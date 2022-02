Moda­li­tés du bac 2022 pour les lycéens des éta­blis­se­ments pri­vés hors contrat

L’as­so­cia­tion Créer son école, reçue avec cer­tains membres de son réseau par le direc­teur géné­ral de l’en­sei­gne­ment sco­laire (Dges­co), Edouard Gef­fray, mer­cre­di 2 février, se réjouit que ses démarches aient per­mis d’ob­te­nir un trai­te­ment plus équi­table des lycéens du hors-contrat pour le bac de cette année.

Le minis­tère a ain­si renon­cé à faire pas­ser les épreuves ponc­tuelles sur les pro­grammes de 1ère et ter­mi­nale pour les seuls élèves de ter­mi­nale du hors-contrat. Ces der­niers n’au­ront fina­le­ment à com­po­ser pour ces épreuves que sur le pro­gramme de la classe de ter­mi­nale. C’était la moindre des choses mais c’est enfin acquis.

Néan­moins, on ne peut que déplo­rer que le béné­fice du contrôle conti­nu soit tou­jours refu­sé sans motif com­pré­hen­sible à ces der­niers qui sont donc réduits à pas­ser jus­qu’à 16 épreuves ter­mi­nales en mai-juin pour décro­cher leur bac­ca­lau­réat alors que les lycéens de l’E­du­ca­tion natio­nale ou de l’En­sei­gne­ment pri­vé sous contrat valident ce même diplôme natio­nal à 40% en contrôle conti­nu et en ne pas­sant que 6 épreuves terminales.

Voi­ci la déci­sion du Minis­tère en détail :

Orga­ni­sa­tion du calen­drier des éva­lua­tions des Can­di­dats indi­vi­duels (dont les can­di­dats issus des éta­blis­se­ments hors contrat) : pas d’épreuves la semaine du 02 au 10 mai. Seule excep­tion : les épreuves ponc­tuelles EPS dont l’organisation est contrainte par la réser­va­tion des ins­tal­la­tions la semaine du 2 au 7.

Amé­na­ge­ments des épreuves ponc­tuelles des can­di­dats individuels :

Can­di­dats de Terminale : Chaque can­di­dat se ver­ra pro­po­ser 2 sujets ( issus de la BNS publique et sur le pro­gramme de Ter­mi­nale exclu­si­ve­ment ) pour les dis­ci­plines : His­toire géo­gra­phie ; Ensei­gne­ment scien­ti­fique, Maths (T) ; Pour les langues vivantes, le sujet devra por­ter sur les 4 axes (sur 6) du pro­gramme de ter­mi­nale com­muns avec la classe de pre­mière (axes de pro­gramme selon la défi­ni­tion de l’épreuve, ses­sion 2022 et 2023) ;

Can­di­dats de Première : Chaque can­di­dat se ver­ra pro­po­ser 2 sujets issus de la BNS publique : HG, ensei­gne­ment scien­ti­fique, maths (T), EDS non pour­sui­vi (sur le seul pro­gramme de première) ; Pour les langues vivantes, le sujet por­te­ra sur le pro­gramme de pre­mière (axes de pro­gramme selon la défi­ni­tion de l’é­preuve, ses­sion 2022 et 2023).



Qui sommes-nous : fon­dé en 2005, Créer son école est l’acteur de réfé­rence au ser­vice de l’essor des écoles indé­pen­dantes depuis plus de 15 ans. A but non lucra­tif, Créer son école réfé­rence, forme, défend, accom­pagne ces écoles, dans le but d’offrir à tous les enfants des choix édu­ca­tifs alter­na­tifs qua­li­ta­tifs, variés et finan­ciè­re­ment acces­sibles. L’as­so­cia­tion Créer son école est par­te­naire de la Fon­da­tion Kai­ros pour l’innovation édu­ca­tive-Ins­ti­tut de France.

Voir la ver­sion en ligne

Contact presse :

Anne Cof­fi­nier, pré­si­dente de Créer son école ; anne.coffinier@creer-son-ecole.com ; tel : 06 34 38 90 30

Axelle Girard, direc­trice d’EducFrance, pla­te­forme d’information et de réflexion de Créer son école ; Liberte@educfrance.org ; tel : 07 63 62 73 92

www.creer-son-ecole.com

29 allée des bocages 78110 LE VESINET FR