voleur, connaît cou­ram­ment des mou­ve­ments de foule anti étran­gers. Les conflits inter eth­niques internes étant pos­sibles et fré­quents , il faut évi­ter autant que pos­sible les causes de conflits avec des étran­gers en situa­tion, régu­lière ou pas ( Afrique du sud, Came­roun, Côte d’I­voire, Mali, Nige­ria, Sou­dan du sud, ex-Zaïre etc…)

3 – Le droit d’asile :Com­plè­te­ment dif­fé­rente est la situa­tion de l’étranger qui entre sur un ter­ri­toire autre que le sien parce que sa vie, sa sécu­ri­té, sa san­té, sa liber­té, ses biens et ceux de sa famille, sont mena­cés en rai­son de son appar­te­nance socio­lo­gique, poli­tique, eth­nique ou reli­gieuse. Le sen­ti­ment natio­nal du réfu­gié est heur­té, voire anéan­ti, par la peur, la souf­france ou le dan­ger qu’il subit dans sa nation d’origine en rai­son de la situa­tion poli­tique ou reli­gieuse, voire de la guerre civile. Le droit d’asile, obéit à un régime très dif­fé­rent des règles d’immigration : il est garan­ti par la Décla­ra­tion uni­ver­selle des droits de l’homme (DUDH, 1948, art.13), et il est réaf­fir­mé tant par la Charte des droits fon­da­men­taux que par la Conven­tion euro­péenne des droits de l’homme, et en Afrique, par la Charte afri­caine des droits de l’Homme et des Peuples (H.T…id. nat…n.56). Mais ce droit coûte désor­mais 2 mil­liards par an à la France (Cour des Comptes, cf.H.T. …id…nat…n. 57), sans par­ler de l’effet d’aspiration.

4 – Le droit de par­ler de sa nation, la liber­té d’expression sur la véri­té socio­lo­gique de la nation : Ce droit de l’homme n’est pas encore com­plè­te­ment recon­nu. Pour­tant évo­quer sa nation est indis­so­ciable des droits de l’homme col­lec­tifs, tels que le droit des peuples à dis­po­ser d’eux-mêmes, de maî­tri­ser leur déve­lop­pe­ment social et cultu­rel, de pré­ser­ver leur exis­tence. Sous les régimes oppres­sifs, le seul fait de pro­non­cer le nom d’une natio­na­li­té a pu être, et est encore par­fois, pas­sible de pour­suites pénales. Des mots comme Éry­thrée ou Pologne, Kur­dis­tan, voire Ita­lie sous le joug autri­chien, ont été long­temps pros­crits et, aujourd’hui encore, cer­tains régimes refusent que soient uti­li­sés les termes de Pales­tine, Pount, Tibet, Saha­ra, Aza­wad, ou Tur­kes­tan orien­tal (le »Sin Kiang »). Cette chape de plomb ne concerne pas que les zones exo­tiques de la pla­nète, puisque, en France, au cours de l’année 2010, et quelles que soient les réserves que l’on puisse avoir sur les objec­tifs poli­tiques du gou­ver­ne­ment, ou sur la façon dont la dis­cus­sion a été posée et orga­ni­sée, le »débat sur l’identité natio­nale » a été consi­dé­ré comme un sujet tabou, voire »nau­séa­bond », »moi­si » (sic ! cf. H.T...id. nat…n.59) par toute une série de groupes poli­tiques, phi­lo­so­phiques, de médias, d’intellectuels et même des artistes ou des spor­tifs confon­dant com­pé­tence et noto­rié­té. Il est inquié­tant, pour la démo­cra­tie et la science, que l’on puisse rem­pla­cer l’analyse et le débat d’idées par l’invective ou l’intimidation. On est donc pas­sé d’un extrême à l’autre, et la liber­té d’expression souffre cruel­le­ment d’un empi­le­ment de dis­po­si­tions légales sup­po­sées endi­guer le »poli­ti­que­ment incorrect ».

