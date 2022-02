Il est loin, le temps où les évêques étaient à deux doigts de réha­bi­li­ter les pro­ces­sions des roga­tions, non pas pour faire tom­ber la pluie mais pour « faire bar­rage » à l’extrême droite. Sou­ve­nons-nous, il y a bien­tôt vingt ans : au len­de­main du ter­rible et qua­si apo­ca­lyp­tique 21 avril, l’évêque de Saint-Denis, Mgr de Ber­ran­ger, cla­mait son « non pos­su­mus », réha­bi­li­tant par la même occa­sion le latin. Pour lui, « un catho­lique clair­voyant » ne pou­vait pas sou­te­nir Le Pen, « héri­tier d’une tra­di­tion anti­chré­tienne ». De son côté, le pré­sident de la Confé­rence des évêques de France de l’époque, Mgr Ricard, arche­vêque de Bor­deaux, usait de la langue de buis en appe­lant les chré­tiens à « dis­cer­ner les valeurs fon­da­men­tales de la démo­cra­tie ». Si vous voyez ce que je veux dire…

En 2017, bis repe­ti­ta : l’extrême droite accé­dait au second tour. Là, on avait chan­gé de can­tique. Moins mili­tant, dirons-nous. Au point qu’Isabelle de Gaul­myn, de La Croix, regret­tait « le rela­tif silence des res­pon­sables » [de l’Église catho­lique] face à la pré­sence de Marine Le Pen au second tour. Elle consta­tait à regret qu’il n’y avait plus « cette volon­té de bar­rage expli­cite au vote extrême comme cela avait été le cas en 2002 ». Comme quoi, la nos­tal­gie n’est pas qu’une mala­die d’extrême droite !

