Par Michel Servion

Il serait étrange qu’en ces temps de mon­dia­li­sa­tion la guerre au Sahel y res­tât confi­née. Eh bien elle ne l’est pas ! Depuis long­temps les inter­na­tio­nales dji­ha­distes y agissent concur­rem­ment et par­fois conjoin­te­ment, et, en face, les armées du G5 Sahel appuyées par des embryons de coopé­ra­tion euro­péenne (Taku­ba) ou par une aide amé­ri­caine (drones) témoignent d’une inter­na­tio­na­li­sa­tion de basse inten­si­té, mais bien réelle et illus­trée spec­ta­cu­lai­re­ment par l’arrivée des Russes. Mais c’est d’un autre aspect de cette inter­na­tio­na­li­sa­tion qu’il est ici ques­tion. A savoir celle que pro­phé­ti­sait Ibra­him Bou­ba­car Kei­ta, pré­sident du Mali, aujourd’hui dis­pa­ru, en décla­rant « si la digue est rom­pue au Sahel, ce sera l’invasion de l’Europe ». IBK, dont le grand père est mort a Ver­dun, savait que la digue était moins une fron­tière phy­sique qu’une fron­tière « déma­té­ria­li­sée » bat­tue en brèche par des flux migra­toires, des enjeux eth­niques, géné­ra­tion­nels et religieux.

En pré­ci­sant « l’invasion de l’Europe » IBK haus­sait le pro­blème à son niveau inter­con­ti­nen­tal voire pla­né­taire. La digue est bel et bien rom­pue. Confir­ma­tion en est déjà don­née avec la réduc­tion des opé­ra­tions mili­taires fran­çaises à des coups de mains, et sera confir­mée avec le départ des troupes fran­çaises du Mali et la dis­lo­ca­tion défi­ni­tive du G5 Sahel ou seul la Mau­ri­ta­nie et moin­dre­ment le Niger tiennent le coup. Et sans doute faut-il pen­ser à la digue blo­quant les offen­sives vers le golfe de Guinée.

Le Par­te­na­riat Eur­afri­cain l’a tou­jours dit : la rup­ture de la sus­dite digue aura des consé­quences immé­diates sur les dia­spo­ras implan­tées en France et en Europe. Sur plu­sieurs plans. D’abord Les dia­spo­ras reflètent plus ou moins paci­fi­que­ment, dans le pays d’accueil les struc­tures et rap­ports de pou­voirs propres au pays d’origine. Une rup­ture de ces rap­ports de pou­voirs sur­tout si elle est vio­lente, eth­ni­ci­sée, isla­mi­sée ou sim­ple­ment par­ti­sane aura des réper­cus­sions de même nature ici. Qui peut ima­gi­ner qu’un pou­voir isla­miste et/ou vio­lem­ment anti fran­çaise serait sans consé­quence ici ? Res­te­ra à le mesu­rer. Ensuite les popu­la­tions res­tées au pays peuvent deve­nir des otages per­met­tant aux nou­veau pou­voirs de faire pres­sion sur les com­por­te­ments de la dia­spo­ra émi­grée « si ne fait pas ceci ou cela tes parents res­tés au pays en subi­ront les consé­quences ». Enfin il faut tenir compte de cette nou­velle donne que nous avons déjà ana­ly­sée à savoir que les dia­spo­ras (qu’on pour­rait ana­ly­ser comme des com­mu­nau­tés en mou­ve­ment) sont des popu­la­tions ayant leurs propres spé­ci­fi­ci­tés, média­trices entre deux mondes. On le voit avec le débat sur la laï­ci­té vécu par les dia­spo­ras dans un espace intel­lec­tuel ori­gi­nal qui n’est ni vrai­ment afri­cain ni vrai­ment « euro­péen ». Autre ques­tion par­mi d’autres : com­ment une désta­bi­li­sa­tion du monde des dia­spo­ras se réper­cu­te­rait-elle sur un aspect capi­tal de la rela­tion Nord Sud : le trans­fert d’argent des dia­spo­ras vers les pays du Sud ?

Les désta­bi­li­sa­tions afri­caines influent direc­te­ment sur l’organisation des dia­spo­ras : dans leur vie asso­cia­tive, dans l’organisation de leurs cir­cuits de trans­fert finan­cier, des ton­tines, de la ges­tion des foyers, de celle des mos­quées … Il faut éga­le­ment tenir compte de phé­no­mènes géné­ra­tion­nels comme à Mon­treuil, capi­tale malienne, où ce sont les jeunes qui ont déjà entre­pris un chan­ge­ment de per­son­nel dans la com­mu­nau­té, avec un mar­queur de haine envers la France. C’est grande ville par grande ville qu’il faut obser­ver les chan­ge­ments de pou­voir au sein de dia­spo­ras et leurs consé­quences sur les gou­ver­nances locales.

Et c’est là où Emma­nuel Macron qui se tar­guait – du dis­cours de Oua­ga­dou­gou au ras­sem­ble­ment de Mont­pel­lier (oct.2021) en pas­sant par l’étape mar­seillaise – d’être réélu avec les dia­spo­ras risque fort d’être déçu. On voit mal com­ment vien­draient vers lui des popu­la­tions dont l’encadrement jour après jour bas­cule dans l’hostilité à la France, que, le temps d’une élec­tion, elle ne maque­ra pas d’identifier à Emma­nuel Macron.