« Comme tous les cinq ans, la France, en avril pro­chain, joue­ra à pile ou face son ave­nir, en éli­sant le pré­sident de la Répu­blique. Comme chaque fois, l’Action fran­çaise regrette que le Bien com­mun de la nation soit ain­si livré aux ambi­tions des par­tis poli­tiques et sou­mises au vrai pou­voir qui gou­verne en Répu­blique, l’Argent. Pour autant, convain­cue que la poli­tique du pire est la pire des poli­tiques, l’Action fran­çaise refuse de se dés­in­té­res­ser de scru­tins natio­naux aus­si lourds d’incertitudes que de consé­quences. C’est pour­quoi l’Action Fran­çaise, dési­reuse d’éviter les plus grands maux au pays, enga­ge­ra les Fran­çais à choi­sir entre les can­di­dats dont le pro­gramme, l’action et la per­son­na­li­té seront des gages de patrio­tisme et tra­dui­ront un vrai sens de l’intérêt général.

1) L’INDÉPENDANCE DE LA NATION ET LA SOUVERAINETÉ DE LA FRANCE

Le futur chef de l’État devra refu­ser l’intégration tou­jours plus pous­sée de la France dans une Union euro­péenne qui signi­fie­rait sa dis­so­lu­tion comme nation indé­pen­dante. Si la sor­tie de l’euro et de l’Union euro­péenne demeurent aux yeux de l’Action fran­çaise des objec­tifs à plus ou moins long terme, elle sou­haite que, dans un pre­mier temps, le futur pré­sident mène, à l’exemple des Alle­mands, dans le cadre des ins­ti­tu­tions euro­péennes actuelles qui sont appe­lées à évo­luer, une poli­tique repo­sant sur le seul sou­ci de l’intérêt national.

Au point de vue du droit, il devra prendre les moyens pour faire pré­va­loir les lois fran­çaises et récu­ser tout dik­tat tant de la Com­mis­sion euro­péenne que de la Cour de Jus­tice de l’Union euro­péenne et de la Cour euro­péenne des droits de l’homme.

Afin d’assurer la sou­ve­rai­ne­té de la France, le futur pré­sident devra récu­ser éga­le­ment tout enga­ge­ment ou pré­ten­due alliance qui sou­mette le pays à d’autres inté­rêts que les siens au plan inter­na­tio­nal comme au plan mili­taire. La sor­tie du com­man­de­ment inté­gré de l’OTAN est une pre­mière étape indis­pen­sable, pré­lude à une sor­tie com­plète d’une alliance que la dis­pa­ri­tion de l’Union sovié­tique a ren­due caduque. La France doit pou­voir dia­lo­guer libre­ment avec tous les États, au gré de ses inté­rêts et de ceux de la paix dans le monde. À cette fin, il convien­dra de redon­ner tant à notre diplo­ma­tie qu’à nos armées les moyens adéquats.

2) LA RESTAURATION DES LIBERTÉS

Ins­tru­men­ta­li­sant la pan­dé­mie autant que la menace isla­miste, le pou­voir macro­nien, avec la com­pli­ci­té des fausses oppo­si­tions de la droite et de la gauche, a ache­vé d’imposer à notre pays sa dic­ta­ture. On ne compte plus les nou­velles lois scé­lé­rates qui, s’ajoutant à toutes celles qui ont été adop­tées depuis 1972, ont été votées sous Macron, pour davan­tage bri­der la liber­té d’expression, notam­ment sur inter­net, inter­dire l’école en famille, rendre obli­ga­toire l’endoctrinement répu­bli­cain et mettre la liber­té reli­gieuse sous sur­veillance. De plus, la créa­tion du passe vac­ci­nal, après celle du passe sani­taire, ouvre la voie à une sur­veillance géné­ra­li­sée de la popu­la­tion à la mode chi­noise. C’est pour­quoi le futur pré­sident devra s’engager :

à res­tau­rer toutes les liber­tés bafouées ;

à déju­di­cia­ri­ser la liber­té d’expression et la recherche historique ;

à rendre à la famille la res­pon­sa­bi­li­té pre­mière en matière d’éducation et d’instruction.

3) LE BIEN COMMUN ET LA JUSTICE

Alors que cinq ans de Macro­nie se sont tra­duits par un mépris géné­ra­li­sé des Fran­çais et par une vio­lence sans pré­cé­dent de la part de la caste au pou­voir, qui n’a ces­sé d’entretenir une guerre civile lar­vée, la res­tau­ra­tion de la paix sociale est une néces­si­té. Dans ce but, le futur pré­sident devra :

pro­cé­der à un véri­table réamé­na­ge­ment du ter­ri­toire rom­pant avec une métro­po­li­sa­tion rui­neuse aux plans éco­lo­gique, éco­no­mique, social et des liber­tés communales ;

enga­ger la réin­dus­tria­li­sa­tion du pays afin d’assurer à la fois la sou­ve­rai­ne­té éco­no­mique du pays et, à nos com­pa­triotes, un pou­voir d’achat digne qui soit le fruit de leur travail ;

lut­ter par des mesures effi­caces contre l’immigration inva­sive, un com­mu­nau­ta­risme impor­té, pré­lude au déli­te­ment de notre socié­té, une insé­cu­ri­té tou­jours plus grande et un laxisme judi­ciaire entre­te­nu par la mol­lesse de notre légis­la­tion.

L’Action fran­çaise n’ignore pas que le régime répu­bli­cain, indé­pen­dam­ment de la bonne volon­té de patriotes sin­cères, inter­dit toute poli­tique effi­cace de long terme dans ces domaines. Elle sou­tien­dra tou­te­fois tout can­di­dat qui fera siennes ces exi­gences d’intérêt natio­nal, puis tout diri­geant poli­tique qui les met­tra en œuvre dans le sou­ci du Bien com­mun. Elle n’en conti­nue­ra pas moins de lut­ter pour pré­ser­ver l’héritage et rame­ner l’héritier, la monar­chie royale étant seule à même d’assurer une poli­tique pérenne garan­tis­sant le salut de la nation et la pros­pé­ri­té des Français.

Le bureau poli­tique de l’Ac­tion française