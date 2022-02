Par Hen­ri Temple

Nous com­men­çons aujourd’hui la publi­ca­tion d’un tra­vail réa­li­sé par notre « com­pa­gnon de route » Hen­ri Temple, uni­ver­si­taire et essayiste, sur la notion d’identité natio­nale. Cer­tains de nos amis seront éton­nés de trou­ver sur un site roya­liste une illus­tra­tion repré­sen­tant la « décla­ra­tion des droits de l’Homme ».

Que la célé­bra­tion qua­si reli­gieuse de la Nation date de la révo­lu­tion est un fait incon­tes­table, mais que le prin­cipe de Nation date des pre­miers CAPETIENS, en est un éga­le­ment. Du reste Hen­ri Temple montre bien l’enracinement mul­ti­sé­cu­laire de l’esprit de Nation. Ajou­tons, pour être com­plet, que sous l’ancien régime monar­chique, le roi incar­nait la Nation. Après l’exécution san­glante de la famille royale et la chute de la monar­chie, le « vive le roi » qui jaillis­sait naguère des cœurs du peuple Fran­çais est deve­nu le « vive la Nation ! » ce qui momen­ta­né­ment a per­mis de com­bler le vide né de la mort du père du peuple (qui reste un trau­ma­tisme pour les Fran­çais), et main­te­nir la prise en compte du « nous » his­to­rique et social, l’espace le plus per­ti­nent de soli­da­ri­té natu­relle comme le pen­sait Maur­ras. Du strict point de vue de l’école de pen­sée d’Action Fran­çaise, après la mort du roi qui incar­nait la Nation, laquelle devint un concept encore très puis­sant au moment de la Révo­lu­tion, il est nor­mal qu’aujourd’hui celui-ci se trouve ané­mié parce-que per­çu comme un par­ti pris idéo­lo­gique et que se pose avec acui­té la ques­tion de l’identité. C’est pour­quoi nous vous invi­tons vive­ment à suivre cette chro­nique éclai­rante dans laquelle l’auteur tente une approche à la fois his­to­rique, socio­lo­gique, poli­tique en s’appuyant sur l’actualité la plus récente et le tra­vail col­lec­tif réa­li­sé au sein du nou­veau « Front Popu­laire » créé avec Michel Onfray. Elle parai­tra à par­tir d’aujourd’hui et pen­dant quatre semaines chaque lun­di. (AF)

OPINION. Entre uni­ver­sa­lisme et iden­ti­ta­risme, qui sommes-nous réel­le­ment ? Dans cette réflexion en quatre par­ties, Hen­ri Temple s’interroge sur la place de l’identité natio­nale dans notre monde globalisé.

Aver­tis­se­ment. L’étude qui suit est une syn­thèse abré­gée de nos dif­fé­rents écrits sur l’idée de nation. Aus­si, s’agissant des déve­lop­pe­ments et des réfé­rences, le lec­teur sera sim­ple­ment ren­voyé à ces écrits et tout par­ti­cu­liè­re­ment à notre étude sur l’identité natio­nale Qu’est-ce qu’une nation en Europe ? (col­lec­tif coor­don­né avec Eric Anceau, Presses de l’université Paris-Sor­bonne, 2018). Ce texte y ren­ver­ra avec l’abréviation : (H.T… id.nat… n.X).

Le pré­sent résu­mé nous a paru indis­pen­sable en ce temps où la socié­té fran­çaise est si ten­due, et les affron­te­ments idéo­lo­giques si viru­lents en pleine cam­pagne pour l’élection pré­si­den­tielle d’avril 2022. Le seul mot de « nation » entraîne les réac­tions agres­sives de cer­tains pen­seurs et poli­ti­ciens, alors que, pour­tant, l’idée de Nation est un pilier des grands textes phi­lo­so­phiques uni­ver­sels. Et l’universalisme lui-même — qui est la foi dans l’humanité — est désor­mais dénié ! De nou­veaux inqui­si­teurs sub­sti­tuent le pro­cès d’intention à l’argumentaire, et leurs réqui­si­tions d’accusateurs publics réclament l’interdiction de par­ti­ci­per au débat public, voire de se pré­sen­ter à des élec­tions : la reduc­tio ad Hit­le­rum… Quant à l’opinion majo­ri­taire, elle est décon­te­nan­cée par les impré­ca­tions qu’elle endure, mais elle est plus que jamais en attente de réponses à ses demandes, dif­fuses, mais intenses.

Pour­tant l’idée de Nation fut à l’origine une idée de gauche avant d’être excom­mu­niée par les com­mu­nistes, haïe des trots­kystes, et, simul­ta­né­ment, ban­nie par le capi­ta­lisme cos­mo­po­lite spé­cu­la­tif : des grou­pus­cules anar­cho-gau­chistes, vio­lents, aux finan­ce­ments dou­teux, se disant « No bor­der, no nation », convergent éton­nam­ment avec les objec­tifs du busi­ness mon­dia­liste… Des modes intel­lec­tuelles indi­gentes, conçues en France dans les années 60, y sont reve­nues depuis les cam­pus amé­ri­cains où elles ont été trans­for­mées en monstres phi­lo­so­phiques et socié­taux. Ces monstres sont sou­vent l’expression de frus­tra­tions per­son­nelles, pré­textes à des haines irra­tion­nelles : racia­listes, racistes, chris­tia­no­phobes, misandres…

L’humanité, depuis ses ori­gines et pen­dant des mil­lé­naires, a recher­ché le pro­grès tech­nique et le pro­grès moral. Sa quête s’est construite à la fois sur l’observation du réel, la maî­trise de la pen­sée, la recherche de la sagesse et du bien com­mun. Si les Grecs furent de pro­di­gieux pré­cep­teurs dont nous sommes à jamais débi­teurs, c’est toute l’humanité qui a recher­ché cette voie. Ain­si découvre-t-on de puis­santes ana­lo­gies entre Pla­ton et Confu­cius alors qu’ils n’ont pas pu se connaître. Il faut lire le Dalaï-Lama pour apprendre que les sages tibé­tains ont, il y a 2000 ans, fait des emprunts aux phi­lo­so­phies grecques. Ain­si se sont construites spon­ta­né­ment, entre tous les peuples et au fil des siècles, des conver­gences intel­lec­tuelles et phi­lo­so­phiques. Mais l’heureuse et lente conver­gence de l’humanité vers des valeurs com­munes n’implique abso­lu­ment pas la dis­pa­ri­tion des nations qui sont l’essence et le cadre de cette huma­ni­té. Or voi­ci que des intel­lec­tuels ico­no­clastes, le verbe haut et mau­vais, décrètent que ce monde ancien doit être « décons­truit ». En réa­li­té, détruit. « Décons­truire », détruire ? Mais pour construire quelle autre socié­té ? Cette « sédi­tion », intel­lec­tuel­le­ment indi­gente, est inca­pable de for­mu­ler la moindre esquisse d’avenir. Aus­si nous a‑t-il paru oppor­tun de rap­pe­ler le carac­tère indis­pen­sable, sinon sacré, des Nations dont la sou­ve­rai­ne­té et l’identité sont des droits de l’Homme.

La pen­sée clas­sique, qui s’est construite au fil des siècles, n’a été remise en ques­tion que très tar­di­ve­ment, par le mou­ve­ment agres­sif et des­truc­teur du « wokisme inter­sec­tion­nel » actuel (à ce sujet, lire Eugé­nie Bas­tié, La guerre des idées, 2021 ; Mathieu Bock-Côté, L’Empire du poli­ti­que­ment cor­rect, 2019, mais aus­si Pas­cal Bru­ck­ner, Alain Fin­kiel­kraut, Pierre-André Taguieff…). La phi­lo­so­phie poli­tique — pour Aris­tote, la phi­lo­so­phie pre­mière — ne s’est déve­lop­pée que très tar­di­ve­ment. Car d’Alexandre le Grand à Guillaume II, l’Europe oublia, pen­dant 2000 ans, la démo­cra­tie athé­nienne et la Répu­blique romaine, sous l’emprise de dynas­ties héré­di­taires, monar­chiques ou impé­riales, par­fois abso­lues, tota­li­taires, voire san­glantes. Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que se pro­dui­sirent des révo­lu­tions de la pen­sée poli­tique : l’équilibre des pou­voirs chez Mon­tes­quieu. Et sur­tout l’idée de « Sou­ve­rain » chez Rous­seau, qui fusionne les notions de démo­cra­tie et de Nation : seule la Nation est sou­ve­raine. Mais alors la théo­rie de la nation n’est pas encore com­plè­te­ment déga­gée. En par­ti­cu­lier la notion « d’identité natio­nale », gâchée par le misé­rable « débat » de 2010, avait été aban­don­née, don­nant ain­si des armes faciles à ses contra­dic­teurs, même de bas niveau. Or il n’existait pas de Théo­rie géné­rale de la nation : Miche­let n’était pas satis­fait de son tra­vail (Le Peuple, 1846 – 1871), Mar­cel Mauss n’avait pas pu finir le sien, et y avait renon­cé (dès 1922) jusqu’à sa mort. Et Edgar Morin consta­tait que cette théo­rie res­tait à écrire — une pre­mière ten­ta­tive de regard com­plet : H. Temple, Théo­rie géné­rale de la nation, op.cit.

Les débats de la cam­pagne pré­si­den­tielle de 2022 qui com­mence sont à nou­veau axés sur la sou­ve­rai­ne­té, l’immigration, l’identité. Il en sera long­temps ain­si : le réel est tenace. Ces débats laissent pris à l’idée que ce sont les immi­grants qui sont visés en eux-mêmes, et tombent dès lors sous le coup d’attaques au pré­texte des droits de l’homme ou de l’antiracisme ; par­fois aus­si des consi­dé­ra­tions d’un cer­tain patro­nat ou de ses poli­ti­ciens liges, à Ber­lin, Paris ou Bruxelles, en quête de main‑d’œuvre bon mar­ché. Ou même au Vati­can — contra le bon sens du Gui­néen, Mgr Sarah, qui com­prend l’islam, dans lequel il baigne, ain­si que les besoins des pays d’émigration.

Mais rien ne sau­rait dis­si­mu­ler le fait que la liber­té de l’Homme ne peut se conce­voir sans la liber­té de sa col­lec­ti­vi­té, sa Nation. Le pre­mier ne peut être libre sans la liber­té de la seconde et vice ver­sa. Il en va de même de l’identité : tout être humain a une iden­ti­té et toute nation a une iden­ti­té. Liber­té (ou sou­ve­rai­ne­té) et iden­ti­té sont des droits. Des droits de l’homme.

L’air que l’homme res­pi­ra sans le savoir durant des mil­lé­naires a toute une his­toire. Ce n’est qu’au XVIIe siècle que Boyle démon­tra que l’air est indis­pen­sable à la vie, et au XVIIIe siècle, que Lavoi­sier en éta­blit la com­po­si­tion chi­mique. Il en est de même pour la Nation : nous en sommes inti­me­ment consti­tués, nous la com­po­sons, elle nous est néces­saire, mais n’est com­prise qu’au XVIIIe siècle, deve­nant alors ce prin­cipe fon­da­teur en poli­tique qui s’exprime dans la Décla­ra­tion des droits de l’Homme de 1789. Pour­tant elle est encore mal ana­ly­sée en ce XXIe siècle com­men­cé. Car la nation n’est pas un concept simple qui se laisse appri­voi­ser aisé­ment (pas plus que l’air). La nation est à la fois la réa­li­té que nous sommes et le pro­jet dont nous avons besoin : nous l’inhalons comme l’air, elle consti­tue notre per­son­na­li­té cultu­relle et construit une part impor­tante de notre affect. Elle est le seul cadre pos­sible de vie en com­mun, la seule archi­tec­ture pos­sible du monde.

Ernest Renan eut le mérite d’être le pre­mier, avec Miche­let, à entre­prendre de défi­nir ce concept si nou­veau, si long­temps asso­cié à la Révo­lu­tion : la Nation. Mais, dans la ving­taine de pages de son fameux dis­cours Qu’est-ce qu’une nation ?, Renan consacre l’essentiel à dire ce que la nation n’est pas, ou à faire cha­toyer les nuances infi­nies du concept, en par­cou­rant les siècles et les lati­tudes. Puis, en deux pages illustres, empha­tiques et ins­pi­rées, Renan déclame : « La nation est une âme, un prin­cipe spi­ri­tuel. L’une est dans le pas­sé, l’autre dans le pré­sent. L’une est la pos­ses­sion en com­mun d’un riche legs de sou­ve­nirs, l’autre est le consen­te­ment actuel, le désir de vivre ensemble » (le fameux vivre ensemble d’Aristote). Renan sent bien que c’est l’affectivité et l’identité qui importent au fond du cœur humain, mais n’en a pas la preuve : en 1882 la psy­cho­lo­gie, la socio­lo­gie, l’éthologie n’en sont qu’à leurs débuts. Voi­ci pour­quoi il convient de se concen­trer sur les consé­quences psy­cho­lo­giques indi­vi­duelles et les consé­quences socio­lo­giques col­lec­tives de l’immersion natio­nale, car on en sait désor­mais beau­coup plus sur ces sen­ti­ments et ces élans, à peine entre­vus par Renan. Nous décou­vri­rons alors que les droits de l’homme sont venus pro­té­ger l’identité cultu­relle et psy­cho­so­cio­lo­gique nationale.

Psy­cho­lo­gie, socio­lo­gie, sen­ti­ments et iden­ti­té nationale

Les Fran­çais — sur­tout les jeunes et les anciens — sont inquiets et/ou en colère quant à l’avenir de leur pays. Mais on trouve des sen­ti­ments ana­logues dans tous les autres pays d’Europe. Et dans le monde entier, pour les nations en souf­france comme ce fut jadis le cas de l’Italie, la Pologne, l’Irlande ou les peuples d’Afrique et d’Asie. Désor­mais, les causes de « stress social » les plus cou­ram­ment invo­quées sont le chô­mage de masse, l’insécurité, le recul démo­cra­tique et les sujé­tions éco­no­miques, l’immigration de masse, et bien sûr la crainte d’une perte d’identité. Or les cri­tiques intel­lec­tuelles et les stra­té­gies poli­tiques ou éco­no­miques diri­gées contre les nations n’ont jamais été aus­si viru­lentes. Pour­tant les années 60 avaient fait appa­raître quan­ti­té de nou­velles nations, déco­lo­ni­sées, et les années 90 ont vu des évé­ne­ments his­to­riques majeurs « venus d’en bas », comme le dit Mar­cel Mauss : démem­bre­ment de l’URSS et de la You­go­sla­vie (1992) ; recru­des­cences de rébel­lions natio­nales (Dar­four, Aza­wad, Tibet, ouï­ghour, karen, Papoua­sie, Kur­dis­tan, Pales­tine, Tigré, Est ukrai­nien) ; et même des scis­sions d’États pour des rai­sons d’incompatibilités socio-natio­nales : la Tché­co­slo­va­quie devient Tché­quie et Slo­va­quie en 1993, l’Indonésie perd, en 2002, le Timor-Leste qu’elle avait enva­hie illé­ga­le­ment, l’Érythrée qui se sépare de l’Éthiopie retrouve sa sou­ve­rai­ne­té en 1993, et le Sou­dan du Sud quitte le Sou­dan en 2011. À l’inverse, on assiste à des amal­games « venus d’en haut » de nations dans des blocs poli­tiques ou com­mer­ciaux (OTAN ; Union euro­péenne : Maas­tricht en 1992, Lis­bonne en 2008 ; OMC en 1994).

Ces évé­ne­ments majeurs, contra­dic­toires, lourds de consé­quences, ont sus­ci­té peu de réflexions appro­fon­dies en phi­lo­so­phie et psy­cho­lo­gie poli­tiques. Alors qu’il aurait fal­lu son­der le fait natio­nal dans l’un de ses aspects le plus impor­tant et le plus mal com­pris : l’identité natio­nale. L’être humain a besoin d’une famille, sa cel­lule de base (d’abord celle de son enfance ; puis celle qu’il construit lui-même en tant qu’adulte) ; la famille a besoin de la pro­tec­tion de la nation, qui est une famille de familles : et l’humanité ne devrait-elle pas être une famille de nations ? L’identité natio­nale par­ti­cipe inti­me­ment de l’essence de l’homme.

Que signi­fie « iden­ti­té » ? Ce terme a plu­sieurs sens, pas tou­jours com­pa­tibles. Écar­tons les signi­fi­ca­tions mathé­ma­tiques où « iden­ti­té » a le même sens que « éga­li­té » entre deux valeurs. En psy­cho­lo­gie et en socio­lo­gie, c’est au contraire la dif­fé­ren­cia­tion qui per­met de cer­ner une iden­ti­té : les par­ti­cu­la­ri­tés, les dif­fé­rences plus que les res­sem­blances. L’identité se défi­nit dès lors comme « l’ensemble des carac­té­ris­tiques qu’un indi­vi­du ou un groupe per­çoivent d’eux-mêmes ou qui sont per­çues par d’autres »(H.T… id.nat… n.3). On dit aus­si que l’identité est le « carac­tère per­ma­nent et fon­da­men­tal d’une per­sonne, d’un groupe » (Ency­clo­pé­die Larousse en ligne, 2016, V° Iden­ti­té). L’identité de l’être humain est consi­dé­rée en soi, mais aus­si dans son rap­port à la com­mu­nau­té natio­nale, et dans le rap­port avec d’autres com­mu­nau­tés. Le mot « iden­ti­té » vient du latin : id (ceci), idem (ceci même) ; en grec on parle d’essence ou ensemble des carac­té­ris­tiques per­ma­nentes, prin­ci­pales et domi­nantes, aus­si bien pour une per­sonne que pour la col­lec­ti­vi­té à laquelle elle est rattachée.

Dans les par­ties sui­vantes, on dis­tin­gue­ra les deux dimen­sions de l’identité natio­nale (per­son­nelle et col­lec­tive) et les fac­teurs qui sont à l’origine de l’affect qui en découle. Les consen­sus, alors, convergent inévitablement.