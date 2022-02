Une Chine énigmatique

Par Gérard Leclerc

Les jeux olym­piques d’hiver qui se déroulent en ce moment en Chine sus­citent-ils un grand inté­rêt chez nous ? Dif­fi­cile de le dire. La cam­pagne pré­si­den­tielle semble concen­trer une bonne par­tie de l’attention de la part de l’opinion. Mais il faut aus­si prendre en consi­dé­ra­tion le fait que ces Jeux se déroulent en Chine qui demeure pour nous un monde assez lar­ge­ment mys­té­rieux. Ce mys­tère pour­rait jouer en faveur de l’intérêt por­té à l’événement. Mais il semble qu’il ne joue pas vrai­ment, parce que la scène où se déroule les com­pé­ti­tions a été soi­gneu­se­ment retran­chée de la réa­li­té sociale chinoise.

Hip­po­lyte Radis­son, envoyé spé­cial de La Croix aux Jeux explique que le site olym­pique est entiè­re­ment grilla­gé, sur­veillé par des poli­ciers et des agents de sécu­ri­té aux cou­leurs de la Répu­blique popu­laire de Chine. Les camé­ras de sur­veillance sont par­tout. De plus les trans­ports publics sont inter­dits pour les par­ti­ci­pants. Les ath­lètes le savent, ils s’exposent à des sanc­tions de la part des auto­ri­tés s’ils ne res­pectent pas les lois et les règle­ments chi­nois. Si l’on ajoute à tout cela les pré­cau­tions sani­taires en période d’épidémie, on a le sen­ti­ment que tout est déci­dé­ment bou­clé et que les Jeux de Pékin, loin de favo­ri­ser la connais­sance de la Chine, en inter­disent soi­gneu­se­ment l’accès.

