Le (mini-)président de l’Europe

Emma­nuel Macron a dû vivre quelques ins­tants de bon­heur, le 1er jan­vier, à l’occasion du début de la pré­si­dence fran­çaise du Conseil de l’Union euro­péenne : le pavoi­se­ment du seul « dra­peau euro­péen » sous l’Arc de Triomphe. Quel bon­heur de se croire Pré­sident de l’Europe durant quelques heures ! Pavoi­se­ment illé­gal, bien sûr, puisque ce « dra­peau » ne sau­rait orner seul un édi­fice public. Mais sur­tout scan­da­leux par sa sym­bo­lique même.

Car ce bon­heur intense qu’a dû vivre Emma­nuel Macron consiste dans la visua­li­sa­tion de l’effacement de la France sur un de nos monu­ments natio­naux les plus sacrés en rai­son même de la tombe du Sol­dat Incon­nu, dont le sacri­fice, aux côtés d’1,5 mil­lion de ses cama­rades, rap­pelle le sang ver­sé pour l’indépendance de la patrie. Cer­tains benêts ont geint que le geste de Macron était anti­ré­pu­bli­cain ! Si seule­ment ! On peut même dire qu’outre son ins­pi­ra­tion romaine, l’Arc de Triomphe, impé­rial, légi­ti­miste, orléa­niste, doit fort peu à la Répu­blique. Ce monu­ment sym­bo­lise, grâce à Louis-Phi­lippe, la volon­té d’u­nion natio­nale par-delà les que­relles fra­tri­cides ouvertes par la Révo­lu­tion. Le sacri­lège de Macron était tout sim­ple­ment anti­na­tio­nal, visant à concré­ti­ser cette can­cel culture dont il fait la pro­mo­tion depuis sa pre­mière cam­pagne élec­to­rale, cla­mant en 2017 qu’il n’y a pas de culture fran­çaise et effa­çant sym­bo­li­que­ment, en 2022, dans une cohé­rence abso­lue, la nation fran­çaise elle-même.

En visant ce monu­ment, il s’est agi pour Macron d’affirmer haut et fort que la sou­ve­rai­ne­té de la France et l’indépendance natio­nale, deve­nues obso­lètes, doivent s’effacer devant une « sou­ve­rai­ne­té euro­péenne », « fil rouge » de sa pré­si­dence du Conseil de l’UE, à laquelle il est aus­si …le seul à croire. Et cela, pré­ci­sé­ment, au-des­sus du Sol­dat Incon­nu, afin de don­ner toute sa dimen­sion dis­rup­tive — le mot est à la mode — à la pro­fa­na­tion. Son dis­cours, le 19 jan­vier, devant le Par­le­ment de Stras­bourg comme mini-pré­sident non de l’Europe mais de son Conseil (il règle­ra durant six mois l’agenda comme un bon secré­taire) confirme que sa réélec­tion intro­dui­rait cinq années de renon­ce­ment natio­nal à marche for­cée. Il sou­haite déjà, durant ces six mois — que ne ferait-il en cinq ans ! — aller tou­jours plus loin dans le sens du fédé­ra­lisme en impo­sant aux Etats récal­ci­trants l’invasion migra­toire (cela s’appelle « acter d’un accueil par­ta­gé soli­daire entre les États membres »), pour­suivre, comme « bous­sole stra­té­gique » et sous pro­tec­to­rat amé­ri­cain, le rêve d’une défense euro­péenne qui nous lie­rait les mains (cela s’appelle défi­nir « notre doc­trine de sécu­ri­té propre en com­plé­men­taire avec l’OTAN »), ou impo­ser à tous les États nos tabous et autres dérives socié­tales en « actua­li­sant » la charte des droits fon­da­men­taux de l’UE pour y ajou­ter « la pro­tec­tion de l’environnement » et « la recon­nais­sance du droit à l’avortement ».

On sait aus­si que l’Allemagne, lor­gnant sur notre siège per­ma­nent au Conseil de sécu­ri­té de l’ONU, ver­rait d’un bon œil que notre siège revienne à l’UE, ce qui revien­drait à le don­ner à Ber­lin. Or des voix, à l’intérieur même de la Macro­nie, plaide déjà en ce sens. On peut éga­le­ment craindre une révi­sion des trai­tés en vue d’étendre le vote à la majo­ri­té, simple ou qua­li­fiée, aux dépens de l’unanimité. Voi­là long­temps que les euro­béats plaident en ce sens. Macron n’épargnera rien à la France.

La lubie macro­nienne de la « sou­ve­rai­ne­té euro­péenne » est de la même eau que la « fédé­ra­tion des États nations » de Jacques Delors : une alliance de mots contraires pour mieux trom­per les Fran­çais sur ses inten­tions pro­fondes : effa­cer la France comme puis­sance sou­ve­raine, la sou­ve­rai­ne­té ne pou­vant être l’attribut que d’une nation.

« Notre capa­ci­té à inven­ter un rêve pos­sible, à le rendre tan­gible, à le rendre utile à nos conci­toyens est la clé de notre suc­cès », a conclu le Pré­sident. Pre­nons-le au mot, en le virant dès le dimanche 10 avril prochain !