Par Hen­ri Temple

Uni­ver­si­taire

OPINION. For­mules creuses, flot de mesu­rettes tech­niques, manque de vision… La confé­rence de presse d’Emmanuel Macron jeu­di der­nier res­sem­blait davan­tage à une pré­sen­ta­tion Power­Point qu’à un pro­gramme présidentiel.

Ce 17 mars 2022, 24 jours avant le pre­mier tour d’une élec­tion pré­si­den­tielle cru­ciale pour la sur­vie de la France, Emma­nuel Macron a pré­sen­té à la fois son bilan et son pro­gramme. En 2017 il s’agissait de mettre la France « en marche », ce qui n’avait pas d’autre sens que la très immo­deste coïn­ci­dence des ini­tiales avec son nom. Quelques slo­gans hochet, pseu­do-mys­té­rieux, comme « start up nation », ou des vacui­tés inter­si­dé­rales telles que « retrou­ver notre esprit de conquête pour bâtir une France nou­velle » et autres pla­ti­tudes étaient cen­sés résu­mer un pro­gramme riche en pro­messes vagues : aug­men­ter tout ce qui est bien et dimi­nuer tout ce qui est mal…

Seule­ment, cinq ans plus tard, la décon­ve­nue est à la mesure de l’illusion. Les Gilets jaunes, le Covid, ont mis à nu la pau­pé­ri­sa­tion et le décou­ra­ge­ment de notre popu­la­tion et de nos ser­vices publics. La dés­in­dus­tria­li­sa­tion fatale de la France a conti­nué, ou même a été accé­lé­rée avec, par­mi d’autres, le scan­dale d’État de la vente d’Alstom. La poli­tique étran­gère a été bâclée : Emma­nuel Macron a lais­sé par­tir le Royaume-Uni, ce qui affai­blit l’Europe et qui pou­vait être empê­ché si on avait accé­dé à quelques-unes de ses demandes de modi­fi­ca­tions ins­ti­tu­tion­nelles de l’usine à gaz bruxel­loise, en vue de pré­ser­ver la sou­ve­rai­ne­té des nations. Il a raté la poli­tique de coopé­ra­tion éco­no­mique et mili­taire au Sahel, car l’UE n’y a pas aidé l’armée fran­çaise tout en acca­pa­rant désor­mais l’essentiel du bud­get et des actions de déve­lop­pe­ment éco­no­mique. Enfin il a été inerte s’agissant de la mise en œuvre des accords de Minsk dont la France était signa­taire et qui, s’ils avaient été appli­qués avec déter­mi­na­tion, auraient peut-être pu empê­cher ce drame — pré­sent et à venir — pour tous qu’est la guerre.

Il est d’ailleurs stu­pé­fiant que dans son inter­mi­nable lec­ture pro­gram­ma­tique (1 h 40), Emma­nuel Macron n’ait pas par­lé de ces sujets brû­lants. Pour­quoi une si longue décla­ma­tion avec si peu de fond ? Cela tient à des trucs ora­toires que pra­tiquent cer­tains direc­teurs com­mer­ciaux ou finan­ciers (lorsqu’ils font illu­sion et sont mau­vais). Un flot de paroles, sou­vent peu clair, répé­ti­tif et pro­fus. Le fond n’est qu’une jux­ta­po­si­tion de dis­cours de direc­teurs de cabi­nets minis­té­riels lorsqu’ils font leur rap­port annuel : en aucun cas celui d’un pré­sident de la Répu­blique sor­tant et qui pré­tend conti­nuer. Les mesures annon­cées sont de la com­pé­tence de décrets, voire d’arrêtés, mais pas de lois, et encore moins des grandes struc­tures de la consti­tu­tion ou des trai­tés inter­na­tio­naux. Insuf­fi­sance congé­ni­tale ou habi­le­té tactique.

Seul un très petit nombre d’engagements s’élèvent véri­ta­ble­ment à un niveau pré­si­den­tiel : le relè­ve­ment de la capa­ci­té de l’armée en y réin­ves­tis­sant, l’indépendance indus­trielle et agri­cole (mais pas de pro­tec­tion­nisme sen­sé et modé­ré) ; la retraite à 65 ans ; et quelques mesu­rettes fis­cales, des aumônes sociales ; un coup de men­ton contre les sépa­ra­tismes, mais rien de signi­fi­ca­tif contre les flux migra­toires de masse. En somme, sur le fond, conti­nuer ce qui a été fait (ou mal, ou pas fait) depuis 5 ans : rien de notable au sujet des ins­ti­tu­tions fran­çaises (le RIC ?) ou euro­péennes, la jus­tice si dis­cré­di­tée, l’immigration, l’insécurité, les injus­tices sociales, le pou­voir d’achat (si ce n’est quelques aumônes), la finance, la poli­tique étran­gère… Et il jongle très déma­go­gi­que­ment avec des pro­messes de mil­liards qu’il n’a pas.

Mais Emma­nuel Macron a aus­si beau­coup d’habiles astuces rhé­to­riques qu’il faut démas­quer. Il feint de jouer col­lec­tif en usant et abu­sant du « nous », à la fois pour nous flat­ter de « nos pro­grès » et pour nous faire por­ter ses insuf­fi­sances que « nous » devons amé­lio­rer. Il féli­cite tout le monde à la manière d’un coach qui flatte ses ouailles. Et les « élé­ments de lan­gage » sont satu­rés de mots posi­tifs répé­tés jusqu’à plus soif, comme : « plus », « meilleur », « mas­sif », « ren­for­cer », « mieux », « plus loin, plus vite plus fort » (emprun­tés au baron de Cou­ber­tin ?) : mais désor­mais ça se voit. Quelques for­mules creuses, ampou­lées sinon ridi­cules, tel « opti­misme de la volon­té » (sic)… Où encore le recours à des débats, des com­mis­sions, mais pas de réfé­ren­dums. Cinq ans de plus comme ça ?

On ne voit pas — au-delà de l’indéniable per­for­mance d’acteur — la moindre rai­son de lui faire confiance : notre pays a encore régres­sé en tous domaines et cinq ans encore seraient un pas de plus vers l’abîme. Tout cela manque dra­ma­ti­que­ment de gran­deur : et le pré­ten­du « front répu­bli­cain », dis­lo­qué, ne détour­ne­ra plus le flot des frus­tra­tions et des colères. Il faut gar­der espoir : le vote natio­nal pèse déjà 8 ou 9 % de plus qu’en 2017. Et le pénible mono­logue de jeu­di der­nier va faire retom­ber les inten­tions de vote vers les 25 %.